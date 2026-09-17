El ciclista colombiano Sergio Higuita cambiará de equipo para la temporada 2027: correrá junto a Fernando Gaviria en el Caja Rural Seguros

Sergio Higuita competirá con Caja Rural-Seguros RGA durante las dos próximas temporadas, según confirmó el equipo español el 17 de septiembre de 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

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El colombiano Sergio Higuita competirá para el Caja Rural-Seguros RGA hasta el 2028, tras una campaña en la que terminó noveno en la Vuelta a Suiza y sumó cerca de 500 puntos UCI en un calendario centrado casi por completo en pruebas del WorldTour. El conjunto español confirmó su incorporación el 17 de septiembre de 2026.

Con los 29 años recién cumplidos, el ciclista nacido en Medellín en 1997 llegará con casi una década de experiencia profesional y ocho temporadas en la máxima categoría. Disputó cuatro ediciones del Tour de Francia y otras cuatro de La Vuelta a España, recorridos que respaldan su nuevo rol dentro de una estructura ProTeam con presencia en carreras WorldTour.

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El excorredor del XDS Astana Team tendrá una nueva experiencia en el ciclismo de alto nivel-crédito Caja Rural Seguros

Higuita explicó que la identificación con los colores fue uno de los motivos de su decisión:

“El color del equipo es verde y blanco, al igual que la región donde vivo, que es Antioquía en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera con todo el corazón”.

El corredor colombiano compitió en equipos como EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana. En ese período logró triunfos de etapa en La Vuelta, en Becerril de la Sierra, el Tour de Romandía y la Itzulia.

Su mayor victoria en una clasificación general llegó en la Volta a Catalunya de 2022, cuando superó a Richard Carapaz en una disputa cerrada. Sus condiciones para la montaña y su velocidad en grupos reducidos lo convirtieron en un especialista para carreras por etapas de una semana y clásicas de un día.

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Ocho temporadas entre el WorldTour y las grandes vueltas

El corredor colombiano compitió en equipos como EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana. En ese período logró triunfos de etapa en La Vuelta, en Becerril de la Sierra, el Tour de Romandía y la Itzulia.

Su mayor victoria en una clasificación general llegó en la Volta a Catalunya de 2022, cuando superó a Richard Carapaz en una disputa cerrada. Sus condiciones para la montaña y su velocidad en grupos reducidos lo convirtieron en un especialista para carreras por etapas de una semana y clásicas de un día.

“Mis mejores resultados han sido en carreras de una semana y clásicas de un día. Quiero marcarme de nuevo estos objetivos y tratar de hacer cosas épicas”, afirmó Higuita. El colombiano también anticipó que buscará mantener un estilo ofensivo: “Me gusta mucho, cuando estoy bien, intentar ser un corredor agresivo, que ataca de lejos y que no tiene miedo”.

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Como ejemplo, recordó sus victorias en Cataluña y en La Vuelta a España de 2019, logradas tras fugas de larga distancia. Antes de consolidarse en el WorldTour, también había conocido al equipo español durante su paso por Manzana Postobón.

“Desde que soy profesional, cuando estaba con el Manzana Postobón, he visto a Caja Rural-Seguros RGA como un equipo muy fuerte, que siempre estaba en el pódium y, en especial, como un equipo muy familiar”, sostuvo. El ciclista valoró que la formación haya crecido temporada tras temporada, con victorias y puestos de podio frente a rivales de la máxima categoría.

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Experiencia, calma y cercanía con los jóvenes

La incorporación de Higuita aportará experiencia al plantel y a los corredores jóvenes. El colombiano consideró que su conocimiento del ciclismo europeo puede servir para transmitir “confianza y tranquilidad” en jornadas de presión y en situaciones cercanas a una victoria.

“Siempre he sido un corredor que, cuando hay la oportunidad de ganar o estar cerca, sabe mantener muchas veces la calma y la cabeza fría”, señaló. También apuntó a ofrecer motivación, alegría y una actitud de convivencia dentro del grupo.

Higuita se definió como una persona empática, interesada en compartir con sus compañeros y en ayudar a gestionar los momentos de exigencia competitiva. “Saber gestionar los momentos de presión, estar concentrados y enfocados, pero a la vez que estemos todos tranquilos para hacer las cosas bien”, resumió.

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De cara a su estreno con la escuadra, pidió el acompañamiento de los aficionados: “Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón y quiero que todos me apoyen y me envíen sus mejores energías y positivismo”. También agradeció el respaldo durante las jornadas favorables y las más difíciles, “que es cuando más lo valoro”.