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Debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá se empañó con críticas hacia el arbitraje: “Dimayor Verdolaga”

James Rodríguez ingresó al minuto 58 en lugar de Juan Manuel Rengifo y fue importante en los dos goles que significaron la victoria del cuadro verde de Antioquia

James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
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James Rodríguez debutó con Atlético Nacional y entregó la asistencia del triunfo 2-3 ante Internacional de Bogotá en El Campín. El mediocampista ingresó a los 55 minutos, jugó 35 y ejecutó el córner que Juan Zapata convirtió en el noveno minuto de adición, resultado que dejó al equipo antioqueño segundo en la Liga BetPlay 2026-II.

El conjunto visitante dominó las aproximaciones y la posesión desde el comienzo. A los 12 minutos, Elías Cabrera recibió tras una secuencia de pases en campo rival y estrelló un remate desde unos 25 metros en el palo.

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Internacional de Bogotá se adelantó a los 19 minutos con Diego Duarte, que aprovechó un rebote del arquero Franco Armani. Samuel Velásquez tardó en reaccionar y perdió la marca del delantero paraguayo.

Ian Poveda celebrando con Kevin Parra el primer gol para Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá - crédito @nacionaloficial/Instagram
Ian Poveda celebrando con Kevin Parra el primer gol para Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá - crédito @nacionaloficial/Instagram

El empate llegó a los 33 minutos en una jugada iniciada por Juan Manuel Rengifo, que superó a su marcador en la mitad de la cancha y habilitó a Kevin Parra. Cristian Arango remató, exigió a Wuilker Faríñez y el arquero venezolano dejó un rebote que Ian Carlo Poveda convirtió para el 1-1.

Lucas González envió a Rodríguez al campo a los 55 minutos en reemplazo de Rengifo. Seis minutos después, el mediocampista disputó un balón dividido con Dewar Victoria, la pelota quedó para Cabrera y su remate desde fuera del área pegó en el poste antes de entrar para el 1-2.

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Internacional reaccionó de inmediato con una definición de Fabricio Sanguinetti tras un despeje defectuoso de la defensa visitante. El árbitro Carlos Andrés Betancur anuló ese tanto luego de varios minutos de revisión, pese a que un jugador de Nacional había sido el último en tocar el balón antes de que llegara al delantero.

Esta jugada desató una ola de críticas en redes sociales de hinchas de otros clubes que recordaron los comentarios en contra de Radamel Falcao en su primer ciclo con Millonarios, en donde aficionadas de otros clubes aseguraban que había favorecimientos al equipo bogotano para “sacar campeón” al delantero. Ahora, los comentarios son en contra del “Rey de Copas” tras la llegada de James Rodríguez:

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
James Rodríguez juega con el número 23 en su primer temporada como jugador de Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  • ““El gallo ya cantó” ROBO! Dimayor Verde … Le quieren regalar la liga a @jamesdrodriguez" @Marcela_Azul
  • “Empezó la @Dimayor verdolaga a trabajar para regalarle la Liga a James, casi les dan otros 45 min para que ganaran y le anulan un gol legítimo a Inter. #DimayorVerdolaga” @dannyrolo
  • un (1) solo partido sin ningún tipo de escándalo arbitral aguantaron estos tipos para inventarse una Dimayor verdolaga que no existe, la forma en que los pondremos a llorar partido tras partido nos hará divertir" @KenjiMNT
  • “Si señor. La mafia panadera. Imagínate que la Dimayor azul no se lo dió a flaca y se lo diera a el Verdolaga. Jajajajajaaj” @rasaproyectoco

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