Deportes

Terremoto en Colombia dejó deteriorado al estadio Pascual Guerrero en Cali: reportaron grietas en una de sus tribunas

El escenario deportivo tiene algunas secciones cerradas tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que también derrumbó algunas casas cercanas a la estructura

El escenario en Cali tiene grietas y afectaciones en las escaleras de la tribuna occidental, según un aficionado en partido del América - crédito @FerrinoAndres/X

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Continúan los estragos por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, donde un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 300 muertos y una cantidad superior a las 50.000 familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Una de las estructuras afectadas por el sismo fue el estadio Pascual Guerrero en Cali, una de las ciudades donde más se sintió con fuerza el movimiento telúrico. En el barrio San Fernando colapsaron varias casas y fue necesario que se cerrara el sector por el temor a nuevos derrumbes por los edificios dañados.

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Pese a eso, la Alcaldía de Cali autorizó que se disputen partidos del América de Cali en la Liga BetPlay y Copa Colombia, aunque bajo restricciones a los aficionados porque algunas zonas del escenario siguen con problemas por el terremoto, lo cual fue revelado por un aficionado.

Daños en el Pascual Guerrero

Un video que se publicó el miércoles 23 de septiembre mostró afectaciones en la tribuna occidental del tercer piso del estadio Pascual Guerrero, un sector cerrado tras el fuerte movimiento telúrico que se sintió en Cali, para evitar riesgos a los asistentes.

Las imágenes muestran grandes grietas en una pared de una cabina de transmisión y un peldaño levantado en una escalera que conduce al tercer piso de la tribuna occidental. La Secretaría de Deportes de Cali había cerrado ese sector después de una inspección posterior al terremoto y habilitó principalmente las tribunas sur, norte y oriental.

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Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto, por el colapso de cientos de estructuras - crédito REUTERS TV/vía REUTERS
Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto, por el colapso de cientos de estructuras - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

El secretario de Deportes de Cali, Alexander Camacho, dijo que, tras un informe técnico elaborado por especialistas, “se determinó que el estadio Pascual Guerrero no tiene daños estructurales”. Esa evaluación permitió reanudar los partidos de las categorías de ascenso y Primera, con limitaciones de acceso en algunos sectores.

La Secretaría de Deportes aún no ha anunciado una fecha tentativa para iniciar la recuperación de las áreas afectadas. Otros escenarios deportivos de la capital del Valle también sufrieron daños por el terremoto y la dependencia trabaja en su intervención.

América vs. Macará
El estadio Pascual Guerrero aún no pasa por renovación tras el terremoto del 10 de agosto y se intervendría hasta final de 2026 - crédito América de Cali

América de Cali seguirá disputando sus partidos con restricciones en las tribunas habilitadas, aunque el escenario no podría recibir a más de 20 mil espectadores si el equipo llega a la final. En su encuentro del miércoles 24 de septiembre ante Águilas Doradas, el club tuvo el acompañamiento de cerca de 7 mil espectadores.

‘Sablazo’ de Carrascal a los hinchas rojos

América de Cali derrotó 1-0 a Águilas Doradas en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 y conservó el liderato con 24 puntos. El equipo dirigido por David González volvió a jugar en el estadio Pascual Guerrero tras los partidos que disputó fuera de casa por las revisiones posteriores al terremoto del 10 de agosto.

Tras el encuentro, el capitán Rafael Carrascal pidió a los aficionados del América que regresen al estadio: “Esperemos que el hincha americano recapacite, que vuelva porque lo necesitamos y son fundamentales para nosotros”.

Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X
Con gol de Yeison "Peinadito" Guzmán, el rojo del Valle del Cauca venció a Águilas en el Pascual Guerrero-crédito @AmericadeCali/X

Carrascal también intervino antes del penal. El volante explicó que conocía a Soto, antiguo compañero suyo en América, y lo apartó cuando el arquero intentó hablar con Guzmán antes del cobro. Soto dejó el club escarlata a mediados de 2026, después de varias temporadas en el equipo.

El único gol llegó al minuto 27, cuando Yeison Guzmán convirtió un penal en el segundo intento. El delantero había tocado el balón dos veces en el primer cobro, por lo que tuvo que repetirlo; en la nueva ejecución remató cruzado y venció a Jorge Soto.

Guzmán alcanzó ocho goles en el campeonato y pasó a ocupar el primer lugar de la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026. El Pascual Guerrero volvió a recibir partidos de fútbol a comienzos de septiembre, después de que las autoridades revisaran sus condiciones.

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