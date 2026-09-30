Colombia

Dos menores habrían sido víctimas de presuntos abusos de su abuelo y padrastro en Cartagena: una tiene 9 años

Los expedientes oficiales describen que los dos casos independientes ocurrieron en barrios de la capital de Bolívar durante 2025 y comienzos de 2026, por lo que los jueces dispusieron medidas de aseguramiento intramural para los procesados

Las víctimas de abuso sexual denunciaron a sus señalados agresores y estos se encuentran en proceso de judicialización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las víctimas de abuso sexual denunciaron a sus señalados agresores y estos se encuentran en proceso de judicialización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El 29 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que dos hombres fueron cobijados bajo la medida de prisión preventiva en medio de una investigación que adelantan en su contra por presuntos delitos sexuales contra menores de edad de su propia familia en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial, los procesados, de 60 y 32 años, fueron imputados en audiencias preliminares y fueron asegurados mientras que continúan avanzando las pesquisas para determinar su responsabilidad en el delito.

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El boletín emitido por el ente acusador indicó que las investigaciones fueron asumidas por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

Entre tanto, se reportó que los jueces de control de garantías adoptaron las medidas después de revisar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía.

La Fiscalía adelanta investigaciones por presuntos delitos sexuales contra menores de edad en Cartagena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Fiscalía adelanta investigaciones por presuntos delitos sexuales contra menores de edad en Cartagena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las víctimas es una niña de 9 años

El primer caso involucra a un hombre de 60 años, señalado de someter presuntamente a actos sexuales a su nieta, de 9 años, en el barrio 7 de Agosto de Cartagena.

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Según la Fiscalía, el adulto habría aprovechado momentos en los que la niña dormía o permanecía sola para cometer las agresiones que se investigan.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hizo efectiva su captura el 24 de septiembre de 2026, en cumplimiento de una orden judicial. En las diligencias posteriores, el hombre fue imputado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, de acuerdo con la responsabilidad que la Fiscalía le atribuye de manera preliminar.

Sin embargo, la judicialización no constituye una declaración de responsabilidad penal, ya que será un juez, al término del proceso, el que determine si es necesaria una condena.

El segundo procesado es padrastro de la víctima

El otro caso corresponde a un hombre de 32 años, pareja de la madre de una adolescente de 17 años. La Fiscalía indicó que el investigado habría abusado sexualmente de la hija de su compañera sentimental en septiembre de 2025, en el barrio San Francisco (Cartagena).

Según la hipótesis, el hombre habría esperado a que su pareja saliera de la vivienda para quedarse a solas con la adolescente y allí cometer el acceso carnal violento. La captura se produjo el 8 de septiembre de 2026 en el sector de Canapote.

Los casos se conocieron en medio de los llamados de las autoridades a fortalecer la detección temprana y la denuncia de cualquier posible violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando los hechos ocurren en entornos familiares o cercanos.

El abuso infantil deja heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El abuso infantil deja heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los cambios de conducta pueden ser una señal de alerta

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indicó en su página oficial que no existe una única señal que permita confirmar un abuso sexual y que las reacciones pueden variar según cada niño, niña o adolescente. Sin embargo, algunos cambios físicos, emocionales o conductuales requieren atención oportuna. Entre las alertas se encuentran:

  • Dolor, irritación, sangrado o lesiones en el área genital.
  • Infecciones urinarias frecuentes.
  • Pérdida del control de esfínteres.
  • Enfermedades de transmisión sexual.
  • También pueden presentarse alteraciones del sueño, pesadillas, aislamiento, tristeza persistente, cambios bruscos en el apetito, temor a determinadas personas o rechazo a quedarse a solas con alguien.

El Icbf reiteró entre las señales conductas sexuales que no corresponden a la edad, interés inusual por juegos sexuales, agresividad, autolesiones o dificultades para expresar emociones. Estas señales no prueban por sí solas un delito, por lo que es necesario que se tenga una escucha cuidadosa, acompañamiento profesional y la activación de las rutas de protección cuando exista sospecha.

Ante una revelación, la recomendación es escuchar sin presionar con preguntas, creer en el relato, evitar culpabilizar a la víctima y no confrontar por cuenta propia a la persona señalada. El organismo explicó que se debe buscar atención médica inmediata, ya que las instituciones de salud tienen el deber de brindar atención prioritaria a víctimas de violencia sexual.

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El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, las autoridades recordaron que la denuncia es clave para activar medidas de protección, atención en salud, apoyo psicológico e investigación judicial. Cualquier persona que conozca un posible caso puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o el Icbf.

  • La Línea 141 del Icbf es gratuita y está disponible las 24 horas para brindar orientación y recibir reportes sobre situaciones que afecten la integridad de menores de edad.
  • La Fiscalía también dispone de la línea 122 para denuncias.

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