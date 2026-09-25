El clásico entre Nacional y Medellín podrá tener público tras resolución de la Dimayor: Junior fue sancionado y a Bucaramanga no le levantaron el castigo

La Dimayor anunció que el clásico paisa tendrá público, que Junior de Barranquilla fue sancionado y que a Pablo Peirano de Atlético Bucaramanga no se le levantará la sanción - crédito @nacionaloficial/@juniorclubsa/@atleticobucaramanga-Instagram

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El Comité Disciplinario del Campeonato de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió la Resolución No. 095 de 2026, que dejó una sanción parcial de plaza y multa para Junior, la suspensión condicional de la última fecha a puerta cerrada que debía cumplir Atlético Nacional y el rechazo a la petición de Atlético Bucaramanga para frenar parcialmente la sanción de seis fechas impuesta a su técnico, Pablo Peirano.

Ese es el comité encargado de resolver en primera instancia las infracciones ocurridas en los torneos profesionales colombianos, y las determina con base en los expedientes que se sustentan en las reglas del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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Junior deberá cerrar dos sectores de la tribuna oriental y pagar $14 millones

La determinación está relacionada con incidentes en la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre Alianza Valledupar y Junior, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

En ese encuentro, disputado con Junior como visitante, los informes oficiales registraron actos de violencia y lanzamiento de objetos desde sectores de la tribuna oriental. El partido se interrumpió en el minuto 80 mientras las autoridades retiraban a un número considerable de aficionados identificados como seguidores del equipo barranquillero.

El Comité sancionó a Junior con una fecha de suspensión parcial de plaza para los sectores uno y dos de la tribuna oriental, además de una multa de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a $14.007.240.

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El anuncio de la Dimayor sobre la sanción a Junior de Barranquilla - crédito Dimayor

La medida deberá cumplirse cuando el club oficie como local, en cualquier estadio. La tribuna sancionada tendrá que permanecer “completamente delimitada, sellada y nadie podrá transitar por la misma”, según la decisión disciplinaria.

El mismo expediente produjo una sanción contra Alianza Valledupar, en condición de club local. La institución deberá cerrar los sectores dos y tres de la tribuna oriental durante una fecha y pagar la misma multa de $14.007.240.

Atlético Nacional podrá jugar con público, pero queda bajo condición por seis meses

La segunda decisión beneficia a Atlético Nacional, que había recibido tres fechas de suspensión total de plaza y una multa de $3.914.625 por incidentes en la final de vuelta de la Copa BetPlay Dimayor 2025 ante Independiente Medellín.

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El club ya cumplió dos de esas fechas a puerta cerrada en la Copa BetPlay Dimayor 2026. La primera fue el martes 21 de julio del 2026, ante Tigres, por la fase 1B; la segunda, el 7 de septiembre, frente a Deportivo Cali, por los octavos de final.

El anuncio de la Dimayor sobre la posibilidad de que haya público en el clásico paisa - crédito Dimayor

Con ese antecedente, Nacional solicitó que se suspendiera condicionalmente la fecha restante. El artículo 42 del Código Disciplinario permite ese mecanismo cuando la pena no excede seis partidos o seis meses y se ha cumplido al menos la mitad de la sanción.

El Comité aceptó el pedido y dejó en suspenso la última fecha sin público. La determinación no elimina la sanción: Nacional estará bajo un período de prueba de seis meses dentro de la Copa BetPlay Dimayor 2026. Si incurre en una infracción de naturaleza igual o similar, la fecha pendiente volverá a tener vigencia, sin perjuicio de una nueva sanción.

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Bucaramanga no logró frenar la sanción de Pablo Peirano

El tercer caso se refiere a Atlético Bucaramanga y su entrenador Pablo Peirano, sancionado con seis fechas de suspensión mediante la Resolución No. 081 del 2 de septiembre de 2026. La decisión fue ratificada en la Resolución No. 092 del 18 de septiembre.

Bucaramanga presentó su solicitud el lunes 21 de septiembre del 2026, después de que Peirano cumpliera tres fechas fuera del banco. El club argumentó que ya se había ejecutado el 50% de la pena, requisito que permite solicitar una suspensión parcial de la ejecutoriedad.

El anuncio de la Dimayor sobre la continuidad de la sanción para Atlético Bucaramanga - crédito Dimayor

No obstante, el Comité rechazó la petición por falta de competencia. Explicó que la expulsión de Peirano fue una decisión del árbitro, “la suprema autoridad deportiva durante los partidos”, y que su papel se limitó a extender la duración de la sanción automática por las conductas reportadas.

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El técnico fue expulsado por desaprobar decisiones arbitrales, usar lenguaje ofensivo contra un oficial y pechear y empujar a jugadores rivales. La resolución no admite recursos contra el rechazo, por lo que Peirano deberá cumplir las tres fechas restantes de suspensión.