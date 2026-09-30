Hija de Luz Mery Tristán habló tras la modificación de la condena contra Andrés Ricci y cuestionó que nunca pidió perdón: “Es doloroso”

Valeria Tristán cuestionó la presencia mediática de Andrés Gustavo Ricci García en contenidos digitales desde prisión y señaló la falta de disculpas - crédito @valeriatristanv - @luzmerytristan/Instagram

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La familia de Luz Mery Tristán volvió a enfrentarse al proceso judicial por el feminicidio de la deportista colombiana, asesinada en Cali en agosto de 2023. Esta vez, la atención se concentró en el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que mantuvo la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado, aunque excluyó el delito relacionado con el porte ilegal de armas.

Para Valeria Tristán, hija de la campeona mundial de patinaje, cada novedad judicial implica regresar a los días posteriores al crimen y a los detalles de una pérdida que todavía atraviesa a toda su familia.

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“Nosotros solo queremos que ya se acabe esto”, expresó en diálogo con La FM. La joven sostuvo que las actuaciones judiciales han prolongado el impacto emocional que dejó el asesinato de su madre y recordó que, después de la condena inicial, la familia esperaba cerrar esa etapa.

La decisión de segunda instancia modificó la pena que había sido impuesta en primera instancia de 45 años y 9 meses de prisión. El ajuste ocurrió luego de que el Tribunal retirara la condena por porte o tenencia ilegal de armas, al considerar que Ricci tenía permiso para las armas registradas a su nombre.

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La hija de la deportista asegura que Ricci nunca pidió perdón por el crimen - crédito @valeriatristanv/Instagram

De acuerdo con la información conocida sobre el fallo, la pena definitiva quedó fijada en 42 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Luz Mery Tristán. Para sus hijos, el punto central de la decisión fue que la justicia mantuvo la calificación de feminicidio agravado.

La familia destacó que se mantuvo la condena por feminicidio agravado

Valeria Tristán señaló que el reconocimiento judicial de la violencia que sufrió su madre era uno de los aspectos principales para la familia. Según dijo, durante el proceso se acreditaron elementos que permitieron establecer que no se trató de un hecho aislado.

“Al fin y al cabo, lo más importante era el feminicidio agravado. Se dieron todas las pruebas de que fue así y quedó sin duda alguna que se probó toda la violencia que ella vivió durante hace años”, afirmó.

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La joven explicó que la reducción de la condena generó malestar, aunque consideró que la confirmación de la responsabilidad por feminicidio preserva el resultado por el que la familia insistió desde el inicio del proceso.

La justicia colombiana mantuvo la calificación de feminicidio agravado en el fallo de segunda instancia sobre el caso de Luz Mery Tristán - crédito @fiscaliacol/X

Y es que el crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023, en una vivienda ubicada en el barrio Mameyal de Cali, donde Luz Mery Tristán convivía con Ricci. La pareja llevaba cerca de siete años de relación y tenía planes de casarse el 21 de octubre de ese año, según los antecedentes expuestos durante el proceso.

Las autoridades hallaron cinco armas en el inmueble: dos de fuego y tres traumáticas. La revisión de la situación legal de esos elementos llevó a que el Tribunal excluyera el delito de porte ilegal de armas de la sentencia contra Ricci.

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Para Valeria, las consecuencias del caso no se limitan a la pena. También tienen que ver con la memoria pública de su madre, a quien definió como una mujer ejemplar y una figura central del deporte colombiano.

“Cada vez que pasa esto se remueven muchas cosas, es doloroso, pero hay que seguir intentando hacer lo que se pueda para que el nombre de mi mamá quede en alto”, dijo en la cadena radial.

“Nunca pidió perdón”, dijo Valeria Tristán sobre Ricci

Durante la entrevista, la hija de la patinadora relató que conoció a Ricci cuando tenía cerca de 15 años y que durante un largo período tuvo una relación cercana con él. Esa cercanía previa, explicó, hizo más difícil asimilar el crimen y los hechos posteriores.

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Andrés Gustavo Ricci García cumple su condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña en Ibagué - crédito Fiscalía General de la Nación

Valeria contó que creció sin la presencia de su padre y que por esa razón llegó a tenerle afecto a Ricci: “Yo personalmente tenía una buena relación con él. Él llegó a mi vida cuando yo era muy joven”.

La joven cuestionó las apariciones públicas del condenado en videos, pódcasts y contenidos difundidos en internet desde prisión. A su juicio, esas intervenciones afectan el recuerdo de Luz Mery Tristán y contrastan con la ausencia de contacto con sus hijos.

“Muy duro que no haya podido poner un teléfono para decir perdón por haberle matado a su mamá”, expresó al referirse a la posibilidad de que Ricci se comunicara con la familia.

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Ante la pregunta de si el condenado había pedido disculpas, la respuesta de Valeria fue directa: “Nunca”. Dijo que no recibieron una llamada, una carta enviada por abogados ni otro mensaje dirigido a ella o a sus hermanos.

Cabe destacar que Ricci permanece recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña, en Ibagué (Tolima).

Valeria Tristán pidió mayor atención ante las señales de violencia

La hija de la deportista también aprovechó la entrevista para hablar sobre los casos de violencia contra las mujeres y las dificultades que enfrentan quienes buscan denunciar.

La hija de la deportista sostuvo que los procesos de denuncia resultan revictimizantes para las mujeres afectadas por la violencia de género - crédito EFE

Según contó, varias mujeres se acercaron a ella en los últimos años para compartir experiencias de agresiones y situaciones de maltrato. Algunas intentaron pedir ayuda, pero no encontraron una respuesta institucional que les permitiera salir de esos contextos.

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“Los procesos son superrevictimizantes para las mujeres”, sostuvo Valeria, que pidió que las autoridades y la sociedad actúen antes de que las situaciones de violencia deriven en un feminicidio.

También cuestionó los señalamientos que suelen recibir las víctimas cuando se les pregunta por qué no denunciaron antes o por qué no abandonaron una relación violenta. “No es tan fácil”, afirmó.

Para la familia Tristán, el expediente judicial no puede reparar la ausencia de Luz Mery. Sin embargo, Valeria aseguró que continuará junto a sus hermanos con las acciones que consideren necesarias para defender la memoria de su madre y exigir respuestas ante los feminicidios.

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“Nada va a poder devolver a nuestra mamá, pero si hay algo que podamos hacer para asegurar que se haga justicia no solo por ella, sino por todas las víctimas, aquí lo vamos a hacer”, concluyó en ducha entrevista.