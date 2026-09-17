Por presunto acoso sexual a tres empleadas denunciaron a líder del gremio de droguerías en Bogotá: “Preguntando cosas de relaciones sexuales”

Tres mujeres denunciaron ante la Fiscalía a Greison Camargo Quintero, exdirector jurídico de Asocoldro, por presunto acoso sexual laboral- crédito VisualesIA

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Hay revuelo en el gremio de las droguerías después de que tres mujeres denunciaran ante la Fiscalía General de la Nación a Greison Camargo Quintero, exdirector jurídico de Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), por presunto acoso sexual laboral, con relatos sobre preguntas explícitas sobre su vida íntima, insinuaciones y una invitación a una habitación de hotel.

Las denunciantes, identificadas como Luisa, Lizet y Sara, afirmaron que Camargo les hizo preguntas sexuales, comentarios insinuantes y, en uno de los casos, una propuesta en un hotel de Bogotá.

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Según sus versiones conocidas por la revista Cambio, tardaron meses en hablar por temor a perder el empleo, a que no les creyeran o a enfrentar la autoridad que, a su juicio, él concentraba dentro de la organización.

Camargo ocupó hasta enero de 2026 el cargo de director jurídico de Asocoldro. En un momento en que la dirección ejecutiva estaba vacante, ejercía además una amplia autoridad dentro de la asociación.

La denuncia penal se presentó el 19 de junio de 2026 por el delito de acoso sexual. Las mujeres sostienen que sus experiencias muestran un presunto patrón de conducta con subalternas.

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El primer caso fue el de Luisa*, que tenía 22 años cuando sitúa el hecho que denunció. La joven asegura que Camargo la citó en su oficina durante 2024 cuando el entonces directivo era superior de su jefe inmediato y ella dijo que casi no tenía contacto laboral con él.

Según contó a Cambio, la reunión comenzó con preguntas sobre su domicilio, su pareja y la duración de su relación. Después, de acuerdo con su versión, la conversación derivó hacia interrogantes sobre experiencias sexuales.

“Yo no le decía nada. En un momento él se levantó de la silla, se fue al baño, se lavó las manos, y me dijo: ‘¿Por qué no me dices nada? Ves que te dejé pensando con todo lo que te dije?’“, señaló la mujer al medio.

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La joven afirmó que permaneció en silencio ante varias preguntas y que el exdirectivo insistió. También señaló que él le sugirió que una relación con un hombre mayor podía ofrecerle experiencias distintas.

“Me seguía preguntando cosas de relaciones sexuales, que cómo me gustaba que me lo hicieran, hasta cómo me gustaban los penes. Incluso me preguntó cuál era la frecuencia con la que yo tenía relaciones con mi pareja, fue como con un morbo para esculcar de mi vida íntima”, señaló la mujer.

El encuentro se habría extendido durante unos 40 minutos, según su testimonio. Al salir de la oficina, contó que lloró en su puesto de trabajo y que poco después escribió a su madre para contarle lo sucedido.

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Ese mensaje, según Luisa, quedó como uno de los pocos registros contemporáneos del episodio. La denunciante sostuvo que en la oficina no había cámaras.

Por su parte, Lizet*, de 25 años, ubicó su denuncia en julio de 2025. Ella trabajaba en atención al cliente y aseguró que tampoco tenía una relación laboral directa con Camargo.

La joven relató que, tras el almuerzo, él le habría propuesto caminar por un parque cercano porque quería conocerla. Cuando ella advirtió que debía permanecer en su puesto, él habría respondido que era quien mandaba en la asociación.

Durante la caminata, Lizet dijo que las preguntas sobre su pareja y sus relaciones anteriores dieron paso a comentarios sexuales. Según su relato, Camargo le habrái hablado de la necesidad de que las mujeres tuvieran más experiencias antes de establecer una relación definitiva.

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“Después me preguntó que sí yo sabía dónde quedaba el clítoris, que si había sentido un orgasmo, que cuántos penes yo había visto. Que si yo había visto más penes además del de mi pareja, o sea, empezó con una vulgaridad terrible”, señaló la mujer a la revista Cambio.

La trabajadora aseguró que también recibió una propuesta para salir al teatro y asistir después a una función de cine para adultos. Ella rechazó la invitación porque no acostumbraba relacionarse fuera del trabajo con personas de la empresa.

Una tarjeta de hotel figura en el tercer testimonio

Sara*, de 27 años, denunció un episodio durante una Asamblea Nacional de Delegados que se realizó en mayo de 2025 en un hotel de Bogotá. Por las tareas que cumplía, mantenía contactos ocasionales con Camargo, quien era uno de los voceros de la asociación.

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La trabajadora afirmó que el exdirector jurídico la llamó a su teléfono corporativo la primera noche del evento. Según su versión, él le pidió que lo contactara cuando terminara la jornada, pero ella continuó trabajando hasta cerca de la medianoche y luego se retiró a descansar.

Al día siguiente, Camargo le habría reclamado que no lo llamara. La mujer sostuvo que, durante la segunda jornada, él le propuso tomar algo y le manifestó que necesitaba personas de confianza si lograba convertirse en director ejecutivo.

Horas después, cuando la actividad ya había concluido, la joven afirmó que el exdirectivo se sentó a su lado en el lobby y le entregó la tarjeta de una habitación individual. “Te espero arriba en 15 minutos”, le dijo Camargo, según el testimonio entregado a la revista.

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La denunciante interpretó esa frase como una invitación sexual. También aseguró que otro empleado apareció en ese momento, observó la situación y que Camargo se retiró molesto.

La mujer dijo que dejó la tarjeta en la recepción y abandonó el lugar. Después recibió una llamada del entonces directivo, quien le preguntó por qué no había acudido a la habitación, de acuerdo con su testimonio.

La joven sostuvo que le pidió que no repitiera una situación de ese tipo. Tras ese episodio, afirmó que comenzó a percibir comportamientos que consideró hostigamiento laboral.

Camargo Quintero ejerció como director jurídico de Asocoldro hasta enero de 2026. Antes de su salida, tenía una amplia autoridad dentro de la entidad debido a que el cargo de director ejecutivo estaba vacante.

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La asociación confirmó públicamente en febrero la salida del abogado, aunque en ese momento no detalló los motivos. El exdirectivo tiene más de diez años de trayectoria en el sector farmacéutico.

En una llamada con Cambio realizada el 15 de septiembre, Camargo negó las tres acusaciones. El abogado sostuvo que no mantuvo conversaciones de contenido sexual con las trabajadoras.

Sobre el relato de Luisa, negó que hubiese tenido reuniones privadas con empleados porque compartía oficina con otros funcionarios. Frente a la versión de Lizet, afirmó que el testimonio no corresponde con lo ocurrido.

El exdirectivo también cuestionó el relato sobre el hotel. Argumentó que no consideraba creíble haber tenido ese comportamiento mientras participaba en un evento donde ejercía un rol de liderazgo.

Camargo vinculó las denuncias con un proceso laboral que sostiene contra Asocoldro. Según su versión, la asociación lo despidió sin justa causa en enero y le pagó una indemnización.

El abogado aseguró que había denunciado acoso laboral ante el comité interno de la organización y que consideraba contar con fuero laboral. La asociación rechazó esa interpretación.

Asocoldro confirmó al medio nacional que el vínculo laboral terminó en enero. La entidad sostuvo que ningún juez determinó la existencia de acoso laboral contra Camargo.

La asociación añadió que la desvinculación estuvo relacionada con un presunto cobro irregular que el abogado habría exigido a la propietaria de una droguería afiliada. Por ese asunto existe una investigación en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Lucía Monsalve, directora ejecutiva de Asocoldro, afirmó al medio que conoció las denuncias de presunto acoso sexual semanas después de la salida de Camargo. También rechazó que el caso penal se relacione con el litigio laboral.

La Fiscalía todavía no ha tomado los testimonios dentro del proceso

Las denunciantes afirmaron que tardaron en hablar sobre lo ocurrido por temor a perder sus empleos, a no ser escuchadas o a enfrentar la influencia que atribuían al entonces directivo dentro de la organización.

El conocimiento de los relatos de las otras trabajadoras las llevó a presentar una denuncia conjunta. Las tres consideran que las coincidencias entre sus versiones deben ser evaluadas por la justicia.

Camargo presentó su demanda laboral contra Asocoldro el 15 de julio, casi un mes después de la denuncia penal. El exdirectivo sostiene que existe una conexión entre ambos asuntos, una versión que la asociación rechaza.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha citado formalmente a las denunciantes ni a Camargo para incorporar sus declaraciones al expediente. La investigación deberá determinar si los hechos relatados configuran el delito denunciado.