Miguel Ángel Borja calla las críticas por su mal momento en el final de su etapa con River: “Fui goleador y nadie lo va a borrar”

Miguel Ángel Borja se despidió de River en enero de 2026, cuando no renovó contrato y se fue a Al Wasl de Emiratos Árabes - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

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Miguel Ángel Borja tuvo una época ganadora con River Plate, al que llegó en 2022 y se consolidó como goleador del cuadro argentino por un buen tiempo, al punto de conseguir tres títulos con la Banda Cruzada, uno de ellos fue la liga en 2023 y como uno de los máximos artilleros.

Sin embargo, el final de Borja con River no fue el mejor por el bajo nivel, al punto de que un sector de la afición empezó a chiflarlo en los partidos, se quedó en el banco de suplentes y esperó a que terminara el contrato en 2025 para despedirse de la institución Millonaria.

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El colombiano ahora se encuentra en el América de México, después de seis meses con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, pero su paso por River Plate no se olvida por sus anotaciones y lo que aportó para que el club sumara tres nuevos trofeos

“Tuve momentos que nunca voy a olvidar”

Miguel Ángel Borja dejó River Plate en noviembre de 2025, después de tres años y medio en el club, y recordó el respaldo que recibió durante su etapa, en la que convirtió 62 goles en 159 partidos. El delantero colombiano habló con Radio La Red y destacó que se marcha con el orgullo de haber sido goleador.

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Antes de llegar al equipo millonario, Juan Román Riquelme lo contactó en 2021 para analizar su incorporación a Boca Juniors, después de la semifinal de la Copa América entre Colombia y Argentina. Borja contó que también conversó con Marcelo “Chelo” Delgado y que recibió el llamado pocos días después del partido que disputó durante la pandemia.

Miguel Ángel Borja jugó con River Plate entre julio de 2022 y diciembre de 2024, cuando acabó su contrato - crédito Jean Carniel/REUTERS

El atacante también recordó que Martín Demichelis, entonces entrenador de River, lo convenció de rechazar una oferta de la MLS. “Estuve muy cerca de irme a Estados Unidos y Martín me dijo que me quede. Ese 2024 hicimos historia. Fui goleador y nadie me lo va a borrar, fui feliz”, afirmó.

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Borja valoró además el respaldo de Marcelo Gallardo, que reemplazó a Demichelis en agosto de 2024, pese a que ese ciclo no fue el mejor en comparación a su primera etapa. “Cuando yo no era titular, él miraba al banco y al primero que llamaba era a mí”, dijo sobre el entrenador.

Miguel Ángel Borja siempre le guardó mucho cariño a Marcelo Gallardo, pese a los momentos en los que lo descartó del equipo titular - crédito River Plate

“Fue un paso muy bonito para mí, tuve momentos que nunca voy a olvidar. Es una institución que confió en mí, me abrió las puertas a mí y a mi familia y para mí eso tiene mucho valor”, expresó el colombiano. También agradeció el apoyo de la hinchada cuando no lograba marcar y aseguró que nunca se escondió.

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“Creo que tengo dos puertas abiertas en Colombia”

Borja, en charla con El VBar Cracol, afirmó que espera el llamado de la selección Colombia y afirmó que tiene abiertas las puertas de dos clubes históricos del país cafetero para regresar a la Liga BetPlay.

“Creo que tengo dos puertas abiertas en Colombia: Nacional y Junior. Mi regreso a Colombia se dará en los tiempos de Dios y seré muy feliz”, afirmó el delantero, quien tuvo pasos destacados por ambos clubes.

Miguel Ángel Borja jugó seis meses con Atlético Nacional en 2016, salió campeón de la Copa Libertadores, Copa Colombia y subcampeón de la Copa Sudamericana - crédito Reuters

El jugador también valoró los regresos de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez al fútbol colombiano. Según dijo, sus decisiones “le dan estatus a la Liga” y ayudan a que más personas vuelvan a fijarse en la competencia local.

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Borja también recordó la chilena que marcó en el empate 2-2 entre América de México y Chivas de Guadalajara. El atacante explicó que había intentado ese movimiento desde niño y que la anotación se encuentra entre sus favoritas, aunque ya había convertido una similar con Nacional en 2016.

Sobre la selección Colombia, Borja aseguró que mantiene intacto su deseo de representar al país y que aceptaría una convocatoria de Néstor Lorenzo. “Las puertas de la selección están abiertas y yo nunca le diré no”, declaró.

El atacante agregó que el cuerpo técnico ya lo convocó cuando atravesaba un buen momento con River Plate y lo llevó a la Copa América. “El día en que él me llame, estaré ahí. Solo queda seguir trabajando”, sostuvo.

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