Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Sebastián Oliveros arribó a la capital tolimense tras un exitoso ciclo de más de 100 partidos con Deportes Tolima - crédito Colprensa

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Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, afirmó que la directiva del club no respetó el proceso que había planteado para el equipo, luego de que el club confirmara su salida el lunes 28 de septiembre de 2026.

El técnico, que fue reemplazado por Luis Fernando Suárez, sostuvo que los objetivos deportivos estaban en marcha y que necesitaba más tiempo para desarrollar su idea de juego.

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En entrevista con Win Sports, Oliveros apuntó a la falta de continuidad de los entrenadores en el fútbol colombiano y recordó que llegó a Ibagué con la expectativa de encontrar respaldo para un proyecto de mediano plazo. El bogotano había dirigido durante cuatro años, entre 2022 y junio del 2026, al plantel profesional de Fortaleza antes de aceptar la propuesta del conjunto pijao.

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, en entrevista con Win Sports sobre su salida del club - crédito @WinSportsTV/X

“Creo que ese es el mensaje no solo para el Deportes Tolima, sino para los 36 clubes del fútbol colombiano, que se den cuenta de que lo que va a poder garantizar un proceso no son 3, 4 partidos, sino el desarrollo de una idea mínimo en un semestre, que cuando los objetivos están claros y van en el camino todos, se van a lograr los resultados que se quieren”, comenzó advirtiendo Oliveros en ese diálogo.

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Cuando llegó la posibilidad del Deportes Tolima, Oliveros confesó que lo analizó con su grupo de trabajo y tomó la determinación de aceptarla: “Pero desafortunadamente, en este caso no se respetó, no se cumplió con lo que se esperaba, con lo que se tenía presupuestado”.

El empate ante Fortaleza precedió la salida del entrenador

La decisión se produjo después del empate 2-2 ante Fortaleza, el domingo 27 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Tolima ganaba 2-1, pero Sebastián Navarro marcó el empate en el minuto 90+6. Ese resultado dejó al equipo con cuatro partidos seguidos sin victorias en el campeonato, después de las derrotas contra Independiente Santa Fe y Once Caldas, además de la igualdad frente a América de Cali.

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El comunicado oficial del Deportes Tolima sobre la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de Luis Fernando Suárez - crédito Deportes Tolima

Horas después del encuentro en el estadio de Techo, la dirigencia le comunicó a Oliveros que su ciclo había terminado. El lunes 28 de septiembre, Deportes Tolima hizo oficial la salida y anunció la contratación de Luis Fernando Suárez, quien estará acompañado por Iván Niño como preparador físico, además de Fabián Torres y Henry Rojas como asistentes técnicos.

Las estadísticas de Sebastián Oliveros al frente del Deportes Tolima

Oliveros dejó al equipo en el séptimo puesto de la Liga BetPlay, con 18 puntos y en zona de clasificación a los cuadrangulares. En el cómputo general de su gestión, sumó 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas en 15 partidos, con un rendimiento del 40%.

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El ciclo también incluyó las eliminaciones ante Deportes Quindío, por penales en la Copa BetPlay, e Independiente del Valle, que ganó 4-1 en el resultado global de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El técnico explicó al medio en mención que la dirigencia tenía la facultad de modificar el rumbo del equipo, aunque insistió en que el plantel todavía tenía margen para cumplir las metas que habían sido acordadas al inicio de su gestión.

Sebastián Oliveros, en Fortaleza, fue uno de los entrenadores con más tiempo en un equipo del fútbol colombiano en los últimos años - crédito Colprensa

“Entiendo a los directivos. Seguramente ellos ven en sus objetivos o en lo que se quiere tener la posibilidad de un cambio, de un giro. Sabemos también que el equipo está viviendo muchas presiones y una manifestación de eso fue lo que pasó en el partido con Cúcuta y muchos otros temas”, expresó.

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Sobre la mención del partido ante Cúcuta Deportivo, ocurrió en la fecha 8, disputado el 31 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro; se jugó a puerta cerrada después de que Tolima denunciara amenazas contra miembros del plantel, cuerpo técnico, directivos, hinchas y oficiales.

Según lo expuesto por el gerente Germán Kairuz ante la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Ibagué, el club recibió información sobre una posible protesta que incluía la eventual invasión del campo y agresiones contra integrantes del equipo. La entidad aprobó por unanimidad la solicitud del Tolima para restringir el ingreso de público. El partido terminó con triunfo local por 2-1, aunque hubo manifestaciones de hinchas en los alrededores del estadio.

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