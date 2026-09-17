Colombia

Motociclista intentó quemar vivo a un agente de tránsito en Cundinamarca: en video se ve cómo el hombre finalmente prendió en llamas su vehículo

El funcionario terminó con quemaduras luego de que el conductor se negara a presentar la documentación y arrojara un elemento encendido, de acuerdo con lo informado por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel

El motociclista también habría agredido a los policías que acompañaban el control solicitado por la administración municipal - crédito @JorgeEmilioRey/X
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El presunto responsable de prender fuego a un agente de tránsito durante un control en Guasca, Cundinamarca, quedó a disposición de las autoridades, según informó el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. La Gobernación anunció además que promoverá acciones jurídicas por la agresión.

El incidente ocurrió durante un operativo solicitado por la administración municipal para revisar documentos y hacer controles a conductores. De acuerdo con la versión divulgada por el mandatario departamental, un motociclista se negó a entregar los papeles requeridos, reaccionó con violencia y arrojó un objeto encendido con material inflamable contra un funcionario, luego incendió su propia motocicleta para evitar su inmovilización.

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Rey difundió un video del procedimiento en el que aparecen agentes de tránsito y policías en la vía. Más adelante, las imágenes muestran llamas en la ropa de uno de los funcionarios que participaba en la inspección.

El gobernador situó la agresión en el momento en que el personal pidió los documentos al motociclista. El conductor, de acuerdo con su relato, rechazó la solicitud y reaccionó contra el agente.

El agente de tránsito sufrió quemaduras tras el lanzamiento de un objeto encendido, según informó Jorge Emilio Rey Ángel - crédito Captura de video
El agente de tránsito sufrió quemaduras tras el lanzamiento de un objeto encendido, según informó Jorge Emilio Rey Ángel - crédito Captura de video

“Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal”, manifestó Jorge Emilio Rey Ángel en su publicación.

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El mandatario explicó que el elemento lanzado contra el funcionario contenía material inflamable. No entregó detalles sobre la condición médica del agente ni precisó el alcance de las quemaduras.

“Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un objeto encendido con material inflamable, causándole quemaduras”, afirmó Rey. La grabación también muestra a integrantes de la Policía que acompañaban a los agentes de tránsito durante el control. El gobernador indicó que la confrontación continuó después del ataque inicial.

El motociclista habría incendiado el vehículo para evitar la inmovilización

Según el gobernador de Cundinamarca, el conductor prendió fuego a la motocicleta luego de agredir al funcionario. La acción, señaló, buscaba impedir que el vehículo fuera retenido como parte del procedimiento.

Un video publicado por Jorge Emilio Rey mostró a los funcionarios en la vía y las llamas sobre la ropa del agente afectado - crédito @JorgeEmilioRey/X
Un video publicado por Jorge Emilio Rey mostró a los funcionarios en la vía y las llamas sobre la ropa del agente afectado - crédito @JorgeEmilioRey/X

“Luego prendió fuego a la motocicleta para evitar su inmovilización y agredió a los policías que acompañaban el operativo”, indicó Jorge Emilio Rey Ángel. El mandatario no identificó al motociclista en el mensaje que acompañó el video. Tampoco informó si otras personas resultaron afectadas durante el episodio.

La intervención se desarrollaba como un control de tránsito solicitado por el municipio de Guasca. El propósito era verificar que los conductores cumplieran con la documentación exigida para circular.

Rey sostuvo que la reacción del motociclista excedió cualquier desacuerdo con el procedimiento. Su mensaje vinculó el caso con la obligación de respetar a quienes ejercen tareas de control en las carreteras.

“Los agentes de tránsito y la Policía están en las vías para hacer cumplir las normas y proteger la vida de los ciudadanos”, escribió el gobernador.

Acciones jurídicas contra el presunto agresor en Guasca

El gobernador afirmó que el hombre fue puesto ante las autoridades competentes. La administración departamental, agregó, iniciará las actuaciones legales que correspondan por los hechos registrados durante el operativo.

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas sujetas con esposas metálicas sobre un fondo con luces rojas, azules y siluetas de montañas.
Un motociclista agredió a un agente de tránsito durante un operativo de control en Guasca, Cundinamarca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El agresor quedó a disposición de las autoridades competentes y emprenderemos todas las acciones jurídicas a que haya lugar”, señaló Rey.

El pronunciamiento también incluyó un respaldo a los agentes de tránsito y a los policías que intervienen en procedimientos de control. El mandatario cuestionó que los funcionarios sean atacados mientras cumplen sus funciones. “Ningún servidor público debe ser agredido por cumplir con su labor”, agregó Jorge Emilio Rey Ángel.

El gobernador cerró su mensaje con una condena al ataque contra el funcionario. “Mi rechazo total a este tipo de hechos, que no tienen ninguna justificación”, expresó.

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