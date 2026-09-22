De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

El presidente informó que viajará a la ciudad de Santa Marta tras ser objeto de amenazas por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego del anuncio de un paro armado en la zona - crédito Abelardo de la Espriella / X

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que se adelantó un operativo de refuerzo de la presencia militar y policial en Santa Marta tras las acciones violentas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que anunciaron un paro armado de 48 horas el lunes 21 de septiembre de 2026.

Por medio de un video dirigido a habitantes de Magdalena y La Guajira, De la Espriella sostuvo que ordenó la militarización de la región. También dijo que los integrantes de la organización amenazaron a comerciantes, transportadores y pobladores, por lo que se están tomando acciones para evitar que logren afectar a los ciudadanos.

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“No voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar. Esa ha sido mi orden clara, expresa y contundente a todo el mando militar y a todo el mando policial. Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide, nunca pierde”, expresó el presidente.

Del mismo modo, confirmó que viajará personalmente para enfrentar las amenazas de los criminales que pretenden someter a los ciudadanos y aseguró que “el que no se someta, será dado de baja”, según lo expresó en su categórico mensaje que fue difundido el 22 de septiembre de 2026 a través de su cuenta de X.

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“Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra fuerza pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora”, expresó el jefe de Estado en el mensaje.

La medida fue anunciada después de un operativo de la Policía en Magdalena que dejó siete integrantes de la estructura muertos, entre ellos alias Cholo, señalado como el segundo cabecilla del grupo.

De la Espriella afirmó además que hubo capturas en dos ciudades de la región Caribe: “Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás”.

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Al referirse a las órdenes para la zona, indicó que la instrucción a la fuerza pública era “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

El presidente De la Espriella anunció medidas para contener a los grupos armados tras el paro de 48 horas - crédito @ACSN129068/X - Abelardo de la Espriella / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

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