Colombia tendrá una Procuraduría Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos: “Tiene asignada formalmente la función preventiva”

El procurador Gregorio Eljach aseguró que la Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos tiene una función función preventiva, que, a su juicio, es la más importante - crédito @PGN_COL/X

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La Procuraduría General de la Nación creará una Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos, la cual estará encargada de vigilar y garantizar la prestación eficiente de esos servicios en todo Colombia.

Así lo informó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, durante su intervención en el 28° Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) 2026 “Construyendo Futuro”, llevado a cabo en Cartagena.

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“(...) por primera vez, una Procuraduría Nacional encargada de servicios públicos en Colombia, exclusiva para atender el tema de los servicios y no refundida por allá en unos nombres que son unas entelequias que nadie sabe interpretar, sino con nombre propio, con una dirección propia. Procuraduría Nacional Delegada para Servicios Públicos, punto. Ahí cabe todo”, dijo el procurador en el segundo día del evento de Andesco (24 de septiembre).

La Procuraduría Nacional Delegada para la Vigilancia de los Servicios Públicos tendrá una función de intervención judicial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, la nueva dependencia supervisará la cadena de suministro, los subsidios y las contribuciones previstas por la ley, además de los mecanismos de financiación destinados a asegurar el acceso de los usuarios. También revisará la aplicación de las tarifas y la continuidad y calidad de los servicios.

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De igual manera, indicó que la delegada tendrá funciones de intervención, prevención y disciplina. Dentro de sus competencias, hará seguimiento a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustibles y telecomunicaciones, y conocerá las conductas disciplinarias relacionadas con su prestación.

“Ya tiene asignada formalmente la función preventiva, que para mí es la más importante, la de evitar, la de precaver, la de no caer en el error, porque después no hay quien recupere lo perdido ni quien devuelva la moralidad pública. Y además de la función de prevención, que es bien importante, tiene la de intervención judicial en los procesos de toda índole. Y si eso no fuera poco, la misma dependencia tiene la función disciplinaria”, precisó Gregorio Eljach en su intervención en el congreso.

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El procurador General, Gregorio Eljach, informó que la nueva procuraduría delegada tiene asignada formalmente la función preventiva - crédito @PGN_COL/X

El procurador informó que desde el organismo de control se seguirá una política de austeridad y se mantendrá la política pública en manejo restringido de los servicios públicos, especialmente el agua y energía eléctrica. “El ejemplo empieza por casa, porque nuestros funcionarios son los que tienen que poner la pauta”, añadió el funcionario.

Procurador Gregorio Eljach fue galardonado en el Congreso de Andesco

En el evento, el procurador General de la Nación fue galardonado con una placa que le entregó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, con el fin de resaltar su trabajo, compromiso y carácter. Aseguró que, gracias a su gestión, el país “no se apagó”.

“No nos podemos olvidar que en los momentos aciagos que tuvimos en los últimos años hubo personas que tuvieron el carácter y el compromiso con el país para poner en orden las circunstancias”, precisó el presidente de la asociación, citado en un comunicado de la Procuraduría.

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El procurador General, Gregorio Eljach, fue galardonado en el Congreso de Andesco - crédito Procuraduría General de la Nación

Asimismo, resaltó el trabajo de otros organismos de inspección y vigilancia como la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a su juicio, lograron proteger la democracia en Colombia, de la mano de la Procuraduría.

“En ese momento parecía imposible que un órgano de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría General se unificaran para poder hacer ese desempeño y salvaron la democracia del país, y lo estamos diciendo, si no tenemos democracia no hay seguridad jurídica, si no hay democracia no hay inversión. Y cuando no hay eso los países entran en una espiral negativa”, expresó Camilo Sánchez en el congreso de Andesco.

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Por su parte, el procurador, citado en la comunicación oficial, destacó la labor de las empresas privadas en Colombia por la generación de empleo, la creación de riqueza y el pago de impuestos.