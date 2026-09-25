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Millonarios tiene un equipo para “ganarlo todo” en el fútbol de Colombia, según uno de los recientes fichajes del equipo

El Embajador está clasificado en forma parcial a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y continúa en competencia de Copa BetPlay

Stiven Barreiro aseguró que Millonarios se armó para ser campeón de todo en el fútbol colombiano - crédito @stivenbarreiro/Instagram
Stiven Barreiro aseguró que Millonarios se armó para ser campeón de todo en el fútbol colombiano - crédito @stivenbarreiro/Instagram
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Millonarios armó una nómina para “ganarlo todo” en el fútbol colombiano, según Stiven Barreiro, uno de los refuerzos que llegó al club bogotano para el segundo semestre de 2026. El defensor, que regresó al país después de su paso por México, habló del tema.

Para ganarlo todo. Es un equipo que está armado para ganar y no nos queda más otra que clasificar”, afirmó Barreiro en una entrevista con AS Colombia. El zaguero consideró que Millonarios cuenta con herramientas para disputar los objetivos del semestre, aunque reconoció el nivel de otros aspirantes.

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“Obviamente, va a estar difícil porque hay equipos muy buenos, el nivel de América, el nivel de Nacional que va creciendo, pero este equipo tiene grandes posibilidades de ganarlo todo”, agregó el futbolista de 32 años.

El jueves 23 de julio del 2025 Millonarios presentó su nuevo refuerzo-crédito @MillosFCoficial/X
El jueves 23 de julio del 2025 Millonarios presentó su nuevo refuerzo-crédito @MillosFCoficial/X

Barreiro fue anunciado por Millonarios, el jueves 23 de julio del 2026, como la séptima incorporación de una renovación que abarcó todas las líneas.

Antes llegaron los arqueros Javier Burrai y James Aguirre; el lateral Jhomier Guerrero; los volantes Daniel Ruiz y Francisco Chaverra; y el atacante Andrey Estupiñán. El club también sumó al mediocampista brasileño Leonai Souza el sábado 5 de agosto.

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Juan Guillermo Cuadrado elevó las expectativas del plantel azul

El movimiento que amplificó la atención sobre el mercado de Millonarios se produjo el jueves 10 de septiembre del 2026, hace dos semanas, cuando el club confirmó la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, procedente del Pisa de Italia.

El jugador de 38 años volvió al fútbol colombiano como agente libre y se incorporó a un grupo que ya tenía referentes de experiencia, entre ellos David Mackalister Silva, Leonardo Castro, Darwin Quintero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Rodrigo Ureña y el argentino Rodrigo Contreras.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado en su presentación ante los hinchas de Millonarios - crédito Millonarios FC

Barreiro se refirió en AS Colombia al peso de los líderes dentro del vestuario y a la exigencia que eso supone para los jugadores que llegaron en esta ventana. “Yo creo que hay que ganar. Tener a esas tres personas insignias de este equipo te motiva a ganar, a estar a la par de esas tres personas que lo han ganado todo”, sostuvo.

El defensor añadió que el mensaje de esos referentes apunta a la dimensión que tiene un título con la camiseta azul: “Lo único que repiten ellos es que quedar campeón aquí en Millonarios es lo mejor que le puede pasar a cualquier jugador”.

Millonarios pelea arriba en la Liga y tiene pendiente su debut en la Copa Colombia

Las declaraciones de Stiven Barreiro sobre un equipo preparado para “ganarlo todo” encuentran respaldo parcial en la campaña de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II. Antes del partido ante Atlético Nacional, el club bogotano ocupaba el segundo lugar con 19 puntos, clasificado de forma parcial a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2026-II, producto de cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas, con siete goles de diferencia.

  1. América de Cali, 24 puntos
  2. Millonarios, 19 puntos
  3. Deportivo Independiente Medellín, 19 puntos
Liga BetPlay
Posiciones de la Liga BetPlay, previo al encuentro de Nacional vs. Millonarios de la fecha 12 - crédito Dimayor

El equipo azul venía de dos victorias consecutivas: 2-1 ante Cúcuta Deportivo, el 14 de septiembre, y 3-0 frente a Boyacá Chicó, el 19 de septiembre. Antes había empatado con Deportivo Cali y Deportivo Pereira, además de caer 3-2 en el clásico ante Independiente Santa Fe.

En la Copa Colombia, Millonarios todavía no había disputado los octavos de final. El cruce único ante Barranquilla FC quedó programado para el 2 o 3 de octubre, pendiente de programación oficial por la Dimayor. El ganador de esa llave se medirá con América de Cali en los cuartos de final.

Por lo pronto y después de enfrentar a Atlético Nacional, los dirigidos por Alberto Miguel Gamero se enfrentarán el martes 29 de septiembre del 2026 en el estadio Atanasio Girardot por la fecha cuatro de la Liga BetPlay 2026-II.

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