Colombia

Tumaco, entre playas de arena negra, manglares y avistamiento de ballenas en octubre: así prevalece El Morro tras la caída de su arco

Este rincón del Pacífico colombiano ofrece parajes cautivadores lejos del ajetreo caribeño. La Perla del Pacífico invita a recorrer sectores como La Bocana y San Juan entre ecosistemas de manglar y vegetación vírgenes

Cerca de 45 kioscos en la playa ofrecen platillos típicos, bebidas y servicios artesanales a los visitantes - crédito Google Maps
Cerca de 45 kioscos en la playa ofrecen platillos típicos, bebidas y servicios artesanales a los visitantes - crédito Google Maps
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Tumaco mantiene en El Morro uno de sus principales atractivos turísticos, pese al colapso del Arco del Morro en noviembre de 2022, una formación rocosa que durante décadas identificó al municipio nariñense. La playa, sus peñascos, la gastronomía local, los deportes acuáticos y las rutas de naturaleza siguen atrayendo visitantes a esta zona de la costa pacífica.

El arco natural se derrumbó en la madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022, luego de un proceso de erosión asociado a lluvias y al oleaje. La estructura, que formaba un puente de piedra sobre la arena y el mar, aparece incluso en el escudo de Tumaco y era uno de los paisajes más fotografiados del municipio.

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Aunque el arco ya no existe, El Morro conserva su condición de punto de encuentro para habitantes y viajeros. La playa se ubica a pocos minutos del aeropuerto La Florida y se conecta desde el sector de El Bajito, tras cruzar el puente que conduce a esta zona turística de San Andrés de Tumaco.

El Morro después del derrumbe del arco natural

Antes de su caída, el Arco del Morro permitía caminar bajo una estructura de piedra durante la marea baja. Al otro lado se encontraba la denominada Cueva de Morgan, mientras que el agua formaba zonas de menor corriente cuando la marea subía.

Entre julio y octubre se realizan salidas en lancha frente a las costas de Tumaco para el avistamiento de ballenas jorobadas - crédito Google Maps
Entre julio y octubre se realizan salidas en lancha frente a las costas de Tumaco para el avistamiento de ballenas jorobadas - crédito Google Maps

La erosión transformó ese paisaje, pero dejó peñascos y formaciones rocosas que continúan siendo parte de la vista desde la playa. Los visitantes pueden recorrer la franja de arena oscura, observar el mar Pacífico y conocer un sitio que mantiene valor cultural para la población local.

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El Morro fue fuente de inspiración para artistas y un referente para emprendimientos de comunidades afrodescendientes vinculados con artesanías, cocina tradicional y actividades deportivas. En sus alrededores hay restaurantes de comida de mar, alojamientos construidos en madera y espacios de venta de productos locales.

A pocos metros de la playa se encuentran cerca de 45 kioscos con bebidas, platos típicos, artesanías y servicios de peinadoras que elaboran trenzas. Estos negocios hacen parte de la oferta para quienes visitan la zona durante jornadas de playa o recorridos por Tumaco.

Playas, manglares y avistamiento de fauna

Tumaco, conocido como la Perla del Pacífico, combina playas de arena negra, manglares y áreas de vegetación costera. Según Colombia Travel, el municipio cuenta con un clima cálido y húmedo durante todo el año y una oferta asociada con rutas ecológicas, culturales y gastronómicas.

Islote rocoso con plantas en el mar, playa de arena dorada, palmeras y una estructura con techo de paja en primer plano bajo un cielo despejado.
La playa de El Morro conserva su valor cultural y turístico mediante sus peñascos, artesanías y gastronomía local - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de El Morro, los viajeros pueden conocer playas como La Bocana y San Juan. Estos sectores ofrecen alternativas para quienes buscan actividades junto al mar fuera de los destinos más concurridos del Caribe colombiano.

Los manglares y la vegetación nativa permiten observar aves y especies propias de la costa pacífica. En las orillas también pueden verse cangrejos que salen y entran de la arena. La recomendación para los visitantes es no dejar residuos y respetar los ecosistemas que rodean las playas.

Entre julio y octubre, las ballenas jorobadas pasan frente a las costas de Tumaco. Las salidas en lancha hacia zonas de observación y hacia islas cercanas pueden tardar cerca de 45 minutos mar adentro, de acuerdo con la información entregada por la guía turística.

El avistamiento de aves también empieza a consolidarse como una actividad para viajeros interesados en la biodiversidad de la región. Estas experiencias dependen de las condiciones del mar y del clima, por lo que los recorridos deben coordinarse con operadores locales.

Gastronomía y rutas comunitarias en Tumaco

Un charco de agua con piedras sobre arena oscura en una playa con palmeras, casetas y cielo gris nublado.
Las playas de arena negra y los manglares caracterizan la oferta turística y ambiental del municipio de Tumaco - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina tumaqueña se basa en pescados, mariscos, coco, plátano y hierbas de azotea, con aportes de tradiciones afrodescendientes e indígenas. En las playas se consumen preparaciones como el encocado de cangrejo, el sancocho y el pusandao.

El encocado de piangua o de bagre, el tapao’ de pescado, la cazuela de mariscos y el arroz marinero forman parte de la oferta local. Entre las frutas de la región figuran el borojó, el chontaduro, el cacao, el naidí, el caimito y el carambolo.

Los dulces de coco, las cocadas, el cabello de ángel y la panela de coco también hacen parte de la gastronomía local. El pusandao de carne serrana, por su parte, refleja el intercambio cultural entre comunidades afrodescendientes e indígenas del territorio.

Las rutas turísticas incluyen recorridos vinculados al cacao y la piangua. La Ruta del Cacao permite conocer cultivos y procesos de producción con familias que se han dedicado a esta actividad durante generaciones.

La Ruta de la Piangua acerca a los visitantes a las labores de recolección en los manglares y a las técnicas tradicionales de extracción de este molusco. Las alternativas de sol, playa, avistamiento de ballenas y observación de aves se desarrollan junto a comunidades y operadores turísticos de Tumaco y Nariño.

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