El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

El actor colombiano negó cualquier conducta inapropiada, explicó qué ocurrió durante una grabación y aseguró que la Policía revisó la situación sin hallar vulneraciones de derechos - crédito @biasso/ Instagram

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El actor colombiano Biassini Segura anunció acciones legales luego de que un video difundido en TikTok pusiera en duda sus muestras de afecto hacia una de sus hijas menores de edad. El artista rechazó los señalamientos, sostuvo que el material fue presentado fuera de contexto y afirmó que la Policía Nacional verificó la situación sin detectar irregularidades.

La controversia comenzó a partir de una grabación publicada por un creador de contenido del que el actor no hace referencia en su video, quien aseguró haber observado una escena durante la filmación de una producción audiovisual en el sector de Pontevedra. En el video, el rostro de la niña aparece difuminado y el autor del contenido cuestiona la relación del actor con la menor.

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El creador de contenido al parecer pidió que las autoridades revisaran el caso, aunque aclaró que no podía atribuir la existencia de un delito, pero sí aseguró que el material era sugestivo, comprometiendo al actor e insinuando que el acercamiento a la menor era sospechoso.

Biassini Segura negó acusaciones sobre su relación con una de sus hijas y anunció medidas judiciales - crédito @biasso/ Instagram

Según explicó, el episodio ocurrió el viernes 14 de agosto, mientras participaba en el rodaje de una producción audiovisual. La madre de sus hijas, la actriz Ana María Aguilera, llegó cerca de las 17 horas al lugar junto a las niñas. Segura indicó que ambos trabajan en el proyecto y que mantienen una relación de amistad, familia y trabajo.

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El actor describió que las menores estaban en el lugar porque tenía previsto viajar con ellas al terminar sus compromisos laborales. Aguilera entró con la hija mayor al área de maquillaje y él permaneció afuera con la niña menor, quien quería jugar en un parque cercano al sitio de filmación.

“Estuve jugando en el parque cercano al lugar de grabación, compartiendo como cualquier padre lo hace con su hija”, declaró Segura. El actor aseguró que el entorno era público y que había integrantes del equipo técnico, personal de vestuario y maquillaje, colegas, vecinos y transeúntes.

En ese sentido, remarcó que no se encontraba en un sitio aislado. “Era un espacio completamente público, a plena luz del día, en un parque rodeado por el equipo de producción”, expresó al referirse a las condiciones en las que ocurrió la escena. Segura también negó de forma directa una de las interpretaciones que surgieron tras la circulación del material. “Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado. Siempre ha sido así. Jamás le he besado ni le besaría la boca a mis hijas”, afirmó.

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El actor señaló que la difusión de las imágenes, con el rostro de la niña difuminado, dio lugar a dudas y especulaciones. Según su declaración, durante ese día agentes de la Policía Nacional se presentaron en el sitio tras recibir una llamada anónima sobre un supuesto comportamiento inapropiado.

Segura relató que Aguilera entregó a los agentes los documentos de identidad de las niñas, así como los de ambos adultos, y que explicaron el contexto de la situación. “La Policía verificó nuestras identidades y confirmó que todo estaba en absoluto orden y que no se estaban vulnerando los derechos de la menor”, sostuvo.

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De acuerdo con el relato del actor, los uniformados se retiraron tras concluir esa revisión. Segura aseguró que el procedimiento no derivó en una investigación ni en una denuncia formal. “Como todo estaba en orden, no se abrió ninguna investigación, no existe denuncia formal, no hay proceso alguno en curso”, manifestó.

También sostuvo que ninguna persona del equipo de trabajo ni del público presente observó una conducta extraña. “Simplemente, fue un momento entre su padre y su hija”, añadió en su mensaje.

El intérprete cuestionó que el video se publicara después de la visita de los policías y afirmó que el material fue manipulado. “Este creador de contenido publicó el video con la imagen manipulada, difuminada, editada y sin el contexto real de lo ocurrido”, declaró.

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Segura señaló que la difusión tuvo efectos sobre su entorno personal, familiar y profesional. En particular, mencionó las consecuencias para su hija menor y pidió a usuarios y plataformas evitar la reproducción del video o los comentarios especulativos sobre la niña.

“Esta situación no solo vulneró mi imagen pública y profesional, sino que ha afectado profundamente a mi círculo familiar, en especial a mi hija”, sostuvo. Por último, confirmó que su defensa ya trabaja en medidas judiciales. “Junto a mi equipo jurídico, iniciamos las acciones legales, civiles y penales que en derecho me corresponden”, concluyó.