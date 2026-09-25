Colombia

Comenzarán las obras de mejoramiento del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano, Chocó: esta es la millonaria inversión

El Gobierno nacional también comunicó un sólido plan de inversión para fortalecer el potencial turístico del departamento

La Gobernación del Chocó entregará este viernes 25 de septiembre el protocolo de las obras de mejoramiento del Aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano - crédito Aerocivil
La Gobernación del Chocó entregará este viernes 25 de septiembre el protocolo de las obras de mejoramiento del Aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano - crédito Aerocivil
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La Gobernación del Chocó tiene programada para el viernes 25 de septiembre de 2026 la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano.

Con una intervención financiada con $31.195 millones del Sistema General de Regalías, el proyecto incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el cerramiento perimetral de seguridad y otras estructuras necesarias para la operación de la infraestructura aeroportuaria.

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La entrega estará encabezada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y el alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, de acuerdo con la información suministrada por la entidad departamental.

La inversión en el departamento permitirá nuevas fuentes de ingresos turísticos en la costa pacífica colombiana - crédito Gobernación del Chocó
La inversión en el departamento permitirá nuevas fuentes de ingresos turísticos en la costa pacífica colombiana - crédito Gobernación del Chocó

Desde la Gobernación se informó que las obras buscan mejorar los servicios aeroportuarios y las condiciones de navegación aérea en el municipio.

La ejecución quedó a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién-Caribe (Asomudacar), mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de los recursos.

La Administración departamental indicó que la intervención aportará mejores condiciones para la conectividad del municipio y para el desarrollo de actividades económicas vinculadas con el turismo, en una zona altamente turística, pero que cuenta con barreras para los viajeros aéreos.

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El Gobierno, con sus ojos sobre Nuquí y Bahía Solano: fueron incluidos en la estrategia de Pueblos Milagro Turísticos

Minutos después del anuncio de la Gobernación del Chocó, desde el movimiento Defensores de la Patria se informó oficialmente que Nuquí y Bahía Solano harán parte de la estrategia Pueblos Milagro Turísticos, una iniciativa anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el turismo de naturaleza y promover oportunidades económicas en ambos municipios del Chocó.

Nuquí y Bahía Solano fueron seleccionados por su potencial para el turismo de naturaleza en el litoral Pacífico chocoano - crédito Defensores de la Patria/ sitio web
Nuquí y Bahía Solano fueron seleccionados por su potencial para el turismo de naturaleza en el litoral Pacífico chocoano - crédito Defensores de la Patria/ sitio web

La selección de los dos territorios se realizó junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la Fundación Santo Domingo. El programa incluiría 10 municipios, con dos localidades de cada uno de los cinco departamentos seleccionados.

El comunicado oficial indicó que Nuquí y Bahía Solano fueron escogidos por “su potencial para el turismo de naturaleza” y por los atributos que han consolidado a ambas poblaciones como destinos del litoral Pacífico.

La estrategia prevé la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y aliados privados para fortalecer condiciones de conectividad, infraestructura y servicios turísticos. El propósito, de acuerdo con el documento, es convertir la actividad turística en una fuente de ingresos para emprendedores, comerciantes, productores y prestadores de servicios.

El programa se vincula con inversiones en conectividad y producción local

El anuncio se produjo durante un encuentro entre empresarios, autoridades y representantes del sector privado, en el que se discutieron medidas para impulsar la economía del Chocó.

Según el reporte, la apuesta turística estará acompañada por inversiones en infraestructura y conectividad, así como por iniciativas destinadas a fortalecer la producción local y los vínculos comerciales entre empresas y productores del departamento.

En ese contexto, Olímpica manifestó su intención de avanzar en mecanismos para comprar directamente productos elaborados en el Chocó. Nutresa y Colombina también expresaron interés en vincular a productores locales a sus procesos de adquisición.

La iniciativa busca generar canales comerciales más directos y contribuir a dinamizar la economía regional”, indicó Defensores de la Patria.

Bahía Solano ofrece accesos en avión desde Quibdó o viajes marítimos desde Nuquí y Buenaventura - crédito iStock
Bahía Solano ofrece accesos en avión desde Quibdó o viajes marítimos desde Nuquí y Buenaventura. Ahora, estos territorios serán parte de un plan de potencialización turística - crédito iStock

El comunicado agregó que también se acordó impulsar la compra de biche producido por emprendedores chocoanos, con el fin de abrir canales comerciales para esa actividad.

Nubank participará con una estrategia de inclusión financiera

Dentro de los compromisos mencionados en la información oficial está una propuesta de bancarización e inclusión financiera para el departamento.

Según el documento, el fundador de Nubank manifestó su disposición para respaldar una estrategia dirigida a jóvenes, emprendedores, pequeños comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura de servicios bancarios.

La iniciativa contempla ampliar el acceso a herramientas financieras digitales para ahorro, pagos y crédito. “La inclusión financiera constituye otro componente de la estrategia para ampliar las oportunidades económicas en el departamento”, señaló el comunicado.

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