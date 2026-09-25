Colombia

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

La pareja volvió a unir fuerzas en una colaboración en la que celebran el amor desde la cotidianidad, causando sorpresa con su videoclip

El videoclip de la colaboración deja ver por primera vez el rostro de Kai, el hijo de la pareja - crédito cortesía Agencia Jaque
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Los artistas colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón presentaron Sitaku, su más reciente colaboración musical enfocada en la vida familiar y los afectos cotidianos, en una etapa profesional en la que integran su entorno personal —y en particular a su hijo Kai, del que por primera vez muestran su rostro— con sus proyectos artísticos que ambos vienen desarrollando en Colombia y el exterior.

El vínculo de la pareja se transformó en abril de 2022 tras el nacimiento de Kai. Aunque los músicos señalaron en diversas ocasiones que la llegada del niño no fue algo planeado, el pequeño modificó sus dinámicas familiares e impulsó la decisión de la pareja de radicarse en Estados Unidos en 2025, con el fin de ampliar la proyección internacional de sus respectivas carreras.

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Durante años, la pareja mantuvo la privacidad del menor y, siguiendo una tendencia marcada entre un sector de las celebridades, optó por no mostrar su rostro. En su lugar, las publicaciones que lo incluían a él en redes sociales se limitaron a tomas de espaldas o de perfil, una postura que cambió este año cuando Mike Bahía publicó un video en la cocina de su hogar en el que se aprecia el rostro del niño por primera vez, aunque de manera breve.

Durante varios años, Mike Bahía y Greeicy mantuvieron en reserva el rostro de su hijo en publicaciones de redes sociales - crédito cortesía Agencia Jaque
Durante varios años, Mike Bahía y Greeicy mantuvieron en reserva el rostro de su hijo en publicaciones de redes sociales - crédito cortesía Agencia Jaque

En medio de esta etapa laboral y familiar se ubica Sitaku, el sencillo con el que vuelven a unir sus voces para abordar el amor desde la perspectiva de la convivencia. La propuesta se aleja de las grandes manifestaciones románticas para centrarse en situaciones sencillas de la rutina diaria que encuentran valor en la complicidad y el núcleo familiar. La canción entiende el afecto como una elección constante que se reafirma en pequeños gestos y defiende la idea de que todo lo que se realiza con amor se disfruta sin culpa.

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Entre las líneas del tema resaltan frases como “déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir” y “no hace falta un corazón para guardar tu amor, somos mucho más que algo físico”, pasajes que expresan que el vínculo trasciende las apariencias y se consolida con la presencia cotidiana.

La letra de "Sitaku" resalta que el vínculo sentimental trasciende el aspecto físico y se consolida con la presencia diaria - crédito cortesía Agencia Jaque
La letra de "Sitaku" resalta que el vínculo sentimental trasciende el aspecto físico y se consolida con la presencia diaria - crédito cortesía Agencia Jaque

Por su parte, el video oficial de la canción, producido por la realizadora 36 Grados, acompaña el concepto de la composición con imágenes de antojos compartidos, tardes sin agenda y miradas de complicidad entre los tres integrantes de la familia.

A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora con las publicaciones en redes sociales, esta vez sus padres muestran a Kai sin ningún tipo de reparos, robándose la atención en cada toma interactuando con sus padres dentro del hogar, al aire libre, o en una piscina. En la parte final del videoclip se cierra con un primer plano del rostro del niño, sonriente.

La propuesta conceptual de "Sitaku" aborda el afecto cotidiano como una elección constante en la rutina diaria - crédito cortesía Agencia Jaque
La propuesta conceptual de "Sitaku" aborda el afecto cotidiano como una elección constante en la rutina diaria - crédito cortesía Agencia Jaque

La actividad de Mike Bahía y Greeicy en 2026

A lo largo del año, la agenda de la pareja incluyó importantes hitos profesionales. Greeicy lanzó su álbum Candela, un larga duración grabado en Cali que contó con la participación de Mike Bahía y de la agrupación venezolana Rawayana como invitados. Este trabajo le valió a la vallecaucana una nominación como Mejor Álbum Tropical en los Latin Grammy, noticia que la cantante recibió mientras compartía un momento diario con Kai.

Asimismo, la intérprete inició su gira internacional Candela World Tour 2026, que alternó con una serie de presentaciones en Estados Unidos como telonero de Karol G.

Por su parte, Mike Bahía estuvo presente en la New York Fashion Week y asumió un rol activo en las labores de asistencia tras el terremoto registrado en Colombia en agosto de 2026. El cantante trabajó como voluntario en centros de acopio en Cali y participó en el encuentro solidario Si nos organizamos cabemos todos en el Movistar Arena de Bogotá, destinado a recaudar fondos para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, en el departamento del Chocó.

Adicionalmente, ambos cantantes actuaron en el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida en el Vive Claro, el pasado 23 de agosto, por esta misma causa.

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