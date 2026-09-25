Colombia

Colombia registra un accidente de trabajo cada 59 segundos: especialistas advierten la importancia de evitar riesgos en las empresas

A pesar del crecimiento en las afiliaciones al riesgo ocupacional, las autoridades confirmaron un preocupante incremento de fatalidades durante las jornadas de servicio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de riesgos laborales amplió su cobertura, pero registró 534.444 accidentes en 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La accidentalidad laboral en Colombia fue elevada durante 2025 pese a la expansión del sistema de riesgos, teniendo en cuenta que ese año se registraron 534.444 accidentes y aumentaron las muertes vinculadas al trabajo frente a 2024.

Según Yamile Ardila, especialista en Medicina Laboral de la Clínica del Occidente, el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral, elaborado por el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, “confirma una tendencia que nos preocupa a los especialistas en salud ocupacional, y es que, aunque la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales ha crecido, la accidentalidad se mantiene en niveles altos”.

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El sistema de riesgos laborales llegó a 13,5 millones de trabajadores afiliados en 2025, un alza de 4,3% frente al año anterior. Esa cobertura representó el 56,7% de la población ocupada del país, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), citados por el Consejo Colombiano de Seguridad.

El informe, elaborado con información del Ministerio de Salud y Protección Social, calculó que en el país un trabajador sufre un accidente cada 59 segundos y que una persona fallece cada 20 horas por causas asociadas a su actividad laboral.

Ilustración de un albañil con casco amarillo cayendo de un andamio, con ladrillos y herramientas en el aire. Abajo, otros trabajadores observan horrorizados.
Bogotá concentró el 21,9 % de los accidentes laborales nacionales en el primer trimestre de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las muertes relacionadas con el trabajo subieron 40% en un año

Durante 2025 se calificaron 10.294 enfermedades laborales y se contabilizaron 438 muertes vinculadas al trabajo: 431 correspondieron a accidentes y siete a enfermedades. La calificación de patologías de origen laboral creció 16,5% y los fallecimientos aumentaron 40% frente a 2024.

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La cifra anual de accidentes equivalía a un promedio de 1.464 casos diarios. El reporte ubica la persistencia de estos eventos entre los principales desafíos para la salud ocupacional, aun con el crecimiento de las afiliaciones al sistema.

Bogotá lideró la accidentalidad laboral durante el primer trimestre de 2025

Bogotá reportó 27.864 accidentes de trabajo entre enero y marzo de 2025, con una concentración de 21,9% del total nacional. El registro superó al de Antioquia y Valle del Cauca y equivalió a más de dos trabajadores lesionados por hora en la capital.

El comercio al por mayor y al por menor, las industrias manufactureras y las actividades de servicios administrativos concentraron el mayor volumen de accidentes en el país. La agricultura, la minería y la distribución de agua presentaron las tasas más altas por cada 100 trabajadores.

Grupo de trabajadores de la construcción con cascos, algunos arrodillados, atienden a un hombre tendido en el suelo en una obra con andamios y materiales.
Golpes, caídas y contacto con maquinaria fueron los mecanismos de lesión más frecuentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Golpes, caídas y maquinaria explican buena parte de los traumas laborales

Los golpes, las caídas de altura y el contacto con maquinaria figuran entre los mecanismos de lesión más frecuentes, sobre todo en construcción, manufactura e industria. Estos episodios suelen provocar fracturas, politraumatismos y lesiones osteomusculares.

La Clínica del Occidente, por medio de su área de medicina laboral, atiende a pacientes remitidos por las ARL con atención prioritaria, rutas diferenciadas y un equipo multidisciplinario de trauma, ortopedia y fisiatría. El proceso incluye seguimiento desde el diagnóstico hasta el alta médica.

Además, la doctora también describió la atención que brinda la institución a personas lesionadas durante su jornada laboral y destacó la importancia de fortalecer los cuidados en las diferentes empresas: “En la Clínica del Occidente recibimos gran parte de los accidentes laborales que ocurren en la ciudad. Para esto contamos con una ruta de servicio de urgencias donde la atención es inmediata con el fin de tener un diagnóstico en el menor tiempo posible”.

El intenso calor generado por hornos y fogones puede elevar el riesgo de estrés térmico en las cocinas profesionales durante la jornada laboral (Imagen ilustrativa Infobae)
Las diferentes profesiones tienen riesgos por lo que es indispensable evaluarlos y actuar - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Al plantear los retos de prevención y atención, la especialista se refirió a la importancia de evitar cualquier tipo de riesgo, para lo cual las empresas deben capacitarse y hacer monitoreo constante a sus trabajadores.

Más allá de las cifras, cada accidente representa una historia humana y, en la mayoría de los casos, un riesgo que pudo identificarse y prevenirse a tiempo. Uno de los principales retos del sistema es fortalecer tanto la prevención en las empresas como la capacidad de respuesta médica especializada, aspecto en el que venimos preparándonos constantemente”, puntualizó.

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