Dos mujeres fueron halladas sin vida dentro de un apartamento en Bogotá: autoridades investigan lo ocurrido

El caso se presentó en una zona de conjuntos residenciales en la localidad de Bosa el miércoles 16 de septiembre de 2026 - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Google Maps

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El hallazgo de dos mujeres sin vida dentro de un apartamento ubicado en un sector residencial ha causado conmoción entre los habitantes del barrio San Bernardino XXII, en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá.

El caso, que se reportó pasado antes del mediodía del miércoles 16 de septiembre de 2026, y provocó la llegada de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá pertenecientes al cuadrante, y que llegaron hasta el conjunto Parques de Bogotá - Alcaparros alrededor de la 1:00 p. m..

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Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron una escena desoladora, puesto que los cuerpos de dos mujeres yacían sin vida, y en diferente puntos del apartamento.

De acuerdo con el informe preliminar que se conoció, la primera mujer, de 66 años, fue encontrada en el pasillo de la vivienda. Mientras que la segunda dama, de 39 años, se ubicó en una habitación recostada sobre una cama.

Autoridades investigan los posibles móviles: se barajan dos opciones hasta el momento

Entre varios vecinos se vociferó qué pudo haber ocurrido dentro de la vivienda, pero por el momento, y de acuerdo con las pesquisas que llevaron las autoridades, por el momento puede haber dos posibles hipótesis de los hechos, dado que ninguna de las mujeres tenía signos visibles de violencia.

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El primer móvil sería una posible intoxicación debido a una fuga de gas, por cuenta de la mala ventilación o una presunta falla en un electrodoméstico que haya favorecido la acumulación de monóxido de carbono.

Sin embargo, la segunda opción no descarta un posible suicidio, debido a que uno de los agentes identificó que en la recámara en la que estaba la mujer de 39 años había un frasco plástico, y que de acuerdo con lo que mencionó el periodista Gato Gómez, no tenía etiqueta, mientras que el cuerpo contaba un líquido café en una de sus manos.

Los dos cuerpos fueron trasladados hasta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias, donde se realizarán las necropsias con las que se establecerá la causa real de las muertes.

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