El “flaco” Solórzano alertó por nueva modalidad de robo de la que fue víctima su hijo en Bogotá: “Se visten como para una obra de teatro”

El artista afirmó que los hombres llegaron en una camioneta gris, actuaron durante cuatro minutos y escaparon tras sustraer elementos y afectar la parte mecánica - crédito @flacosolorzano/ Instagram

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El actor Fernando “el Flaco” Solórzano alertó sobre una modalidad de robo de autopartes en Bogotá luego de que uno de sus hijos fuera víctima de un hurto en el barrio Cedritos, en el norte de la ciudad.

Según denunció, dos hombres simularon una reparación mecánica junto al vehículo para no despertar sospechas, abrieron el capó, sustrajeron un computador y causaron daños en el motor.

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El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 16 de septiembre en un parque del norte de Bogotá. Solórzano explicó que su hijo había dejado el carro estacionado por unos minutos mientras tomaba un café, pero al regresar encontró que habían intervenido el automotor.

“En cuatro minutos le roban el computador y prácticamente el motor. Entonces el daño es grandísimo”, relató el actor en un video difundido en sus redes sociales. En la grabación, además de denunciar el caso, mostró las imágenes de una cámara de seguridad que registró el recorrido de los presuntos responsables.

De acuerdo con el relato de Solórzano, los dos hombres llegaron a la zona a bordo de una camioneta gris. El vehículo se detuvo cerca del carro de su hijo y sus ocupantes encendieron las luces estacionarias. Para el actor, esa primera acción les permitió revisar el entorno y esperar el momento para actuar.

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El ‘Flaco’ Solórzano denunció que en cuatro minutos dañaron el motor y robaron a su hijo en Cedritos - crédito @flacosolorzano/ Instagram

En el video, uno de los sospechosos baja de la camioneta, mira hacia distintos puntos de la calle y permanece cerca del vehículo. Poco después, desciende el segundo hombre, quien se pone un chaleco reflectivo. La prenda habría sido parte de la estrategia para aparentar que ambos realizaban labores mecánicas. “Se va a poner un chaleco mientras ese se recuesta ahí a la camioneta como si nada. Me imagino que es como una especie de obra de teatro, hace una puesta en escena”, describió Solórzano mientras analizaba las secuencias de las cámaras.

El actor señaló que los dos hombres incluso simularon conocerse. Según explicó, se saludaron y conversaron junto a la camioneta, mientras peatones transitaban por el sector sin advertir una situación irregular. Esa apariencia de normalidad habría facilitado la intervención del vehículo sin que alguien alertara a las autoridades.

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Después, uno de los sujetos se acercó a la parte delantera del automóvil y comenzó a manipularla desde abajo. Solórzano sostuvo que, en pocos segundos, habría logrado dañar el sistema que permite abrir el capó. “Me imagino [que empezó] a destrozar la guaya del capó, lo cual hace rapidísimo. Mire, aquí ya abrieron el capó”, expresó mientras enseñaba partes del video que registraron las cámaras de seguridad.

Una vez abierto el vehículo, el hombre con chaleco permaneció junto al motor. Para Solórzano, el atuendo hizo que la maniobra pareciera una reparación. “Es muy posible que esté fingiendo que están arreglando el carro”, indicó el actor, quien cuestionó que la operación se realizara a la vista de otras personas.

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Las imágenes muestran que, durante varios minutos, los sospechosos permanecieron cerca del carro. Según la denuncia, sustrajeron el computador que estaba en el interior y causaron daños considerables en la zona del motor. Tras completar la intervención, volvieron a subir a la camioneta y abandonaron el lugar. “Nadie vio nada, no pasó nada, pero afortunadamente aquí están las cámaras”, dijo Solórzano. El intérprete advirtió que este tipo de robos se repetiría con frecuencia en el sector de Cedritos, por lo que pidió a los residentes prestar atención a personas que aparenten arreglar un vehículo en la vía pública.

“Están repitiendo mucho, muchísimo, este tipo de robos”, afirmó el actor. También solicitó mayor presencia y capacidad de respuesta de la Policía Nacional en la zona. Según contó, los agentes hablaron con su hijo después del hurto, pero consideró que se requieren acciones más rápidas frente a estas denuncias.

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Solórzano agregó que el material disponible no permite distinguir con claridad la placa de la camioneta, debido a que la imagen se pixela cuando se amplía. Por eso, pidió revisar otras cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar registros adicionales sobre el recorrido del vehículo y la identidad de los ocupantes.

El actor invitó a la Policía, a la Alcaldía de Bogotá y a los organismos de seguridad a revisar lo ocurrido. Las imágenes compartidas por Solórzano muestran una presunta modalidad que combina el uso de prendas de trabajo, la simulación de una avería y la intervención rápida de vehículos estacionados.

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