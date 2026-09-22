Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

créditos Pares / X | red social Facebook| Policía Nacional

Guardar

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, modificó la estructura de mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

Informes de la fuerza pública ubican a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, como principal cabecilla de la organización, mientras las autoridades buscan establecer quién ocupará los espacios que dejaron los dos hombres abatidos en recientes operativos.

PUBLICIDAD

El organigrama conocido por la revista Semana sitúa a alias Pinocho en la cabeza de la estructura. Debajo de él aparecía alias Cholo, muerto el 21 de septiembre durante una operación de la Policía en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. En un tercer nivel figura Orlando Pérez Ortega, conocido como alias Patilizo, y luego “Comando 77″.

La caída de Cholo se produjo semanas después de la muerte de Bendito Menor en Riohacha, La Guajira. Ambos eran señalados de cumplir funciones relevantes en la organización, aunque en frentes y áreas distintas. Mientras Bendito Menor fue identificado como jefe del frente Javier Cáceres, Cholo era presentado por la Policía como segundo cabecilla de las ACSN y como responsable de tareas relacionadas con las finanzas y el narcotráfico.

PUBLICIDAD

La fuerza pública mantiene la ofensiva contra la estructura, cuya presencia se concentra en la Sierra Nevada de Santa Marta y se extiende a corredores estratégicos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Pinocho figura como máximo jefe de Los Pachenca

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aparece como el principal mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las autoridades lo señalan además como uno de los responsables de la financiación de la organización.

Tras la muerte de Cholo, Pinocho se convirtió en el objetivo central de las operaciones contra la estructura. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado que busca desarticular las redes de narcotráfico, extorsión y control territorial atribuidas a las ACSN.

PUBLICIDAD

En la segunda posición del organigrama estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25. La Policía lo identificaba como segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

Cholo murió junto con otros seis integrantes de la organización durante una intervención en Guachaca. El operativo dejó además tres capturados, según el balance de las autoridades.

La estructura deberá definir si otro integrante del comando central asume las funciones que tenía Pérez Villanueva o si se redistribuyen sus responsabilidades entre los jefes de los frentes que operan en el Caribe colombiano.

Alias Cholo coordinaba finanzas y rutas marítimas para el narcotráfico

La información de la Policía señala que alias Cholo acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal.

Antes de llegar a la segunda línea de mando de Los Pachenca, habría desempeñado funciones militares dentro de la organización y participado en los espacios de acercamiento que el grupo sostuvo con el Gobierno anterior.

PUBLICIDAD

Sobre Pérez Villanueva existía una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión. En diciembre de 2025 fue detenido mientras se movilizaba por la Troncal del Caribe, en zona rural de Santa Marta.

No obstante, recuperó la libertad porque las órdenes judiciales que pesaban en su contra estaban suspendidas en el marco de los acercamientos del Gobierno con las ACSN.

La situación cambió el 1 de septiembre de 2026, cuando se reactivaron las órdenes de captura contra integrantes de la estructura.

Según el reporte, Cholo coordinaba el traslado de drogas desde las costas del Caribe hacia países de Centroamérica. Para ello, la organización habría utilizado lanchas rápidas tipo go fast y semisumergibles que salían desde sectores costeros de Santa Marta y la Alta Guajira.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella describió a Pérez Villanueva como “segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal”.

Durante el operativo en Guachaca fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un fusil Barrett calibre 50; dos lanzagranadas M79; un lanzagranadas MGL; dos pistolas; una granada de mano; 11 granadas de 40 milímetros; proveedores y más de 3.500 cartuchos de distintos calibres, de acuerdo con el informe citado.

“Bendito Menor” aparecía como jefe del frente Javier Cáceres en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, figuraba en el organigrama como presunto jefe del frente Javier Cáceres. Murió el 4 de septiembre de 2026 en un operativo de la fuerza pública en Riohacha, junto con su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, y otros dos hombres.

PUBLICIDAD

“Bendito Menor” alcanzó notoriedad por videos y publicaciones en redes sociales en los que lanzaba amenazas y desafiaba a las autoridades. Su actividad se concentraba principalmente en La Guajira, en zonas cercanas a Riohacha y Maicao.

El organigrama también menciona a otros presuntos responsables de frentes de la organización. Harrys Deibys Charris, alias Jacob, aparece como cabecilla del frente Cristóbal Duarte. Jhon Rafael Salazar, alias Flash, figura como jefe del frente Libardo Vergel.

La identidad del supuesto cabecilla del frente Resistencia Campesina no aparece definida en el informe citado. Esa ausencia podría indicar que la fuerza pública aún no ha establecido quién ocupa esa posición o que existe información reservada dentro de la investigación.

PUBLICIDAD

La muerte de Cholo obligaría a una reorganización del comando central

El investigador y defensor de derechos humanos Lerber Dimas afirmó que la caída de Cholo representa una afectación relevante para la estructura, por las funciones que desempeñaba dentro de Los Pachenca.

“Él era el segundo comandante militar de esa estructura, hacía parte del comando central, de la primera línea de mando”, aseguró Dimas en declaraciones a La FM.

“La guerra de frente está es con el (Clan del) Golfo. El Golfo busca recuperar este territorio y nosotros no se lo hemos permitido ni se lo vamos a permitir. Se han dado grandes combates con ellos, se han peleado días completos y se han replegado siempre a, a una distancia que se tiran hacia el César o acá por la parte de la zona bananera, que tiran hacia Fundación. Hay una línea limítrofe ahí más o menos donde nos mantenemos y no los dejamos avanzar. En este momento el enemigo, de frente es el Golfo”, dijo en su última declaración a la misma emisora.

PUBLICIDAD

El analista sostuvo que la muerte del cabecilla podría obligar a la organización a revisar sus niveles de dirección. “Definitivamente va a obligar a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a replantear su nueva estructura de mando, porque va a quedar bastante debilitada”, manifestó.

También calificó el hecho como un golpe contra el comando central. “Es una muerte bastante sensible, bastante fuerte para la organización armada y tendrán que replantear esos niveles de mando”, agregó el experto.