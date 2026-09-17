Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

La selección Colombia clasificó tercera en el grupo E con cuatro unidades - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido de los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, donde la selección Colombia se medirá ante la anfitriona en el inicio de la fase final del campeonato del mundo.

La Tricolor jugará en el estadio Municipal de Bielsko-Biala desde las 11:30 (hora colombiana) y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso por un cupo entre las ocho mejores selecciones juveniles del mundo.

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Ficha del partido

Selección de Polonia vs. Selección Colombia - Octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

Lugar : estadio Municipal de Bielsko-Biala - Bielsko-Biala, Polonia

Fecha y hora : jueves 17 de septiembre - 11:30 a. m. hora colombiana

Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol