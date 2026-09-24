Colombia

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

El intérprete mexicano tenía contemplado presentarse en octubre en el Movistar Arena de Bogotá y en el Teatro Universidad de Medellín, como parte de su ‘¡Viva México Tour!’

Carlos Rivera reprogramó cuatro conciertos de su gira Vida México Tour pactados para octubre debido a una lesión en sus cuerdas vocales, incluidas sus dos fechas en Colombia - crédito Europa Press
Carlos Rivera reprogramó cuatro conciertos de su gira Vida México Tour pactados para octubre debido a una lesión en sus cuerdas vocales, incluidas sus dos fechas en Colombia - crédito Europa Press
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El cantante mexicano Carlos Rivera anunció la reprogramación de cuatro conciertos de su gira ¡Vida México! Tour, entre ellos las dos fechas previstas en Colombia, luego de que sus médicos le recomendaran un mes de reposo absoluto por una lesión en las cuerdas vocales.

La medida afecta las presentaciones en Bogotá y Medellín, así como los shows programados en Guatemala y El Salvador.

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El artista dio a conocer la noticia el lunes 21 de septiembre mediante un comunicado dirigido a sus seguidores, a quienes se dirigió como los “Riveristas”. Si bien no dio detalles acerca del tipo de lesión que presenta —motivo por el que no trascendió si se trata de nódulos, pólipos u otra afección específica de las cuerdas vocales—, en el comunicado explicó que el problema no es reciente.

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, explicó en un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales.

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“Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, agregó el intérprete.

Los profesionales de la salud indicaron al intérprete un mes de reposo absoluto a Rivera para garantizar su recuperación - crédito @carlosrivera/Instagram
Los profesionales de la salud indicaron al intérprete un mes de reposo absoluto a Rivera para garantizar su recuperación - crédito @carlosrivera/Instagram

En el mismo texto, el cantante confirmó de forma explícita cuáles presentaciones quedan afectadas: “Por esta razón, y aunque me duele muchísimo, tendremos que posponer los conciertos de Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala”.

El artista dedicó un párrafo a reconocer el impacto de la medida entre su público. “Sé que detrás de cada fecha hay ilusión, planes, viajes y muchas ganas de encontrarnos. Créanme que, si no fuera realmente necesario, jamás tomaría una decisión así”, expresó en el comunicado. En ese mismo mensaje, Rivera adelantó que “las nuevas fechas serán anunciadas muy pronto”, sin precisar aún el calendario definitivo, que la organización difundió en las últimas horas.

En el caso de Colombia, el concierto que Rivera tenía previsto ofrecer en el Movistar Arena de Bogotá el 2 de octubre se trasladó al 15 de abril de 2027. A su vez, la presentación en el Teatro Universidad de Medellín agendada originalmente para el 3 de octubre, se reprogramó para el 17 de abril de 2027.

La productora Enso, encargada de la organización de los espectáculos, confirmó que los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos automáticamente para las nuevas presentaciones, sin que el público deba realizar ningún trámite adicional.

Carlos Rivera ya se presentó en solitario en el Movistar Arena de Bogotá en 2023 - crédito @carlosrivera/Instagram
Carlos Rivera ya se presentó en solitario en el Movistar Arena de Bogotá en 2023 - crédito @carlosrivera/Instagram

La pausa médica alcanza además a los dos conciertos que Rivera tenía en agenda en Centroamérica. El show en el Fórum Majadas de Guatemala, previsto para el 9 de octubre, se movió al 9 de abril de 2027. La presentación en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, fijada para el 10 de octubre, pasó al 10 de abril de 2027.

En el comunicadio inicial, Rivera precisó que su calendario en México no sufrirá alteraciones y que espera retomar sus presentaciones a finales de octubre. “Si Dios quiere, a partir del 23 de octubre, con el concierto en Tlaxcala, mi agenda continuará como está prevista, al igual que las fechas posteriores”, señaló el cantante, quien cerró el comunicado con un mensaje de agradecimiento a su fanaticada: “Gracias de corazón por su comprensión, su paciencia y todo su cariño”.

El show en Bogotá se trasladó al 15 de abril de 2027 y el espectáculo de Medellín al 17 de abril de 2027 - crédito @carlosrivera/Instagram
El show en Bogotá se trasladó al 15 de abril de 2027 y el espectáculo de Medellín al 17 de abril de 2027 - crédito @carlosrivera/Instagram

Su agenda contempla además presentaciones en Ecuador durante noviembre, una fecha en Costa Rica y un concierto en la Arena Monterrey el 28 de noviembre, compromisos que hasta el momento no figuran entre los afectados por la pausa médica.

Vida México, el álbum que se encuentra promocionando actualmente, reúne 15 canciones y un bonus track con colaboraciones de figuras como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade.

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