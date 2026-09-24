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Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El verde y el azul se vuelven a ver las caras-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El juego se podrá disputar el 24 de septiembre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y el árbitro del partido será el vallecaucano Diego Ulloa.

En el VAR estará Never Manjarrés de Córdoba.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que es la previa, y los 90 minutos del juego.

12:05 hsHoy

Debut de Juan Guillermo Cuadrado deberá esperar: por qué el refuerzo de Millonarios no jugará contra el Atlético Nacional de James Rodríguez

Alberto Gamero dio a conocer la lista de jugadores citados para el Superclásico de Colombia de la fecha 12, que se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín

Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC
Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC

A través de las redes sociales, Millonarios publicó la lista de 20 jugadores convocados por Alberto Gamero para el partido del jueves 24 de septiembre ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Leer la nota completa
11:37 hsHoy

Así va la fecha 12 de la Liga BetPlay

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
La Liga BetPlay continúa su camino-crédito Catalina Olaya/Colprensa

23 de septiembre de 2026

América de Cali 1-0 Águilas Doradas

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Heider Castro (Bogotá)
  • Goles: Yeison Guzmán al minuto 27 de tiro penal

24 de septiembre de 2026

Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
  • VAR: Never Manjarrés (Córdoba)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

25 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 8:15 p. m.
  • Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

26 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Hora: 6:15 p. m.
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Junior vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

27 de septiembre de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Alianza FC

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
  • VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Fortaleza vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 6:05 p. m.
  • Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
11:28 hsHoy

Verdes y azules se vuelven a ver las caras en el ‘Coliseo de la 70′

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El clásico tendrá el reencuentro de Alberto Gamero con uno de los equipos con los cuales ha conseguido sus dos mayores alegrías en el FPC -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 20 de septiembre de 2026, Atlético Nacional cortó su buena racha de seis partidos ganando al caer de forma sorpresiva por 2-0 ante Llaneros FC de Villavicencio en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé.

El atacante Yorleys Mena al minuto 15, y Frank Castañeda al 34 de juego le dieron la victoria al equipo de la “Media Colombia” (apodo por el cual es reconocido Llaneros FC).

Por los lados de Millonarios, el Embajador goleó por 3-0 al Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá, el 19 de septiembre de 2026.

Con la anotación de Francisco Chaverra al minuto 29, y el doblete de Andrey Estupiñán al 71 y 90+4 de partido, los Azules sumaron su segunda victoria en línea, y acumularon cuatro partidos sin perder después del clásico capitalino en el que cayeron por 3-2 ante Santa Fe.

En lo que se refiere al último juego que disputaron pro la Liga BetPlay, hay que ir al 17 de marzo de 2026, cuando el “Ballet Azul” derrotó por 3-0 al “Rey de Copas” en el estadio El Campín con los goles de Rodrigo Contreras al minuto 15, de Mateo García al 61 y de Leonardo Castro al 83.

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