Colombia

Colombia tendrá una Procuraduría Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos: “Tiene asignada formalmente la función preventiva”

El procurador Gregorio Eljach dio a conocer la noticia en el Congreso de Andesco 2026, que se llevó a cabo en Cartagena. Aseguró que la dependencia tendrá también una función disciplinaria

El procurador Gregorio Eljach aseguró que la Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos tiene una función función preventiva, que, a su juicio, es la más importante - crédito @PGN_COL/X
Guardar

La Procuraduría General de la Nación creará una Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos, la cual estará encargada de vigilar y garantizar la prestación eficiente de esos servicios en todo Colombia.

Así lo informó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, durante su intervención en el 28° Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) 2026 “Construyendo Futuro”, llevado a cabo en Cartagena.

PUBLICIDAD

“(...) por primera vez, una Procuraduría Nacional encargada de servicios públicos en Colombia, exclusiva para atender el tema de los servicios y no refundida por allá en unos nombres que son unas entelequias que nadie sabe interpretar, sino con nombre propio, con una dirección propia. Procuraduría Nacional Delegada para Servicios Públicos, punto. Ahí cabe todo”, dijo el procurador en el segundo día del evento de Andesco (24 de septiembre).

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos tendrá una función de intervención judicial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, la nueva dependencia supervisará la cadena de suministro, los subsidios y las contribuciones previstas por la ley, además de los mecanismos de financiación destinados a asegurar el acceso de los usuarios. También revisará la aplicación de las tarifas y la continuidad y calidad de los servicios.

PUBLICIDAD

De igual manera, indicó que la delegada tendrá funciones de intervención, prevención y disciplina. Dentro de sus competencias, hará seguimiento a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustibles y telecomunicaciones, y conocerá las conductas disciplinarias relacionadas con su prestación.

Ya tiene asignada formalmente la función preventiva, que para mí es la más importante, la de evitar, la de precaver, la de no caer en el error, porque después no hay quien recupere lo perdido ni quien devuelva la moralidad pública. Y además de la función de prevención, que es bien importante, tiene la de intervención judicial en los procesos de toda índole. Y si eso no fuera poco, la misma dependencia tiene la función disciplinaria”, precisó Gregorio Eljach en su intervención en el congreso.

El procurador General, Gregorio Eljach, informó que la nueva procuraduría delegada tiene asignada formalmente la función preventiva - crédito @PGN_COL/X
El procurador General, Gregorio Eljach, informó que la nueva procuraduría delegada tiene asignada formalmente la función preventiva - crédito @PGN_COL/X

El procurador informó que desde el organismo de control se seguirá una política de austeridad y se mantendrá la política pública en manejo restringido de los servicios públicos, especialmente el agua y energía eléctrica. “El ejemplo empieza por casa, porque nuestros funcionarios son los que tienen que poner la pauta”, añadió el funcionario.

Procurador Gregorio Eljach fue galardonado en el Congreso de Andesco

En el evento, el procurador General de la Nación fue galardonado con una placa que le entregó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, con el fin de resaltar su trabajo, compromiso y carácter. Aseguró que, gracias a su gestión, el país “no se apagó”.

“No nos podemos olvidar que en los momentos aciagos que tuvimos en los últimos años hubo personas que tuvieron el carácter y el compromiso con el país para poner en orden las circunstancias”, precisó el presidente de la asociación, citado en un comunicado de la Procuraduría.

El procurador General, Gregorio Eljach, fue galardonado en el Congreso de Andesco - crédito Procuraduría General de la Nación
El procurador General, Gregorio Eljach, fue galardonado en el Congreso de Andesco - crédito Procuraduría General de la Nación

Asimismo, resaltó el trabajo de otros organismos de inspección y vigilancia como la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a su juicio, lograron proteger la democracia en Colombia, de la mano de la Procuraduría.

“En ese momento parecía imposible que un órgano de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría General se unificaran para poder hacer ese desempeño y salvaron la democracia del país, y lo estamos diciendo, si no tenemos democracia no hay seguridad jurídica, si no hay democracia no hay inversión. Y cuando no hay eso los países entran en una espiral negativa”, expresó Camilo Sánchez en el congreso de Andesco.

Por su parte, el procurador, citado en la comunicación oficial, destacó la labor de las empresas privadas en Colombia por la generación de empleo, la creación de riqueza y el pago de impuestos.

Temas Relacionados

Procuraduría delegada para servicios públicosProcuraduría General de la NaciónGregorio EljachCongreso de AndescoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

La delegación colombiana sigue ocupando la tercera casilla de la tabla de medallería, por debajo de Brasil y Argentina, con 159 preseas

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Presidente de la USO expuso los principales desafíos que deberá asumir Joaquín Gutiérrez al frente de Ecopetrol: “El reto es recuperar la confianza”

El dirigente sindical señaló que, entre otras cosas, la nueva administración deberá fortalecer el negocio de petróleo y gas y avanzar en proyectos que contribuyan a la seguridad energética del país

Presidente de la USO expuso los principales desafíos que deberá asumir Joaquín Gutiérrez al frente de Ecopetrol: “El reto es recuperar la confianza”

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

La organización de la gala que se celebrará el 22 de octubre en Miami confirmó el regreso de la actriz, que por segunda vez fue elegida para encabezar la gala, junto al mexicano Javier Poza

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Senadora del Centro Democrático denunció la cantidad de viajes internacionales que ha hecho la JEP y los millonarios viáticos : “Turismo judicial”

La congresista María Clara Posada pidió cuentas por más de 56 mil millones de pesos que se habrían gastado entre 2020 y 2026. Denunció que los desembolsos para viajes habrían incrementado 191% durante el Gobierno Petro

Senadora del Centro Democrático denunció la cantidad de viajes internacionales que ha hecho la JEP y los millonarios viáticos : “Turismo judicial”

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva sería liquidado en su totalidad el viernes 25 de septiembre, según el gobernador de Boyacá

Los organismos de socorro continúan con las labores de control en el sector de Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, y en la vereda Toledo, en Firavitoba

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva sería liquidado en su totalidad el viernes 25 de septiembre, según el gobernador de Boyacá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Carmen Villalobos será la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: así reaccionó la barranquillera

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Deportes

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Ronal Longa lo volvió a hacer y hay oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las conquistas del país en la novena jornada

Millonarios tiene un equipo para “ganarlo todo” en el fútbol de Colombia, según uno de los recientes fichajes del equipo

Millonarios opacó el debut de James Rodríguez en Medellín: empate 1-1 con Atlético Nacional

Terremoto en Colombia dejó deteriorado al estadio Pascual Guerrero en Cali: reportaron grietas en una de sus tribunas

Miguel Ángel Borja calla las críticas por su mal momento en el final de su etapa con River: “Fui goleador y nadie lo va a borrar”