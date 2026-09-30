Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional

Stiven 'Titi' Rodríguez, jugador del Deportivo Cali, reveló cómo fue payaso antes de consolidarse como futbolista profesional - crédito @deportivocalioficial/Instagram

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Stiven “Tití” Rodríguez relató cómo sus primeras participaciones como payaso en actos escolares y funciones barriales convivieron con su formación hasta llegar al fútbol profesional, durante una entrevista publicada el lunes 28 de septiembre de 2026 en el pódcast Un Break.

El delantero de Deportivo Cali, nacido el 13 de octubre de 1998, recordó que su vínculo con ese ambiente surgió en Castilla, el barrio de Medellín donde creció. Rodríguez explicó que allí estudiaba en el colegio María Montessori junto a Tomás, un compañero cuya familia se dedicaba al circo y viajaba por Colombia con sus carpas y espectáculos.

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La historia no se refiere a un empleo formal dentro de una compañía circense. El atacante contó que pidió participar en los shows de su compañero, primero durante los actos cívicos del colegio y luego en funciones del barrio, mientras ya avanzaba en las divisiones formativas de Independiente Medellín.

Stiven 'Titi' Rodríguez, jugador del Deportivo Cali, en diálogo con los periodistas de Un Break, el podcast colombiano - crédito Un Break/YouTube

El payaso Medio Mundo en los actos del colegio

Rodríguez explicó en el pódcast que su curiosidad comenzó al observar a Tomás y a sus compañeros antes de las presentaciones. El maquillaje, el vestuario, los zapatos y la preparación previa de los payasos llamaban su atención.

“Yo soy de un barrio que se llama Castilla, en Medellín, un barrio del cual me siento orgulloso. Todas mis vacaciones siempre trato de estar, de armar mis partidos con mis amigos; en diciembre, las marranadas con mi familia, con los amigos”, afirmó.

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El jugador señaló que Tomás “toda la vida fue cirquero” y que la familia de su compañero vivía de esa actividad. Según su relato, las similitudes entre sus personalidades facilitaron el acercamiento. Rodríguez aseguró que, aunque suele mostrarse distante con personas ajenas a su círculo, es extrovertido entre familiares y amigos.

“Me llamaba mucho la atención cuando en los actos cívicos del colegio: ‘Show de payasos a cargo de Tomás y sus amigos’. Yo no hacía parte de ahí y me generaba mucha curiosidad: el maquillaje, el peinado, el traje, los zapatos, esas platineras. Y yo: ‘Ah, qué chimbón algún día, qué bacano, ¿cómo será esa experiencia?’”, dijo el deportista.

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El delantero le pidió a su compañero una oportunidad para intervenir en una función. “No tengo que ser protagonista, no me des el papel; dame como un segundón”, recordó que le dijo.

“Me dio la oportunidad y me hizo un papel que se llamaba el payaso Medio Mundo, porque muchas veces hacía las cosas bien, hacía las cosas mal. Y yo creo que papel se me quedó porque me sigue pasando”, sostuvo.

Stiven Rodríguez también jugó en Junior de Barranquilla, entre 2024 y 2025, acumuló 91 partidos, 20 goles y una asistencia- crédito Junior FC

El fútbol avanzó hasta convertirlo en delantero

La participación en los espectáculos no desplazó el camino deportivo de Rodríguez. En la conversación relató que acompañaba a Tomás en algunas funciones y colaboraba con tareas del montaje, pero su actividad principal ya era el fútbol. También precisó que aquellos shows eran frecuentes durante las celebraciones escolares.

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“Eso era acto cívico. Vos ves que en el colegio era que la antropogenia, que el día del profesor, que el árbol. En los colegios existe el Día de Todo. Y siempre era acto cívico, show de payasos. Y ahí estaba yo metido”, contó.

Rodríguez jugó la Pony Fútbol —donde participan equipos de barrios y escuelas de Colombia; en algunas ediciones invitan a escuelas o selecciones internacionales— en 2011 con Independiente Medellín, equipo que terminó tercero en aquella competencia, por detrás de Brasil y Ecuador. En ese período ocupaba la posición de lateral derecho, aunque su perfil ofensivo cambió su ubicación dentro del campo.

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Stiven 'Titi' Rodríguez también jugó en Envigado F.C.: equipo con el cual acumuló 14 partidos, dos goles y una asistencia - crédito Envigado F.C

“Era lateral derecho, pero año tras año fui bajando de posición. El lateral tiene la vocación de marcar y defender, de atacar, defender, atacar, defender. Y yo no tenía eso, yo solo atacaba”, explicó, y agregó: “Hacía el pase gol, hacía el gol y ya ese problema para devolverme yo todo eso”.

El cuerpo técnico lo trasladó primero al extremo y luego al ataque: “Como tenía tanta vocación para el gol: ‘No, quédese allá adelante’. Y ya desde los 12, 13 años empecé de 9”.

Su estreno en la liga profesional junto con el Independiente Medellín ocurrió el 29 de enero de 2019, en un empate 1-1 ante La Equidad. Después pasó por Leones, Envigado, Sri Pahang de Malasia, Alianza Petrolera y Junior, antes de su llegada a Deportivo Cali, en enero de 2026.

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El atacante también vinculó su identidad con el negocio de su madre, una tienda del barrio que hoy funciona como bar futbolero. “Mi familia vive en las mismas casas donde me crié, mis amigos están en las mismas cuadras. Entonces es como año tras año seguir viviendo lo mismo”, dijo Rodríguez, quien mantiene sus visitas a Castilla durante las vacaciones.