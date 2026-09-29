Juan Guillermo Cuadrado debutará con Millonarios siendo titular y capitán ante Independiente Medellín

-crédito Lina Gasca/Colprensa

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Juan Guillermo Cuadrado debutará con Millonarios siendo titular y capitán del equipo. El equipo Embajador dio a conocer la formación inicial con la que enfrentará a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el martes 29 de septiembre del 2026, en un duelo válido por la fecha cuatro de la Liga BetPlay 2026-II.

Esta es la formación titular de los dirigidos por Alberto Gamero en Millonarios: en el arco Javier Burrai con el número 1; Sebastián del Castillo con el 30, Stiven Barreiro con el 4, Jorge Arias con el 17, y Danovis Banguero con la 20 en la zona defensvia; Lenoai Souza con la 55, Stiven Vega con el 28 y Daniel Ruíz con el número 10 en la mitad de la cancha; y Juan Guillermo Cuadrado con la 7, Francisco Chaverra con el 13 y Leonardo Castro con el 23 en el frente de ataque.

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Juan Guillermo Cuadrado, con Millonarios, se enfrentará al equipo del cual se declaró hincha durante toda su carrera deportiva, el Deportivo Independiente Medellín que, paradójicamente, es juez de su debut en el equipo bogotano con los siguientes jugadores en el once inicial: Eder Chaux en el arco con el número 25; Alfonso Simarra con el dorsal 19, Joaquín Varela con 5, Esneyder Mena con la 26, Hayen Palacios con el 30 en la zona defensiva; Didier Moreno con el 6 y Baldomero Perlaza con el 14 en la primera línea de volantes; Agustín Martegani con la 21, John Montaño con el 20 y Carlos Lucumi con la 32 más adelantados; y Yony González como centro delantero marcado con el número 11.

Primera titularidad de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios ante el Medellín por Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Una duda podría quedar resuelta con el debut de Cuadrado en Millonarios

Se trata de su posición dentro del terreno de juego. Juan Guillermo Cuadrado se ha caracterizado a lo largo de sus 18 años como futbolista profesional por ser un jugador polifuncional, es decir, que se puede desempeñar en distintas posiciones. Ha sido extremo, lateral, y mediocampista.

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Por eso, su llegada a Millonarios suponía una duda sobre la posición que iba a ocupar: al equipo se le lesionó su lateral derecho titular, Jhomier Guerrero; pero Cuadrado declaró en su presentación, sobre la posición que quería desempeñar, que quería “estar lo más cerca posible del arco rival”.

La posición en la que lo ubica, en principio, la nómina titular de Millonarios es como extremo por derecha, donde más jugó durante su paso por el fútbol europeo. El transcurrir del partido ante Independiente Medellín, y de los demás juegos posteriormente, terminarán determinando cuál será la principal función del ‘Panita’, como también se conoce a Juan Guillermo, en el Embajador.

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Alberto Gamero incluyó a Juan Guillermo Cuadrado a la lista de convocados para el juego ante el DIM -crédito @MillosFCoficial/X

La cronología de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

La historia de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios ha tenido cuatro momentos centrales:

10 de septiembre: Millonarios anunció oficialmente la contratación de Cuadrado. El futbolista regresó al fútbol colombiano después de 17 años de carrera en Europa, con pasos por Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa.

16 de septiembre: el club lo presentó ante los medios de comunicación. Allí se confirmó que utilizaría la camiseta número 7.

19 de septiembre: Cuadrado fue presentado ante los hinchas en El Campín, antes del partido que Millonarios ganó 3-0 a Boyacá Chicó. Willington Ortiz le entregó la camiseta número 7 y el público lo recibió con una ovación.

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24 de septiembre: se pensó que podía producirse su estreno contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. El partido tenía un atractivo adicional por el posible cruce con James Rodríguez. Cuadrado, sin embargo, no integró la lista de convocados. Millonarios empató 1-1 con Nacional. La ausencia ya no obedeció a la sanción, sino a una decisión del técnico Alberto Gamero. El entrenador explicó que el jugador apenas acumulaba sus primeras prácticas con el grupo y que el cuerpo técnico buscaba completar su adaptación física y futbolística antes de exponerlo a la competencia.

28 de septiembre: Millonarios publicó su nómina de convocados para visitar a Independiente Medellín e incluyó a Cuadrado por primera vez en una convocatoria oficial.