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Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

La Amarilla clasificó a la fase final como una de las mejores terceras del campeonato y ahora deberá medirse a las anfitrionas por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia clasificó tercera en el grupo E con cuatro unidades - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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Bienvenidos al minuto a minuto del partido de los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, donde la selección Colombia se medirá ante la anfitriona en el inicio de la fase final del campeonato del mundo.

La Tricolor jugará en el estadio Municipal de Bielsko-Biala desde las 11:30 (hora colombiana) y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso por un cupo entre las ocho mejores selecciones juveniles del mundo.

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Ficha del partido

  • Selección de Polonia vs. Selección Colombia - Octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026
  • Lugar: estadio Municipal de Bielsko-Biala - Bielsko-Biala, Polonia
  • Fecha y hora: jueves 17 de septiembre - 11:30 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

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