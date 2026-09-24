Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El verde y el azul se vuelven a ver las caras-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El juego se podrá disputar el 24 de septiembre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y el árbitro del partido será el vallecaucano Diego Ulloa.

En el VAR estará Never Manjarrés de Córdoba.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que es la previa, y los 90 minutos del juego.