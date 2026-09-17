Colombia

Ordenaron torturar a sobrevivientes del Palacio de Justicia, aseguró testigo en el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega en EE. UU.

Ricardo Gámez dijo al jurado que oyó al entonces coronel pedir que “trabajaran” a ciertos sobrevivientes y relató que subió a un vehículo militar con recipientes y sacos, aunque la defensa exhibió contradicciones previas

Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa
Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa
Guardar

Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que salió vivo del Palacio de Justicia durante la retoma militar del 6 y 7 de noviembre de 1985 y cuyo cuerpo fue hallado después dentro del edificio, lavado y con una herida de bala en la cabeza.

La demanda fue presentada por la familia de Urán y reúne testimonios sobre sobrevivientes que, tras abandonar el Palacio, habrían sido conducidos a la Casa del Florero y, en algunos casos, a instalaciones militares.

PUBLICIDAD

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el magistrado auxiliar había salido con vida del edificio antes de que apareciera su cadáver.

Los declarantes describieron interrogatorios, traslados y maltratos contra personas señaladas como supuestos integrantes del Movimiento 19 de Abril, M-19. La defensa del exoficial cuestionó la credibilidad de algunos testigos y presentó declaraciones previas para marcar contradicciones.

Temas Relacionados

Luis Alfonso Plazas VegaJuicio EE. UU.Palacio de JusticiaRicardo Gámez MazueraColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Líder del gremio de droguerías en Bogotá fue denunciado por presunto acoso sexual a tres empleadas: “Preguntando cosas de relaciones sexuales”

La querella fue radicada el 19 de junio ante la Fiscalía General de la Nación y describe preguntas explícitas, insinuaciones y una invitación en un hotel en Bogotá atribuida a Greison Camargo Quintero

Líder del gremio de droguerías en Bogotá fue denunciado por presunto acoso sexual a tres empleadas: “Preguntando cosas de relaciones sexuales”

Dos mujeres fueron halladas sin vida dentro de un apartamento en Bogotá: autoridades investigan lo ocurrido

Las autoridades no descartan que las dos habitantes del inmueble hayan tomado la decisión de quitarse la vida por cuenta de un elemento hallado junto a una de las mujeres

Dos mujeres fueron halladas sin vida dentro de un apartamento en Bogotá: autoridades investigan lo ocurrido

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias el Flaco, cabecilla del grupo La Miel: era uno de los más buscados de Antioquia

Según el presidente colombiano, Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco, llevaba delinquiendo más de 25 años en el departamento

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias el Flaco, cabecilla del grupo La Miel: era uno de los más buscados de Antioquia

El actor Biassini Segura se pronunció tras acusaciones sobre muestras de afecto a su hija en público: anunció acciones legales

El actor explicó que el episodio ocurrió durante una filmación, con personal de la producción presente, y aseguró que no existe una denuncia formal ni una investigación en su contra

El actor Biassini Segura se pronunció tras acusaciones sobre muestras de afecto a su hija en público: anunció acciones legales

Esta es la fecha para votar la moción de censura contra el ministro de Defensa: lo quieren sacar del Gobierno por bombardeos en los que murieron tres menores de edad

Honorio Henríquez señaló que el mecanismo de control político, promovido por sectores de oposición, se llevará a cabo el 23 de septiembre de 2026 a las 3:00 p.m.

Esta es la fecha para votar la moción de censura contra el ministro de Defensa: lo quieren sacar del Gobierno por bombardeos en los que murieron tres menores de edad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

El actor Biassini Segura se pronunció tras acusaciones sobre muestras de afecto a su hija en público: anunció acciones legales

El actor Biassini Segura se pronunció tras acusaciones sobre muestras de afecto a su hija en público: anunció acciones legales

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

Deportes

El ciclista colombiano Sergio Higuita cambia de equipo para la temporada 2027: compartirá junto a Fernando Gaviria en el Caja Rural Seguros

El ciclista colombiano Sergio Higuita cambia de equipo para la temporada 2027: compartirá junto a Fernando Gaviria en el Caja Rural Seguros

Atlético Nacional venció a Inter de Bogotá en el debut de James Rodríguez, y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

James Rodríguez debutó con Atlético Nacional y así lo vio su técnico Lucas González: “Al balón le gusta que él lo consienta”

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Atlético Nacional derrotó 3-2 a Inter Bogotá con asistencia de James Rodríguez en su debut