James Rodríguez debutó con Atlético Nacional y así lo vio su técnico Lucas González: “Al balón le gusta que él lo consienta”

El técnico bogotano se refirió al regreso en el fútbol colombiano del excapitán de la selección Colombia-crédito Dimayor/YouTube

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El 16 de septiembre de 2026, James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en la victoria 2-3 sobre Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El volante utilizó la camiseta número 23 y asistió el tercer gol del equipo antioqueño en la última acción del partido, anotación del volante Juan Manuel Zapata.

James entró al minuto 59 de partido en lugar de Juan Manuel Rengifo, y durante sus intervenciones, ayudó a comenzar la jugada para la anotación del delantero argentino Elías Cabrera al minuto 62, y fue clave para la victoria del cuadro “Verdolaga”.

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Tras el partido, el técnico Lucas González se refirió al partido a nivel colectivo, y destacó la diferencia que hace James en el campo de juego y su aporte futbolístico.

El técnico bogotano se refirió al debut del "10"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En la rueda de prensa posterior a la victoria ante los bogotanos, González elogió el recorrido del mediocampista y aseguró que su legado difícilmente será igualado durante los próximos 50 años.

“Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, sobre todo yo, de tenerlo desde el rol de entrenador de todos”, dijo el técnico, quien celebró haber podido dirigirlo antes de su retiro.

Además destacó el talento del exvolante del Minnesota United, explicando las diferencias que existen en observarlo en vivo y en las transmisiones de la televisión:

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“Creo que el legado que ha construido James en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándonos afuera, ya es inmenso, difícilmente se va a igualar en los próximos cincuenta años. Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, yo soy un afortunado de tenerlo como entrenador, creo que de todos fui el más contento de saber que él podía venir acá y que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara y verlo en directo es diferente a verlo por televisión, cuando él toca el balón, al balón le gusta que él lo consienta, se siente diferente, entonces decías que sus compañeros posiblemente tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él, yo los entiendo”.

El excapitán de la selección "Cafetera" sumó sus primeros minutos con la camiseta de Atlético Nacional-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y añadió: “Si yo estuviera de ese lado seguramente intentaría hacer lo mismo porque cuando él toca el balón se siente diferente, ahora solamente lleva, no sé si son cuatro entrenamientos con nosotros, la última vez que estuvo en una cancha de fútbol antes de llegar a nosotros entrenando con un equipo de alto rendimiento fue el último partido que jugó en el Mundial y hoy vemos que lógicamente esa calidad está intacta y que va a aportarle muchísimo a Atlético Nacional pero también al fútbol colombiano, así que creo que estamos aquí para una bonita aventura en este tiempo que él esté con nosotros”.

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El entrenador recordó que Rodríguez apenas suma cuatro entrenamientos con el plantel y que su último partido había sido con la selección colombiana en un Mundial, pero consideró que su calidad permanece intacta y que aportará a Atlético Nacional y al fútbol colombiano.

Estos fueron los números de James Rodríguez en su debut con Atlético Nacional

James Rodríguez entró en lugar de Juan Manuel Rengifo en el segundo tiempo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El volante de Atlético Nacional jugó 31 minutos en la cancha del estadio El Campín, fue clave en la participación del segundo gol del “Verdolaga” con el tiro de media distancia del argentino Elías Cabrera, y cobró el tiro de esquina para la anotación del mediocampista Juan Manuel Zapata para la victoria agónica del verde.

La aplicación de Sofascore le otorgó una calificación de 6,6 puntos

Asistencias: 1

Asistencias esperadas (xA): 0,11

Pases clave: 2

Centros precisos: 3 de 6

Pases precisos: 19 de 25 (76%)

Pases precisos en campo rival: 17 de 23 (74%)

Pases precisos en campo propio: 2 de 2 (100%)

Balones largos precisos: 3 de 4 (75%)

El volante fue influyente en el mediocampo-crédito Sofascore

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

El verdolaga busca la estrella 19 en el fútbol colombiano-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras la victoria en Bogotá. el verde se alista para visitar Villavicencio el 20 de septiembre de 2026, y jugar ante Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé a las 8:15 p. m. (hora de Colombia).

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Luego afrontará el clásico colombiano ante Millonarios, el 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario de juegos que tendrá el equipo dirigido por Lucas González, y que cuenta con James Rodríguez:

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros FC vs. Atlético Nacional

24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Junior