Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros comentarios: “No tiene original ni el pelo”

Durante su charla con Álvaro Díaz, Juanpis González hizo referencia a la controversia de Karina García sobre los perros de raza pura - crédito @karinagarciaoficiall y @juanpisgonzalez/Instagram

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Karina García volvió a ser noticia en Colombia luego de que Juanpis González, el personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, la mencionara durante uno de sus shows en vivo.

El influenciador ficticio retomó la controversia que la creadora de contenido paisa protagonizó semanas atrás por sus comentarios sobre mascotas de raza y aprovechó el contexto de su entrevista con el cantante puertorriqueño Álvaro Díaz para lanzar una serie de pullas contra ella.

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El origen de la polémica se remonta a finales de agosto de 2026, cuando la creadora de contenido relató en una transmisión en vivo que había aconsejado a una amiga devolver un perro que le regalaron por no tratarse de un pomerania de raza pura.

Karina García describió al animal como una mezcla entre pomerania y shih tzu y llegó a compararlo con “una rata”, frente a su propia mascota, a la que calificó de “original”.

La creadora de contenido llegó a manifestar durante una transmisión en vivo que el perro que compró su amiga "parecía una rata" - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Los fragmentos de esa transmisión circularon con fuerza en redes sociales y generaron una ola de críticas hacia García, a quien varios usuarios acusaron de tratar a los animales como objetos de lujo.

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En medio de su show con Álvaro Díaz, Juanpis González retomó el episodio para el público que no estaba al tanto de la controversia. Le explicó al artista que García era una figura conocida en el país sin precisar el motivo exacto de su fama y, a partir de ahí, construyó el eje de su crítica: la contradicción entre exigir un perro de raza original y no ser ella misma “original”.

“La vieja no tiene original ni el pelo, todo lo tiene [operado] (...) la nariz es operada, los labios son operados y devuelve el perrito porque no es original; uno devuelve a la perrita”, expresó el personaje interpretado por Riaño durante la presentación.

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El personaje de Alejandro Riaño aprovechó un momento de su entrevista con Álvaro Díaz para referirse a la controversia de la creadora de contenido y el cantante - crédito @king_clip12/TikTok

Juanpis González no limitó sus declaraciones a la comparación entre las cirugías estéticas de Karina García y el rechazo al perro de su amiga. El comediante también involucró a Kris R, cantante y actual pareja de la influenciadora, con quien espera a su tercer hijo.

“Este comentario no le gustó a Kris R”, remató entre risas el comediante, en referencia a la reacción que anticipó tendría el artista frente a sus dichos.

Tras la difusión de los comentarios de Juanpis González, los usuarios en redes sociales se dividieron. Un sector le siguió la corriente al personaje y continuó cuestionando a Karina García por su postura frente a las mascotas que no cumplen con estándares de raza.

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Otro grupo salió en defensa de la influenciadora y argumentó que sus declaraciones originales formaban parte del tono desenfadado que caracteriza su contenido, además de insistir en que ama a los animales.

La polémica de Karina García por sus comentarios sobre perros de raza: así se disculpó

García ya había reaccionado públicamente a la controversia antes de las declaraciones de Juanpis González. Días después de que se difundieran los fragmentos de la transmisión, grabó un video de disculpas en el que reconoció su error sin rodeos.

“Vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, perdón por ser tan imprudente, perdón por contar una historia que inundó las redes sociales de opiniones acerca de un tema tan delicado”, sostuvo la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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La creadora de contenido lamentó sus palabras y aseguró que pondrá sus redes a disposición por el cuidado de animales - crédito @karinagarciaoficiall/Tiktok

“Acepto que me equivoqué, acepto que no debí expresarme así, acepto que estuvo mal y que obviamente me pasé, mejor dicho, me repasé”, agregó. Según relató, lo que más la impactó fue que las críticas más duras provinieron de personas dedicadas durante años a la defensa animal, a quienes agradeció por hacerla “caer en cuenta” de su error.

En ese mismo mensaje se refirió a Doki, otro de sus perros, y negó haberlo abandonado: explicó que el animal desarrolló un historial de agresividad desde cachorro y por eso quedó temporalmente al cuidado de su hermano y mánager, Deivi.

Días más tarde, Karina García reapareció en redes sociales visiblemente afectada, con un ramo de rosas y cartas de sus seguidoras sobre la cama. “No les voy a negar que, obviamente, ha sido muy duro todo esto”, expresó en un video en el que agradeció el respaldo recibido.

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Explicó además por qué decidió no desactivar los comentarios en sus publicaciones: “Quiero sentir esta situación de frente aunque sea dura; sé que me los gané y no quiero evadirla”.

Por el momento, Karina García no se ha referido a los comentarios que hizo Juanpis González en su habitual show de entrevistas.