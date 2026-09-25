Operación en Buga dejó tres miembros de las disidencias muertos, incluido alias Norton: hubo un capturado y cuatro armas incautadas

Entre los integrantes neutralizados se encuentra alias ‘Norton’, señalado por las autoridades como tercer cabecilla y jefe de finanzas de la estructura Jair Bermúdez- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó un nuevo balance de las operaciones de la fuerza pública en el municipio de Buga (Valle del Cauca), donde las tropas impactaron la estructura 57 Jair Bermúdez de las disidencias de las Farc, neutralizando a tres de sus integrantes e incautando material de guerra.

El reporte militar confirmó la muerte en desarrollo de operaciones de alias Norton, señalado como el tercer cabecilla al mando y jefe de las finanzas de esa agrupación armada. Durante la acción coordinada por las autoridades, se logró además la captura de otro combatiente y la incautación de un arma larga junto con tres armas cortas.

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A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado resaltó la coordinación de las unidades de seguridad en el territorio y revalidó su compromiso con la neutralización de los grupos armados ilegales en el suroccidente del país.

“En Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 ‘Jair Bermúdez’”, escribió.

Además de las tres personas muertas durante la operación, el presidente reportó la captura de otro integrante de la estructura armada - crédito @ABDELAESPRIELLA

“El balance preliminar deja tres integrantes dados de baja, entre ellos alias ‘Norton’, tercer cabecilla y jefe de finanzas de la estructura. Otro integrante fue capturado. También incautamos un arma larga y tres armas cortas”, se lee en la publicación.

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Además, De la Espriella recalcó: “Reconozco el trabajo conjunto del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.

Balance de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 50 días

Esta acción militar en el departamento del Valle del Cauca se suma a los informes presentados por el Sector Defensa respecto al combate contra los Grupos Armados Organizados (GAO) y la delincuencia organizada en todo el territorio nacional.

En el consolidado de las Fuerzas Militares, las operaciones dirigidas contra las disidencias de las Farc en sus distintas facciones han dejado más de 980 combatientes y colaboradores capturados o dados de baja en zonas como Cauca, Nariño y Caquetá, destacando la caída en combate de alias Max Max, experto en explosivos, y la detención de alias Marlon, cabecilla de la estructura Jainover García.

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La declaración informa sobre la neutralización de Duván Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, identificado como explosivista de grupos armados ilegales y responsable de varios ataques en Valle del Cauca y Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

De igual manera, el Ejército del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, reporta más de 1.450 capturas en las regiones del Urabá, Córdoba y la Costa Caribe, entre las cuales resalta la detención de su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo, junto a más de una docena de jefes de subestructuras urbanas.

En cuanto a las operaciones adelantadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, la fuerza pública contabiliza más de 210 capturas de integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), afectando el entorno logístico de alias Pinocho, como Yolima Johana Murgas, su pareja.

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Por su parte, las acciones dirigidas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Chocó, Arauca y Catatumbo dejan un saldo superior a los 320 capturados y la neutralización de cinco cabecillas de frente.

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca - crédito Fiscalía General de la Nación y @ABDELAESPRIELLA/X

Frente a las estructuras de delincuencia común y crimen urbano en las principales capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las autoridades reportan la captura de más de 8.500 personas vinculadas a redes de extorsión y más de 10.500 detenciones relacionadas con microtráfico y hurto.

El balance de incautaciones de los organismos de seguridad registra la interceptación de 98,4 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 45 toneladas de marihuana en aguas territoriales y zonas de producción.

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Asimismo, las tropas han ubicado y destruido 168 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, incautando 1.240 armas de fuego y más de 150.000 cartuchos de munición, de acuerdo con los reportes que hacen el presidente De la Espriella y las fuerzas públicas.