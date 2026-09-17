Colombia

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

La creadora de contenido le advirtió a la expareja de Aida Victoria Merlano durante un almuerzo y le ofreció clases previas para enfrentarse a Daren en el evento organizado por Westcol

La DJ le pidió a Juan David Tejada que no repitiera el mismo error que ella cometió cuando dejó abandonada la pelea contra Andrea Valdiri en 2025 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

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Tras meses de rumores, el influencer Westcol oficializó la cartelera completa de Stream Fighters 5, la quinta edición de su evento de boxeo de exhibición entre influenciadores y figuras del entretenimiento digital.

La velada se realizará el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá y contará con la presentación musical del cantante urbano Kris R; además, se podrá seguir a través del canal de Kick del propio influenciador.

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El anuncio, transmitido en vivo por Westcol junto a su equipo, incluyó los diez combates que integrarán la programación principal y que marcará la que sería la última edición del evento, según dejó entrever en su momento.

La pelea estelar medirá al propio organizador contra el artista urbano Blessd, un enfrentamiento que incorporará una dinámica con tecnología de robots, según explicó el streamer. La expectativa por el evento ya se refleja en las redes sociales, donde algunos de los protagonistas empezaron a compartir anécdotas previas a la confirmación oficial.

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram
Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

Entre esos episodios se encuentra la aparición de Yina Calderón junto a Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, a quien la influenciadora le pidió que no cometiera el mismo error que ella en la pasada edición, cuando abandonó su combate contra Andrea Valdiri apenas nueve segundos después de iniciado el primer asalto del combate estelar de Stream Fighters 4.

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El cruce entre ambos quedó registrado en un video que la huilense subió a sus historias de Instagram, donde se los ve compartir un almuerzo. Durante la conversación, la influenciadora aprovechó para hablar con Tejada sobre su próxima participación en Stream Fighters 5, donde El Agropecuario se enfrentará al creador de contenido Darién Ramírez, conocido como Daren.

El precedente que marcó la advertencia

La DJ se retiró a los 20 segundo de haber dado inicio el combate - crédito @teamkari55/TikTok

La recomendación de Calderón no surgió al azar. En octubre de 2025, la DJ protagonizó uno de los episodios más comentados en la historia del formato, cuando se retiró del ring a los pocos segundos de comenzar su combate contra Valdiri. La pelea, que había generado meses de expectativa entre el público, terminó de forma abrupta cuando la DJ se quitó los guantes y el casco tras recibir una seguidilla de golpes, y el árbitro declaró ganadora a su rival sin que el enfrentamiento llegara a desarrollarse.

El desenlace generó una fuerte reacción entre los asistentes, que respondieron con lanzamiento de objetos hacia el cuadrilátero. Westcol, organizador del evento, calificó entonces la actitud de Calderón como una falta de honor y le prometió a Valdiri un nuevo combate en la siguiente edición, cosa que cumplió y por lo que se medirá ante La Divaza.

El comentario de WestCol sobre Juan David Tejada y la paternidad con Aida Victoria Merlano se vuelve viral - crédito @westcol/IG
El Agropecuario, Juan David Tejada, se medirá con Daren en uno de los combates confirmados de Stream Fighters 5 - crédito @westcol/IG

Con ese antecedente como telón de fondo, Calderón le habló directo a Tejada durante el almuerzo: “Usted no se vaya a retirar, necesito que le dé como es, lo quiero en el primer round”, indicó. La influenciadora fue enfática al pedirle que no repitiera su experiencia frente a Valdiri y que demostrara carácter arriba del ring.

Yina no se limitó a la advertencia. Según relató en el mismo video, ofreció acompañar la preparación de Tejada con clases de boxeo previas al combate contra Daren. “Yo le voy a dar unas clases y verá que usted le gana. Cuidado se me retira, demuestre quién es el Agropecuario”, sostuvo.

Calderón también dejó constancia del respaldo que, según ella, Tejada recibirá de su comunidad de seguidores de cara al enfrentamiento: “Nuestro gallo de pelea”, expresó al referirse al boxeador.

La aparición conjunta de Calderón y Tejada no pasó inadvertida en redes sociales. Varios usuarios vincularon el encuentro con la conocida rivalidad pública entre la DJ y Aida Victoria Merlano, y plantearon que la cercanía con El Agropecuario respondería a ese conflicto previo entre ambas figuras. Hasta el momento, ni Calderón ni Tejada se pronunciaron sobre esas interpretaciones.

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