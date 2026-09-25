Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Warner Music Latina anunció la firma de la cantautora colombiana Aria Vega tras su nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

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Warner Music Latina anunció la firma de la cantautora colombiana Aria Vega, apenas días después de que la artista recibiera su primera nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

El acuerdo, alcanzado en asociación con su equipo de management en Lionfish Entertainment, se confirma en un momento de ascenso acelerado para la artista de 2026.

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La barranquillera venía colaborando con Warner y con Lionfish antes de que se formalizara este contrato a largo plazo. La cantante compite este año en los Latin Grammy, luego de ser nominada como Mejor Artista Emergente junto a nombres como Delilah, Macario Martínez, Zeca Veloso o Kendall Peña. De obtenerlo, se convertiría en la octava artista nacional en recibir el gramófono en dicha categoría, tras obtenerlo en su día Juanes, Monsieur Periné, Manuel Medrano, Karol G, Mike Bahía, Juliana y Ela Taubert.

El despegue de la artista se apoya en un concepto que ella misma bautizó Costeñita Core, una propuesta que combina sonido, lenguaje, estética y actitud asociados a la costa Caribe colombiana. El proyecto retoma influencias de la cumbia, el vallenato, el mambo y el porro, mezcladas con ritmos afrocaribeños y urbanos contemporáneos.

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“Desde la primera vez que escuché cantar a Aria, supe que estábamos frente a algo extraordinario. Escribe e interpreta con una identidad que no se puede enseñar”, afirmó Rebeca León, fundadora de Lionfish Entertainment, en el comunicado que anunció la vinculación de Aria con Warner Music.

El sencillo "Chévere (premium_remix)" en colaboración con Ryan Castro alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Colombia Hot 100 - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

El sencillo que catapultó a la artista fue Chévere (premium_remix), en colaboración con Ryan Castro, que debutó en el número uno del Billboard Colombia Hot 100 y alcanzó también el primer puesto en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard.

Previamente, sus sencillos Cule Poco, Ay Mamá, Agua e’ Panela y Tototo (+4) la consolidaron primero entre el público del Caribe colombiano y luego a nivel nacional, especialmente cuando Ay Mamá se transformó en un habitual en TikTok durante 2025.

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A la par, su lanzamiento más reciente, Compa Coleto, registró el debut más fuerte de su carrera hasta la fecha, sumando más de 3 millones de reproducciones en Spotify a una semana de su estreno en plataformas digitales. A la fecha y de acuerdo con las estimaciones de Warner, Aria acumula más de 6,5 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming musical.

El más reciente sencillo de la barranquillera superó los 3 millones de reproducciones en Spotify y los 2 millones en YouTube - crédito Aria Vega/YouTube

En el plano de presentaciones en vivo, agotó las entradas para su primer concierto como cabeza de cartel en Estados Unidos, realizado en Miami, y extendió su gira de Cariavales a España, con una nueva gira estadounidense en preparación.

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“Lo que ha construido desde Barranquilla va mucho más allá de la música; es una cultura, un punto de vista y un movimiento”, señaló Roberto Andrade Dirak, Managing Director de Warner Music Latina, quien agregó que la conexión de la artista con el público “es real” y que las canciones “están funcionando”.

Por su parte, Aria Vega describió el momento como resultado de una decisión deliberada. “He aprendido que el timing y la intuición lo son todo. Las cosas correctas te encuentran cuando estás listo para recibirlas”, declaró la artista, citada en el comunicado de la disquera.

Aria Vega ya prepara su primer larga duración

Aria Vega anunció que ya se encuentra trabajando en su primer álbum de estudio - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

Por otra parte, la cantante habló con Vogue México sobre Vuela Lejos, canción inédita que forma parte de su próximo álbum de estudio. Según explicó, el tema busca transmitir un sentimiento que describe como intangible, una emoción que se percibe con mayor fuerza en el coro, donde la tambora convierte la pieza en un canto folclórico.

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Para la artista, ese elemento sonoro funciona como puente con su tierra natal: la música, dijo, la hace sentir cerca de casa incluso cuando la distancia física con Barranquilla y la Costa Caribe colombiana se mantiene por las exigencias de su carrera.

El próximo disco, todavía sin fecha de lanzamiento confirmada, reúne canciones escritas a partir de los momentos cotidianos que Vega extraña de su ciudad natal. La artista definió el proyecto como “su versión más honesta”, un trabajo que carga con gran parte de su identidad costeña. “Si las personas pueden adornar su tiempo a través de lo que es mi música, las personas se van a sentir más cerca de lo que es la costa del Caribe colombiano”, afirmó.

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