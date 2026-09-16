Colombia

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

Tras varios días de rumores circulando en redes sociales, la modelo argentina compartió un comunicado en el que explicó que el cierre de la relación con el cantante fue consensuado y pidió respeto por este momento personal

El cantante colombiano publicó varias fotografías junto a su pareja, Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram
La modelo argentina informó que ella y J Balvin, José Álvaro Osorio Balvin, decidieron tomar caminos separados - crédito @jbalvin/Instagram
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La modelo argentina Valentina Ferrer puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con el cantante colombiano J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin. Después de varias publicaciones que sus seguidores interpretaron como señales de una crisis, la exreina de belleza compartió un mensaje en sus historias de Instagram para informar que ya no continuará su relación.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer. La modelo no dio detalles sobre la fecha en que tomaron la decisión ni explicó cuáles fueron las razones de la ruptura.

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El mensaje confirmó los rumores que circularon en los últimos días a partir de su actividad en TikTok e Instagram. Usuarios de esas plataformas digitales habían relacionado algunas canciones, videos y reacciones de la argentina con un posible final de la relación que mantenía con el artista desde hace varios años.

El comunicado de Valentina Ferrer sobre el final de la relación con J Balvin

En el texto que difundió, Valentina Ferrer describió la separación como una decisión consensuada. También remarcó que el bienestar de su hijo Río ocupará el centro de esta nueva etapa para ambos.

Valentina Ferrer confirmó en Instagram su separación de J Balvin y puso fin a las especulaciones sobre la pareja - crédito valentinaferrer / Instagram
Valentina Ferrer confirmó en Instagram su separación de J Balvin y puso fin a las especulaciones sobre la pareja - crédito valentinaferrer / Instagram

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó la modelo.

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Ferrer agregó que atraviesan la situación de manera privada y pidió consideración ante las repercusiones que generó el anuncio. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.

Hasta el momento, J Balvin no difundió un comunicado propio sobre la separación ni ha hecho declaraciones públicas acerca del mensaje de la madre de su hijo.

Las canciones y los videos que alimentaron las versiones de ruptura

Antes del comunicado, varios contenidos de la modelo en TikTok despertaron preguntas entre sus seguidores. Uno de los videos que más comentarios generó mostraba a Ferrer caminando por una calle mientras sonaba Alguien que me amaba, de Karol G.

J Balvin y Valentina Ferrer
Valentina Ferrer no detalló la fecha ni las razones de la ruptura con J Balvin en su comunicado - crédito @jbalvin/Instagram

La letra de esa canción alude a los cambios que puede atravesar una relación, a las expectativas que no se concretan y a la despedida de una historia sentimental. A partir de esa elección musical, algunos usuarios comenzaron a preguntarle a la argentina si intentaba transmitir un mensaje sobre su situación personal.

Las interpretaciones se extendieron a otros videos que incluyeron Tu amor, de La Joaqui; Te entiendo, de Maluma; y Solecito vení, de Greeicy Rendón y Rawayana. La selección de temas fue leída por parte de su público como una posible referencia indirecta a una crisis con el cantante colombiano.

No obstante, hasta la publicación de Ferrer, no existía una confirmación pública de la ruptura. Las canciones y los intercambios en redes sociales habían dado lugar a conjeturas, pero la modelo no había explicado cuál era el estado de su relación.

Los “me gusta” de la modelo multiplicaron las preguntas

Las sospechas no se limitaron al contenido musical de las publicaciones. La interacción de Ferrer con algunos comentarios de sus seguidores también impulsó las versiones sobre una separación.

El mensaje de Valentina Ferrer señaló que la separación con J Balvin fue una decisión consensuada - crédito Reuters
El mensaje de Valentina Ferrer señaló que la separación con J Balvin fue una decisión consensuada - crédito Reuters

La modelo marcó con “me gusta” mensajes de usuarios que vinculaban sus posteos con un supuesto distanciamiento de J Balvin. Esas reacciones fueron interpretadas como una señal por quienes seguían de cerca sus redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre el presente de la pareja.

Algunos usuarios también señalaron la ausencia de J Balvin en sus publicaciones recientes. Sin embargo, ni la actividad de la modelo en redes sociales ni los comentarios de terceros permitían establecer por sí solos una causa o una fecha precisa para el distanciamiento.

Durante la difusión de los rumores aparecieron, además, comentarios sobre una supuesta infidelidad. Una modelo e influencer mexicana afirmó que habría tenido un encuentro con el cantante colombiano en Nueva York y que luego se enteró de que Ferrer estaba embarazada.

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