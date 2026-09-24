Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 de la Liga BetPlay.
El juego se podrá disputar el 24 de septiembre de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y el árbitro del partido será el vallecaucano Diego Ulloa.
En el VAR estará Never Manjarrés de Córdoba.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que es la previa, y los 90 minutos del juego.
A través de las redes sociales, Millonarios publicó la lista de 20 jugadores convocados por Alberto Gamero para el partido del jueves 24 de septiembre ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.
Así va la fecha 12 de la Liga BetPlay
23 de septiembre de 2026
América de Cali 1-0 Águilas Doradas
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
- Goles: Yeison Guzmán al minuto 27 de tiro penal
24 de septiembre de 2026
Atlético Nacional vs. Millonarios
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 7:30 p. m.
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
- VAR: Never Manjarrés (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
25 de septiembre de 2026
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
26 de septiembre de 2026
Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
- Hora: 4:10 p. m.
- Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 6:15 p. m.
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Junior vs. Independiente Medellín
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Hora: 8:20 p. m.
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
27 de septiembre de 2026
Jaguares de Córdoba vs. Alianza FC
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 4:00 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Fortaleza vs. Deportes Tolima
- Estadio: Metropolitano de Techo
- Hora: 6:05 p. m.
- Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Verdes y azules se vuelven a ver las caras en el ‘Coliseo de la 70′
El 20 de septiembre de 2026, Atlético Nacional cortó su buena racha de seis partidos ganando al caer de forma sorpresiva por 2-0 ante Llaneros FC de Villavicencio en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé.
El atacante Yorleys Mena al minuto 15, y Frank Castañeda al 34 de juego le dieron la victoria al equipo de la “Media Colombia” (apodo por el cual es reconocido Llaneros FC).
Por los lados de Millonarios, el Embajador goleó por 3-0 al Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá, el 19 de septiembre de 2026.
Con la anotación de Francisco Chaverra al minuto 29, y el doblete de Andrey Estupiñán al 71 y 90+4 de partido, los Azules sumaron su segunda victoria en línea, y acumularon cuatro partidos sin perder después del clásico capitalino en el que cayeron por 3-2 ante Santa Fe.
En lo que se refiere al último juego que disputaron pro la Liga BetPlay, hay que ir al 17 de marzo de 2026, cuando el “Ballet Azul” derrotó por 3-0 al “Rey de Copas” en el estadio El Campín con los goles de Rodrigo Contreras al minuto 15, de Mateo García al 61 y de Leonardo Castro al 83.