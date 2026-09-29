Atlético Nacional confirmó que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una rotura de ligamento cruzado: esta es la fecha de su operación

Cristian "Chicho" Arango se perdería lo que queda de 2026 por su lesión con Nacional ante Millonarios - crédito Colprensa

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Atlético Nacional confirmó que Cristian ‘Chicho’ Arango sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, luego del choque con el jugador de Millonarios, Stiven Vega, el jueves 24 de septiembre del 2026, en un partido válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El verde de Antioquia también confirmó la fecha en la que será operado el delantero y el médico que estará a cargo del proceso, en un comunicado emitido la tarde del martes 29 de septiembre de 2026.

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El comunicado oficial de Atlético Nacional con la lesión de Cristian 'Chicho' Arango, rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha - crédito Atlético Nacional

“El delantero será intervenido quirúrgicamente el próximo 5 de octubre de 2026 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por el doctor John Byron Alzate, ortopedista que hace parte del staff médico de Atlético Nacional.

El tiempo definitivo de incapacidad será establecido una vez finalice el procedimiento quirúrgico, de acuerdo con los hallazgos intraoperatorios evidenciados durante la artroscopia.

Atlético Nacional informará oportunamente sobre la evolución del jugador. ‘Chicho’ cuenta con el respaldo del club, de sus compañeros y de toda la familia verdolaga en cada etapa de su recuperación".

Tras un paso por el fútbol de Estados Unidos, el atacante regresó para cumplir su sueño - crédito @chichoarango / Instagram

Lesión de ligamento cruzado anterior: consecuencias y tiempos de regreso

Una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) compromete la estabilidad de la rodilla y puede dejar dolor, inflamación, pérdida de fuerza, inseguridad al saltar o frenar y miedo a una nueva lesión.

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Un estudio colombiano publicado en mayo de 2022, liderado por el médico Juan Herrera-Rodríguez, evaluó a 44 deportistas recreativos nueve meses después de una reconstrucción de LCA. Aunque todos habían vuelto a hacer actividad física, el 40% reportó inflamación importante tras el ejercicio y los autores hallaron limitaciones físicas y psicológicas: “Ningún ítem presentó una puntuación en promedio mayor a 5,7” sobre 10, en cuanto a bienestar y plenitud para el retorno a la actividad física, en este caso el fútbol profesional.

La Cohorte Delaware-Oslo, publicada en 2016, siguió a 106 deportistas y concluyó que el riesgo de una nueva lesión bajaba 51% por cada mes que se retrasaba el regreso hasta los nueve meses posteriores a la cirugía. Por lo que volver antes de ese plazo elevó el riesgo, sobre todo en deportes como el fútbol.

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Para la muestra un botón: Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico de la selección Colombia, sufrió esta misma lesión, de rotura de ligamento cruzado, con la única diferencia de su rodilla derecha. El golpe que sufrió ocurrió el 22 de enero del 2014, año del Mundial de Brasil, y no fue sino hasta el 2 de agosto de ese mismo año, ocho meses después, que volvió a jugar.

Falcao sufrió la rotura de ligamento cruzado el 22 de enero de 2014 - crédito EFE

La historia de Cristian ‘Chicho’ Arango en Atlético Nacional

Cristian “Chicho” Arango dejó clara su afinidad con Atlético Nacional antes del fichaje. El 26 de octubre de 2021, como jugador de Los Angeles FC, respondió: “Soy hincha de Atlético Nacional”. El 11 de enero de 2025 reiteró que deseaba jugar allí “desde niño”.

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Hasta que el 28 de enero de 2026, durante la negociación con San Jose Earthquakes, se informó que su voluntad de vestir la camiseta verde facilitó el préstamo.

Nacional lo anunció el 31 de enero de 2026: llegó cedido por un año, después de renovar con San Jose hasta diciembre de 2027, con opción para 2028. En su presentación afirmó: “Definitivamente, Nacional no es normal”. La expectativa fue alta: venía de 31 partidos y 14 goles en 2025 con San Jose, y se esperaba que liderara el ataque.

Su primer problema físico ocurrió el 7 de marzo: una conmoción cerebral. Luego padeció un trauma de hombro el 20 de marzo, una lesión muscular en los isquiotibiales derechos el 25 de abril y fatiga en la misma zona el 20 de julio. Lesiones que lo han alejado de alcanzar su nivel deseado, y eso lo ha confirmado hasta el propio jugador, en entrevista con El Colombiano, el pasado lunes 18 de agosto declaró “Estoy muy pegado a Dios para poder rendir con AtléticoNacional”

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Son 27 partidos los que ha jugado Arango en Nacional, con dos goles; no anota desde el 12 de mayo, y una asistencia.