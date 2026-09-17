Ordenaron torturar a sobrevivientes del Palacio de Justicia, aseguró testigo en el juicio contra el coronel (r) Plazas Vega en EE. UU.

Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

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Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que salió vivo del Palacio de Justicia durante la retoma militar del 6 y 7 de noviembre de 1985 y cuyo cuerpo fue hallado después dentro del edificio, lavado y con una herida de bala en la cabeza.

La demanda fue presentada por la familia de Urán y reúne testimonios sobre sobrevivientes que, tras abandonar el Palacio, habrían sido conducidos a la Casa del Florero y, en algunos casos, a instalaciones militares.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el magistrado auxiliar había salido con vida del edificio antes de que apareciera su cadáver.

Los declarantes describieron interrogatorios, traslados y maltratos contra personas señaladas como supuestos integrantes del Movimiento 19 de Abril, M-19. La defensa del exoficial cuestionó la credibilidad de algunos testigos y presentó declaraciones previas para marcar contradicciones.