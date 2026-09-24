Colombia

Creador de contenido extranjero afirmó que el famoso video de ‘Me comí una salchipapa’ fue un éxito mundial sin que los colombianos lo supieran

La grabación fue publicada en 2014 y sigue tomándose las redes sociales a pesar del paso del tiempo. Tuvo un amplio alcance a nivel nacional e internacional

El creador de contenido uruguayo analizó el alcance global de la canción improvisada "Me comí una salchipapa", tema interpretado en Colombia por Laureano José Muñoz Pinedo cuando tenía 12 años - crédito Fabrizio Stefanoli / TikTok

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Un creador de contenido uruguayo, que se identifica en redes sociales como Fabrizio Stefanoli, publicó un video en el que se refirió a la viralización del tema improvisado Me comí una salchipapa, canción que fue interpretada por el colombiano Laureano José Muñoz Pinedo cuando tenía 12 años.

De acuerdo con el video del joven, el material trascendió las fronteras del país y llegó a audiencias de todo el mundo desde 2014. Sus declaraciones demostraron el alcance internacional de un video que, más de una década después, aún define buena parte de la identidad pública del joven guajiro.

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Y es que Muñoz Pinedo busca hoy construir una presencia digital ligada a su faceta artística y a sus composiciones, sin apartarse del episodio que lo convirtió en una figura reconocida en internet. Ahora, el joven también comparte su interés por el canto vallenato en redes sociales.

El creador uruguayo reaccionó al recuerdo del clip mediante una publicación en sus redes sociales y afirmó lo siguiente: “Los colombianos y colombianas no son conscientes de lo viral que fue el nene que canta ‘Me comí una salchipapa’. No tienen ni idea. Y cada vez que yo canto eso, lo menciono o algo, me dicen: ‘¿Cómo lo conocés?’. Fue hiperviral ese nene, pero megaviral. En todo el mundo se escuchó ese tema”.

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El mismo usuario planteó una dimensión cultural para el fenómeno surgido en Villanueva, La Guajira: “Como para no conocerlo, boludo, tendría que ser patrimonio cultural ese niño y ese tema de este país”.

La canción sorprendió en redes sociales y más de una década después sigue siendo tendencia - crédito @megustaelkebab1 / X

Entre los comentarios de los internautas al video del ciudadano extranjero se destacan algunos de sorpresa y otros de incredulidad: “Soy colombiana y me sorprende la cantidad de memes colombianos que se internacionalizaron y nosotros ni enterados”, “jajaja soy colombiana y me vengo a enterar hasta ahora” y “Hace unos años tenía un novio mexicano y cuando lo canté el la siguió de una. Yo quedé impactada”.

Sin embargo, otros aseguraron conocer de antemano el impacto del tema musical: “Obviamente si somos conscientes, los memes colombianos son otra cosa somos icónicos” y “Si, yo no me di cuenta de la magnitud de su viralidad hasta que vi extranjeros viajando a Colombia solo para probar las salchipapas!”.

Un extranjero reveló que el video del niño de las salchipapas no solo se conoce a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un extranjero reveló que el video del niño de las salchipapas no solo se conoce a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video de 2014 acumuló millones de reproducciones y es recordado por muchos

Laureano José Muñoz Pinedo fue grabado mientras cantaba una frase sobre una experiencia cotidiana a ritmo de vallenato: “Me comí una salchipapa, ay, qué cosa tan sabrosa, y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”, dice un apartado de la letra de la reconocida canción.

La grabación alcanzó millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Facebook, además de dar lugar a memes, parodias, remezclas musicales y hasta videojuegos. El clip, de menos de 20 segundos, circuló en distintos países de Latinoamérica y también fuera de la región, quedándose en la memoria de los internautas por su ritmo tan pegajoso y la forma tan natural con la que el joven interpretó el verso.

@televallenato
El niño se volvió viral con una improvisada interpretación que años después sigue vigente en las redes sociales - crédito @televallenato / Facebook

Con el paso de los años, el cantautor conocido como “el niño de la salchipapa” orientó su trayectoria hacia la formación académica y la participación comunitaria, debido a que se graduó como Técnico en Investigación Judicial y Criminalística y comenzó a estudiar Derecho.

Durante su etapa escolar en 2024 fue elegido personero estudiantil del Liceo Campestre Anapoima. También participó como delegado juvenil en foros políticos y espacios de debate.

Muñoz Pinedo mantiene actividad como creador de contenido y ha recordado en varias ocasiones la canción que lo hizo conocido. El joven reconoce que aquel video marcó un antes y un después en su vida y que le permitió vivir experiencias que no imaginaba.

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