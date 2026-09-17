Atlético Nacional venció a Inter de Bogotá en el debut de James Rodríguez, y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Elías Cabrera, Ian Poveda y William Tesillo celebrando junto a James Rodríguez-crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El 16 de septiembre de 2026, Atlético Nacional derrotó a domicilio por 2-3 al Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, en lo que significó el debut del volante James Rodríguez con la camiseta Verdolaga.

En el juego adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay, el equipo dirigido por Lucas González tuvo complicaciones al comienzo de las acciones, ya que el delantero paraguayo Diego Duarte marcó al minuto 20.

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Luego, el atacante Ian Poveda empató para el “Verdolaga” al minuto 34 para irse a tablas al descanso.

El excapitán de la selección Colombia en los calentamientos previos al partido ante Inter de Bogotá, el 16 de septiembre de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Para el segundo tiempo, el delantero argentino Elías Cabrera marcó un auténtico golazo al 62, ya con el volante en el campo de juego, pero faltaban varias acciones para que el partido se definiera.

Al minuto 83, el atacante Yojan Garcés sacó un derechazo al arco de Franco Armani, y empató las acciones.

Finalmente, Juan Manuel Zapata al 90+9 colocó la anotación de la victoria para el cuadro paisa.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del verde:

América de Cali: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Atlético Nacional: 18 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Millonarios: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Medellín: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Atlético Bucaramanga: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Independiente Santa Fe: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Once Caldas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros FC: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Internacional de Bogotá: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Águilas Doradas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Cúcuta: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Fortaleza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Alianza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Boyacá Chicó: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Junior FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)