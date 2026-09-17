J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron su separación tras varios años de relación y una familia junto a su hijo Río - crédito @jbalvin/Instagram

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J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a una relación de varios años y a una familia que incluye a su hijo Río. La noticia, confirmada por la modelo argentina en la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026 a través de un comunicado en sus redes sociales, sorprendió a un público que los seguía como una de las parejas más estables del entretenimiento latino.

Durante semanas circularon versiones sobre un distanciamiento, alimentadas por la ausencia de interacciones entre ambos en redes sociales y por su falta de apariciones conjuntas en eventos públicos.

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El comunicado de Ferrer no incluyó explicaciones sobre los motivos de la separación. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo, quien remarcó que la decisión se tomó “desde el amor, respeto y deseo de hacer lo mejor para ambos y para su familia”.

También aclaró que su hijo Río seguirá siendo el punto de unión entre ambos y que buscarán mantenerlo al margen del proceso de separación, que según describió transcurre “de manera tranquila y respetuosa”.

La modelo Valentina Ferrer confirma el fin de su relación de pareja con el músico J Balvin mediante una declaración publicada en su cuenta de Instagram.

Antes del anuncio oficial, ya existían señales que en retrospectiva alimentaron las especulaciones. Durante el fin de semana previo a la confirmación, Ferrer compartió en su cuenta de TikTok un video de su participación en el Fashion Week de Nueva York, musicalizado con el tema de Shakira Te aviso, te anuncio, una canción centrada en el desamor y la traición. El gesto fue interpretado por parte de sus seguidores, de modo retrospectivo, como una pista sobre lo que se avecinaba.

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El origen de los rumores que rodearon a la pareja se remonta a declaraciones de Melanie Pavola, modelo, actriz y creadora de contenido mexicana que aseguró públicamente haber sostenido un romance con el cantante colombiano entre 2020 y 2021, período que coincide con el embarazo de Ferrer de su hijo Río, nacido en 2021. Ni Balvin ni Ferrer se pronunciaron sobre si esa historia guarda relación con el desenlace de su relación.

Antes de que se hiciera pública la ruptura, ambos compartieron contenido juntos en sus respectivas cuentas de redes sociales con apenas días de diferencia. Valentina Ferrer publicó el 21 de agosto una serie de imágenes de un viaje familiar junto al cantante y su hijo Río, en las que se los veía disfrutar de actividades acuáticas bajo la leyenda “Conectando con la naturaleza en family”.

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Antes del anuncio oficial, Valentina Ferrer y J Balvin habían compartido en redes sociales imágenes de un viaje familiar junto a su hijo Río - crédito @valentinaferrer/Instagram

Tres días después, el 24 de agosto, J Balvin compartió lo que terminó por convertirse en la última publicación conjunta de la pareja en sus redes sociales. Se trató de un carrusel de fotografías tomadas durante ese mismo período vacacional, en las que ambos aparecían juntos y sonrientes.

Antes del anuncio oficial, Valentina Ferrer y J Balvin habían compartido en redes sociales imágenes de un viaje familiar junto a su hijo Río - crédito @jbalvin/Instagram

Ese contenido cobró relevancia luego del anuncio de la separación, dado que ninguna de las imágenes anticipaba tensiones o distanciamiento entre ambos.

El cantante no se pronunció sobre la separación

J Balvin no habló sobre la separación y mantuvo su comunicación pública enfocada en su presentación en el festival Rock in Rio de Brasil - crédito Yves Herman/REUTERS

Tras confirmarse la ruptura, la atención se centró también en si Balvin haría alguna referencia pública al tema. Sin embargo, la última publicación del cantante en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 49 millones de seguidores, no guarda relación con su vida sentimental. Se trata de un contenido compartido el 15 de septiembre sobre su presentación en el festival Rock in Rio, en Brasil.

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“Un poco de lo que se vivió antes de salir al escenario en Rock in Rio, ustedes ven una hora de show y detrás hay meses de trabajo armando cada detalle, con un combo que nunca sale en cámara y hace que toda la magia suceda”, escribió el artista en la descripción de esa publicación. El intérprete mantuvo así su patrón habitual de comunicación pública, centrado en su actividad profesional y sin referencias a su vida privada.