Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias el Flaco, cabecilla del grupo La Miel: era uno de los más buscados de Antioquia

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/@ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó en su cuenta oficial de X la captura, en Medellín, de Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco, cabecilla del grupo narcoterrorista “La Miel” y uno de los más buscados de Antioquia.

“Hace unas horas, en Medellín, cayó Andrés Felipe Velásquez, alias “El Flaco”, cabecilla principal de la estructura narcoterrorista “La Miel” y uno de los más buscados de Antioquia (sic)“, indicó.

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Según el presidente colombiano, alias el Flaco llevaba más de 25 años delinquiendo en el departamento y mantenía alianzas con el Clan del Golfo. El mandatario afirmó que dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico y desplazamientos forzados. Además, indicó que la organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó en su cuenta oficial de X la captura, en Medellín, de Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Llevaba más de 25 años delinquiendo, mantenía una alianza con el Clan del Golfo y dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína. Su organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales (sic)”, expresó.

Asimismo, precisó que el Ejército Nacional mantiene combates activos contra la estructura Jorge Briceño Suárez, facción de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc.

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El mandatario colombiano indicó que los combates dejaron un saldo preliminar de dos capturados y la incautación de cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos.

“A esta hora, en la vereda Villa del Río, Morelia, Caquetá, nuestro Ejército mantiene un combate activo contra la estructura narcoterrorista Jorge Briceño Suárez, facción de alias “Calarcá”, estructura “Raúl Reyes”. El resultado preliminar es de dos capturados y la incautación de cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diferentes calibres. La operación continúa (sic)“, aseveró.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que perseguirá a los cabecillas de los grupos armados, sus armas y los recursos obtenidos mediante actividades criminales.

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“Hasta aquí les llegó la tranquilidad. Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales. Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre (sic)”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que perseguirá a los cabecillas de los grupos armados, sus armas y los recursos obtenidos mediante actividades criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otros operativos

El presidente Abelardo de la Espriella informó el domingo 13 de septiembre sobre los resultados de los operativos realizados por la fuerza pública el sábado 12 de septiembre. Según el mandatario, las acciones dejaron 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de drogas, armas y municiones en varios departamentos del país.

En una publicación en X, De la Espriella aseguró que la ofensiva apunta contra estructuras armadas y redes de narcotráfico. “La ofensiva de nuestra fuerza pública no se detiene”, escribió el jefe de Estado.

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Uno de los procedimientos tuvo lugar en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde unidades del Ejército Nacional se enfrentaron con integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El informe indicó que un presunto integrante murió durante el combate y otro resultó herido antes de ser capturado.

Los operativos también permitieron incautar más de 4.200 kilogramos de sustancias ilegales en cuatro municipios. En Sibaté, Cundinamarca, las autoridades hallaron 1.430 kilogramos de marihuana, mientras que en Pereira, Risaralda, decomisaron otros 1.786 kilogramos de esa droga.

La información oficial incluyó 394 kilogramos de marihuana en La Pintada, Antioquia, y 653 kilogramos de cocaína en La Tebaida, Quindío. De la Espriella afirmó que estas intervenciones buscan afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales. “Seguimos golpeando el narcotráfico”, señaló.

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El mandatario agregó que la fuerza pública localizó un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Allí fueron encontradas dos ametralladoras, 19 proveedores y 1.881 municiones.

Además, cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez fueron detenidos en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca. Dos de ellos serían cabecillas de zona, según el reporte.

Desde el 7 de agosto, el Gobierno contabiliza 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas, según el presidente.