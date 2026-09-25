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Davinson Sánchez, capitán de la selección Colombia ante México, habló de lo que será portar la cinta: “Dios me ha dado la posibilidad”

Néstor Lorenzo, director técnico de la Tricolor, anunció que el defensor será el primer capitán del equipo, después del retiro de James Rodríguez

Davinson Sánchez será el capitán de la selección Colombia en el próximo partido ante México - crédito @daosanchez13/Instagram
Davinson Sánchez será el capitán de la selección Colombia en el próximo partido ante México - crédito @daosanchez13/Instagram
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Dávinson Sánchez será el capitán de la selección Colombia en el amistoso ante México, que se disputará el sábado 26 de septiembre del 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

El defensor central se refirió a la responsabilidad de portar la cinta tras la decisión del técnico Néstor Lorenzo, quien lo eligió para el primer partido de la Tricolor después del retiro internacional de James Rodríguez.

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En zona mixta, el futbolista habló sobre el proceso de renovación que atraviesa el equipo, la llegada de nuevos convocados y la obligación que tienen quienes ya cuentan con experiencia en la selección mayor. Sánchez evitó presentar la capitanía como un hecho individual y puso el foco en el grupo.

Este es el momento en el que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, habla del capitán del equipo tras la salida de James Rodríguez - crédito @deportesrcn/X
Este es el momento en el que Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, habla del capitán del equipo tras la salida de James Rodríguez - crédito @deportesrcn/X

Por fortuna, somos un país que tenemos la posibilidad de contar con el talento para seguir nutriendo a esta selección mayor, que independientemente de todo siempre ha estado entre esas selecciones que compiten por los mejores lugares”, afirmó el defensor.

La designación se conoció luego de que Lorenzo confirmara el martes 24 de septiembre del 2026 que Sánchez usaría el brazalete frente a México. El entrenador argentino sostuvo que el zaguero tiene experiencia dentro del plantel y una actitud de líder.

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Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios Mundiales. Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y creo que la cinta va a ser para él en este partido”, explicó.

James Rodríguez es el capitán de la selección Colombia en la era Néstor Lorenzo - crédito James Rodríguez
James Rodríguez fue el capitán de la selección Colombia en la primera parte de la era Néstor Lorenzo - crédito James Rodríguez

La cinta cambia de dueño tras la salida de James Rodríguez

La capitanía quedó disponible después de la salida de James Rodríguez, quien cerró su ciclo en la selección Colombia tras el Mundial de 2026. El volante había sido el principal referente y portador de la cinta durante los últimos años, por lo que el amistoso ante México abrirá una etapa distinta para el equipo dirigido por Lorenzo.

El central se refirió a los jugadores que marcaron el camino dentro del grupo y destacó la influencia que tuvieron en su formación. “Esta Copa del Mundo recientemente nos dejó que haya ciclos para algunos compañeros que nos dieron muchísimo y nos seguirán dando cosas importantísimas en el deporte. Para mí también marcaron el camino”, dijo.

El defensor añadió que mantiene gratitud hacia esos integrantes de la generación anterior: “Gran parte de lo que soy como jugador lo formé y se basó con ellos también. Pero eso marca el camino para los que vienen, para los que están viniendo por primera vez”.

La selección Colombia jugará tres partidos amistosos en la primera fecha FIFA post Mundial - crédito FCF
La selección Colombia jugará tres partidos amistosos en la primera fecha FIFA post Mundial - crédito FCF

El mensaje para quienes llegan a la selección mayor

Sánchez señaló que varios de los nuevos convocados ya tuvieron recorrido en divisiones juveniles de Colombia, una situación que, según consideró, facilita su adaptación al plantel absoluto. “Muchos de ellos tienen la fortuna de haber hecho también proceso de selección, que es algo súper valorable. Eso hace que llegar acá y hacer ese engranaje y ese acople sea mucho más fácil”, expresó.

El defensor también planteó que vestir la camiseta nacional implica una exigencia distinta a la de los clubes. “Cuando recibís ese llamado, lo más importante es que entendás que empezás a ser jugador de selección. Y jugador de selección no solamente actúa, sino que hace todo diferente, de una manera que se da cuenta de que hace parte de la élite”, sostuvo.

Sobre su vínculo con los jugadores más jóvenes, Sánchez explicó que conoce a varios por su cercanía con el fútbol y por sus antecedentes en las selecciones de Colombia. Además, remarcó que el grupo busca mantener una comunicación directa para facilitar la integración.

Esto es una selección, esto es un grupo que siempre se ha caracterizado por el respeto y por la manera en que se hacen las cosas. Siempre hubo una comunicación y habrá una comunicación muy directa entre nosotros”, concluyó Sánchez.

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