Asamblea Nacional de Transportadores se reunió con el Gobierno De la Espriella: estos fueron los temas que abordaron

Esta fue la mesa de diálogo entre la asamblea de transpoirtadores y delegados del Gobierno nacional - crédito imagen suministrada a Infobae Colombia

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La Asamblea Nacional del Transporte sostuvo una reunión con delegados del gobierno de Abelardo de la Espriella para exponer nueve prioridades del sector, entre ellas la seguridad en las carreteras, la situación del puerto de Buenaventura, el estado de la infraestructura, la reposición vehicular y la regulación de las plataformas tecnológicas.

El encuentro tuvo lugar el 21 de septiembre de 2026, y contó con la participación del viceministro de Transporte, Miguel Vergara, y de la subdirectora de Tránsito y Transporte, Susana Cadavid, según informó Alejandro Quiroga Calle, presidente ejecutivo nacional de la organización gremial.

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En información suministrada a Infobae Colombia, el directivo comentó que “durante cuatro horas de diálogo abordamos la participación de los gremios que representan a los transportadores que prestan servicio público de carga y pasajeros en la construcción del Código Nacional de Tránsito, así como el estado de cumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno colombiano el 6 de septiembre con las bases transportadoras”, afirmó Alejandro Quiroga.

El dirigente señaló que dicho acuerdo permitió levantar el paro nacional convocado por la Asamblea Nacional del Transporte. Añadió que el Gobierno y los gremios deberán desarrollar una agenda de trabajo alrededor de nueve puntos.

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Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional de Transportadores, y el viceministro de Transporte, Miguel Vergara - crédito imagen suministrada a Infobae

Los transportadores pidieron una política integral de seguridad para el transporte

La seguridad en las vías fue el primer asunto puesto sobre la mesa. Quiroga sostuvo que los transportadores enfrentan un “panorama crítico” en las carreteras del país y reclamó que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.

En ese orden, la asamblea propuso que el Ministerio de Defensa adopte una política integral de seguridad para el transporte, con el fin de responder a los riesgos de extorsión, hurto y otras conductas que afectan la operación de carga y pasajeros.

El dirigente indicó que este punto forma parte de una agenda que busca fijar compromisos institucionales para la protección de conductores, empresas y vehículos que circulan por los corredores nacionales.

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La problemática del puerto de Buenaventura fue uno de los puntos centrales

La situación del puerto de Buenaventura ocupó el segundo pilar de la conversación. Según Quiroga, los representantes de los transportadores expusieron su diagnóstico y presentaron propuestas de solución para las dificultades que afectan la operación logística en esa terminal.

Los transportadores indican que hay organizaciones que realizan cobros extorsivos presenciales a comerciantes y transportadores en Buenaventura. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se expuso la problemática real, se plantearon propuestas de solución, pero quedó claro que esto es un tema de política de Estado que deben trasladar a los acuerdos comerciales y desde luego, cuyo mayor responsable son las navieras”, señaló.

El gremio sostuvo que la discusión requiere medidas que involucren a distintos actores de la cadena logística, incluidas las compañías navieras y las autoridades responsables de la política comercial y portuaria.

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Reposición vehicular, infraestructura y transporte internacional entraron en la agenda

La reunión también incluyó asuntos relacionados con la reposición del parque automotor y el estado de la infraestructura vial. La Asamblea Nacional del Transporte solicitó información sobre las inversiones previstas para mejorar vías y carreteras.

En materia de transporte internacional, Quiroga expresó reparos por la falta de controles sobre vehículos que circulan entre Venezuela, Colombia y Ecuador. A juicio del gremio, esa situación genera condiciones de competencia desfavorables para los transportadores colombianos.

El presidente de la Asamblea también mencionó la discusión sobre el Sistema de Información para la Regulación del Transporte de Carga por Carretera (Sicetac) y las relaciones económicas en el sector. En particular, se refirió al reconocimiento de ocho horas logísticas, punto que, según afirmó, fue acordado en las mesas de diálogo.

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Los representantes de carga y pasajeros pidieron avances en reposición vehicular, infraestructura, regulación y costos eficientes - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Preguntamos al viceministro sobre las razones de la suspensión del Sicetac para vehículos livianos y volquetas”, explicó Quiroga. El dirigente anunció que la organización dará a conocer posteriormente los argumentos presentados por el Gobierno.

El séptimo eje de la reunión se centró en la tecnología. La Asamblea propuso implementar herramientas que sirvan como garantía para los transportadores de base y permitan un sistema de cumplimiento frente a los distintos actores del ecosistema de movilidad. Quiroga sostuvo que el objetivo es prevenir abusos y ofrecer mayores garantías para quienes prestan los servicios de carga y pasajeros.

La regulación fue otro de los asuntos abordados. El gremio pidió participación en la construcción del Código Nacional de Tránsito y del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. También solicitó avances en la reforma laboral para el sector, la actualización del régimen sancionatorio y las normas sobre plataformas tecnológicas.

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La organización incluyó entre los compromisos pendientes el desarrollo normativo del Decreto 1017 de 2024, relacionado con carga; el Decreto 1048 de 2026, sobre servicio especial; y el Decreto 1001 de 2026, referido al taxismo.

Taxismo, piratería y renting fueron otros temas planteados ante el Gobierno

La ilegalidad y la piratería en el transporte individual y especial constituyeron el noveno punto de la agenda. Según Quiroga, el gremio expuso inquietudes sobre el uso de placas amarillas, el renting y las operaciones irregulares que afectan al taxismo y al servicio especial.

El presidente de la Asamblea mencionó como ejemplo las dificultades que enfrentan los transportadores en zonas petroleras y en distintas ciudades del país.

La Asamblea Nacional del Transporte afirmó que hará seguimiento a los compromisos suscritos con el Gobierno el 6 de septiembre de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Durante la reunión, las representantes del gremio también presentaron el Programa Nacional de la Mujer en el Transporte, una iniciativa con la que buscan ampliar la participación de las mujeres en el sector.

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Quiroga indicó que los participantes revisaron la agenda legislativa en curso en el Congreso, que incluye 18 proyectos de ley sobre transporte de carga, pasajeros y movilidad.

“Queremos resaltar que el encuentro fue desarrollado en un ambiente de respeto y con un alto nivel técnico y jurídico de la Asamblea en la defensa de los transportadores del país y en la exigencia del cumplimiento por parte del Estado colombiano a los acuerdos firmados”, concluyó.