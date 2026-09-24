Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Rock al Parque ya tiene todo listo para celebrar su edición 30 los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.
Con un cartel que incluye figuras como Mon Laferte, Rata Blanca, Los Bunkers, Ministry, Editors, Apocalyptica, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Serú Girán, Esteman y otras figuras nacionales e internacionales, este jueves 24 de septiembre se conocieron los horarios de los tres días de presentaciones. Además, cayó la sorpresa al confirmarse la incorporación de un cuarto escenario, denominado Escenario BBC, patrocinado por la cervecera del mismo nombre.
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Esto llevó a sumar un total de 21 agrupaciones más a la alineacióne, entre bandas colombianas e internacionales de géneros como rock, punk, ska, reggae y música electrónica, que integrarán este nuevo espacio dentro de la programación del certamen.
A continuación, estas son las bandas confirmadas para figurar en dicho escenario:
- Kraken: Fundada en Medellín en 1984, es una de las bandas más representativas del hard rock y heavy metal colombiano. Tras la muerte de su vocalista Elkin Ramírez en 2017, incorporó a Roxana Restrepo como voz principal en 2019. Ha compartido escenario en países como Estados Unidos, México, España, Venezuela y Argentina.
- Nicolai Fella: Nombre artístico de Nicolás Barragán, vocalista de LosPetitFellas y solista dentro del hip hop alternativo y el rap latino colombiano. Se ha presentado en el Festival Estéreo Picnic y el South by Southwest de Austin. Entre sus lanzamientos recientes están La Liga (2024) y Salud, Amor y Plata (2025).
- Nawall: Banda bogotana de reggae dub formada en 1999, pionera del género en Colombia. Su sonido combina raíces jamaiquinas con tecnología contemporánea. Entre sus trabajos figuran el sencillo Nativa Libre y el álbum El Fuego y la Palabra.
- Tizishi: Cantante y rapera argentina de 24 años que fusiona rap, R&B, pop y soul. Ha sido telonera de artistas como Nicki Nicole, Cazzu, Rels B y Shakira. En 2025 lanzó el sencillo La oscuridad del sol, que superó las 100 mil reproducciones en pocas semanas.
- Los Setas: Banda de punk rock formada en Pasto en 2023, integrada por Wilson Benavides, Hernando Tez, Edwin Rosero y José Palacios. Debutó con el EP Cerebros bajo control en 2024 y en 2025 lanzó Caótico: sobre la teoría del caos y el fracaso del orden.
- Doris Vespa: Agrupación de Barranquilla formada en 2011, referente de los ritmos del Caribe colombiano: dancehall, reggae, soukous, ragga y champeta. Con más de 200 presentaciones en vivo, compartió escenario con Damian Marley, Cultura Profética y Rawayana. Ya participó en Rock al Parque en 2023.
- Medved: Banda de rock alternativo formada en Ibagué en 2020, cuyo nombre significa “oso” en ruso. Integrada por Johan David Triana, Nelson Pérez, Juan Camilo López, Robinson Andrés Ramos y Miguel Rendón, ha lanzado cuatro EP de estudio y un álbum en vivo en 360°.
- Margarita Siempre Viva: Agrupación de rock alternativo, post-punk e indie formada en Bello, Antioquia, en 2015. Su sonido, que definen como “reverblxve”, combina dream pop y estética lo-fi. Se ha presentado dos veces en el Festival Estéreo Picnic y en el Altavoz Fest de Medellín.
- Wañukta Tonic: Proyecto liderado por el compositor ecuatoriano Alex Alvear, que fusiona funk, rock, blues, jazz y reggae con ritmos tradicionales andinos reinterpretados con elementos contemporáneos. Ha realizado giras por Colombia con conciertos en Bogotá y Cali.
- Pornomotora: Banda de rock alternativo, punk e industrial activa desde 1999, y un habitual de Rock Al Parque durante los 2000. En 2004 fue nominada a dos premios MTV Latinoamérica y su álbum homónimo de 2005 figuró entre los 50 mejores del año según Rolling Stone Colombia.
- Darkness: Pionera del thrash y speed metal colombiano, fundada en Bogotá en 1986. En 1999 abrió el primer concierto de Metallica en el país. Su canción Metalero ocupó el puesto 28 en la lista de las 50 Grandes Canciones Colombianas de Rolling Stone Colombia. Se disolvió en 2017 y se reactivó en 2019.
- The Klaxon. Banda bogotana de ska y reggae fundada en el año 2000, una de las más representativas del género en Colombia. Fusiona ska tradicional con reggae y ritmos latinos. Su álbum más reciente es Del mar y el desierto (2019).
- El EM3: La información disponible sobre esta agrupación resulta insuficiente para confirmar con precisión su trayectoria y composición.
- Real House of Hate: Banda de hardcore de Medellín activa desde 2013, que combina hardcore beatdown, death metal y hip hop, con letras centradas en experiencias personales y salud mental. Entre sus lanzamientos figuran Siempre Fuertes (2013) y MMXXV (2025).
- Zalama Crew: Agrupación de Cali integrada por nueve músicos, que fusiona rap, reggae, salsa y ritmos afrocolombianos con marimba, bombo y flauta. Se presentó en el South by Southwest de Texas y ya participó en Rock al Parque en 2015.
- La Severa Matacera: Banda bogotana formada en 1995, pionera en fusionar ska, reggae, funk y música tradicional colombiana. En 2005 obtuvo el premio Shock a Mejor Agrupación Reggae Ska de Colombia. Su discografía incluye V.I.S.A. (2009) y Showbusiness International (2017).
- Info: Banda colombiana de metal industrial y alternativo originaria de Bogotá. Es su regreso a Rock Al Parque desde 2023, donde se hicieron un lugar por la convocatoria del Idartes.
- Ghetto Kumbé: Trío formado en 2015 que fusiona percusión afrocolombiana, gaita y música electrónica. Ganaron reconocimiento teloneando a Radiohead en 2018, y lanzaron su álbum debut homónimo en 2020 bajo el sello ZZK Records. Este año publicaron su más reciente LP Cardones.
- Kill the Clowns: Proyecto de música electrónica y dubstep de México. Este año presentaron su EP Lost Files.
- Los Elefantes: Banda de ska bogotana formada en 1996, con un sonido basado en la música jamaiquina de los años 60.
- Últimos Nietos: Banda de indie rock, punk y música electrónica de Cali, integrada por Juliana López, Damián Cáseres, Mario Henao y Carlos Beltrán. Se dio a conocer con el sencillo Última Fiesta y en 2026 lanzó el EP De nuevo al final.
A continuación, los horarios de la edición 30 de Rock Al Parque.
Sábado 10 de octubre
Plaza
- Solegnium — 2:00 p. m. a 2:40 p. m.
- Narcocracia — 2:55 p. m. a 3:35 p. m.
- Vein — 3:50 p. m. a 4:30 p. m.
- Hellbutcher — 4:50 p. m. a 5:40 p. m.
- Burning Witches — 6:00 p. m. a 6:50 p. m.
- Stratovarius — 7:15 p. m. a 8:15 p. m.
- Perpetual Warfare — 8:35 p. m. a 9:20 p. m.
- Apocalyptica — 9:45 p. m. a 10:45 p. m.
Bio by Vans
- Maskhera — 3:20 p. m. a 4:00 p. m.
- Ataque de Pánico — 4:15 p. m. a 4:55 p. m.
- Syracusæ — 5:15 p. m. a 5:55 p. m.
- Between the Buried and Me — 6:15 p. m. a 7:05 p. m.
- Valore — 7:20 p. m. a 8:00 p. m.
- Grave — 8:20 p. m. a 9:10 p. m.
- Triptykon — 9:30 p. m. a 10:30 p. m.
Eco
- No Dependiente — 3:00 p. m. a 3:40 p. m.
- End It — 3:55 p. m. a 4:45 p. m.
- Agua Bendita — 5:00 p. m. a 5:50 p. m.
- Nadie — 6:05 p. m. a 6:55 p. m.
- I.R.A. — 7:10 p. m. a 8:00 p. m.
- Darkest Hour — 8:15 p. m. a 9:15 p. m.
Escenario BBC
- Darkness — 2:50 p. m. a 3:35 p. m.
- El EM3 — 3:50 p. m. a 4:35 p. m.
- Real House of Hate — 4:55 p. m. a 5:40 p. m.
- Kraken — 6:00 p. m. a 6:45 p. m.
- Info — 7:05 p. m. a 7:50 p. m.
- Pornomotora — 8:10 p. m. a 8:55 p. m.
- Los Setas — 9:15 p. m. a 10:00 p. m.
Domingo 11 de octubre
Plaza
- Niña Lobo — 2:00 p. m. a 2:50 p. m.
- Alto Grado — 3:10 p. m. a 3:50 p. m.
- Claudio Narea, Los Prisioneros — 4:15 p. m. a 5:05 p. m.
- Iseo & Dodosound — 5:30 p. m. a 6:20 p. m.
- Serú Girán — 6:45 p. m. a 7:45 p. m.
- Esteman — 8:10 p. m. a 9:00 p. m.
- Mon Laferte — 9:30 p. m. a 10:30 p. m.
Bio by Vans
- La Brigada RPF — 2:30 p. m. a 3:10 p. m.
- El Punto Ska — 3:25 p. m. a 4:05 p. m.
- Desorden Público — 4:25 p. m. a 5:15 p. m.
- Tokio Ska Paradise Orchestra — 5:35 p. m. a 6:25 p. m.
- Green Valley — 6:45 p. m. a 7:35 p. m.
- Skampida — 7:50 p. m. a 8:35 p. m.
- Gondwana & Quique Neira — 9:00 p. m. a 10:00 p. m.
Eco
- Brina Quoya — 2:30 p. m. a 3:10 p. m.
- Elsa Riveros — 3:25 p. m. a 4:05 p. m.
- Lo mismo decían de Juana — 4:20 p. m. a 5:00 p. m.
- Los Tetas — 5:15 p. m. a 6:05 p. m.
- La Monky Band — 6:25 p. m. a 7:05 p. m.
- Porter — 7:25 p. m. a 8:15 p. m.
- Bandalos Chinos — 8:35 p. m. a 9:35 p. m.
Escenario BBC
- Últimos Nietos — 2:20 p. m. a 3:05 p. m.
- Nawal — 3:25 p. m. a 4:10 p. m.
- Wañukta Tonic — 4:30 p. m. a 5:15 p. m.
- Margarita Siempre Viva — 5:35 p. m. a 6:20 p. m.
- Medved — 6:35 p. m. a 7:20 p. m.
- Doris Vespa — 7:35 p. m. a 8:20 p. m.
- Nicolai Fella — 8:40 p. m. a 9:25 p. m.
Lunes 12 de octubre
Plaza
- Pez Errante — 2:00 p. m. a 2:40 p. m.
- Lutter — 2:55 p. m. a 3:35 p. m.
- División Minúscula — 4:00 p. m. a 4:50 p. m.
- Ratones Paranoicos — 5:10 p. m. a 6:00 p. m.
- Boca de Serpiente — 6:20 p. m. a 7:00 p. m.
- Ministry — 7:30 p. m. a 8:30 p. m.
- Rata Blanca — 9:00 p. m. a 10:00 p. m.
Bio by Vans
- Las Fokin Biches — 2:00 p. m. a 2:50 p. m.
- Sistema de Entretenimiento — 3:05 p. m. a 3:55 p. m.
- Trotsky Vengarán — 4:10 p. m. a 5:00 p. m.
- V for Volume — 5:15 p. m. a 5:55 p. m.
- Stayway — 6:10 p. m. a 6:50 p. m.
- Editors — 7:10 p. m. a 8:10 p. m.
- Los Bunkers — 8:30 p. m. a 9:30 p. m.
Eco
- Casi — 3:00 p. m. a 3:40 p. m.
- Algiers — 4:00 p. m. a 4:50 p. m.
- Lika Nova — 5:05 p. m. a 5:45 p. m.
- Alcalá Norte — 6:00 p. m. a 6:50 p. m.
- Laura Pérez — 7:05 p. m. a 7:45 p. m.
- Lucio Feuillet — 8:00 p. m. a 8:40 p. m.
Escenario BBC
- The Klaxon — 2:00 p. m. a 2:45 p. m.
- La Severa Matacera — 3:05 p. m. a 3:50 p. m.
- Tizishi — 4:10 p. m. a 4:55 p. m.
- Zalama Crew — 5:15 p. m. a 6:00 p. m.
- Los Elefantes — 6:20 p. m. a 7:05 p. m.
- Ghetto Kumbé — 7:25 p. m. a 8:10 p. m.
- Kill the Clowns — 8:30 p. m. a 9:15 p. m
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