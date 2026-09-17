Colombia

Yina Calderón habló con Epa Colombia después de casi dos años sin contacto y reveló preocupante confesión: “No quiere vivir más”

La creadora de contenido aseguró que Daneidy Barrera Rojas atraviesa un momento emocional difícil en Coiba Picaleña y pidió que las autoridades estudien una eventual prisión domiciliaria

Yina Calderón habló sobre Epa Colombia tras su traslado a Ibagué y expresó preocupación por su estado - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - Inpec
Yina Calderón habló sobre Epa Colombia tras su traslado a Ibagué y expresó preocupación por su estado - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - Inpec
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Yina Calderón habló sobre la situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien cumple una condena en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña. La empresaria y creadora de contenido fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá el 7 de agosto de 2026.

Barrera Rojas cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. La sentencia está relacionada con los daños que causó en 2019 a una estación de TransMilenio en Bogotá, hechos que registró y divulgó en redes sociales.

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En los últimos días circularon imágenes de la empresaria durante traslados a diligencias judiciales en Ibagué, esposada de manos y pies. El registro provocó reacciones en redes sociales y cuestionamientos sobre las medidas de seguridad aplicadas durante esos procedimientos.

Epa Colombia
Yina Calderón habló sobre la situación de Epa Colombia tras su traslado a la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué - crédito Cárceles Podcast/YouTube

Calderón fue una de las primeras figuras en referirse públicamente al tema. En sus redes sociales, cuestionó que Barrera Rojas fuera trasladada con cadenas en sus extremidades y sostuvo que su amiga ya responde ante la justicia por los hechos que motivaron la condena. Desde el traslado a Ibagué, la creadora de contenido ha compartido publicaciones sobre el caso de Epa Colombia. Entre esos contenidos difundió un video de la empresaria durante su permanencia en la Escuela de Carabineros, en el que tuvo un cruce con el excongresista Wadith Manzur.

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En una entrevista con La Mega, Calderón afirmó que logró hablar recientemente con Barrera Rojas después de un largo período sin contacto. “Tuve la oportunidad de hablar con ella. Desde la cárcel pueden hacer llamadas. Hablamos luego de casi dos años de que no teníamos cruce para evitar escándalos y no perjudicarla”, dijo.

La empresaria sostuvo que su amiga atraviesa un momento emocional difícil en prisión. Calderón relató que Barrera Rojas le habría expresado preocupación por su hija y que, según su versión, manifestó ideas de no querer continuar con su vida.

Epa Colombia junto a su hija Daphne Samara
Calderón aseguró que Daneidy Barrera atraviesa un momento emocional difícil y expresó preocupación por su hija - crédito @epa_colombia/Instagram

“Ella está muy mal, me decía: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol’”, afirmó Calderón, en referencia a la pareja de Epa Colombia. También pidió que las autoridades evalúen la posibilidad de que la condenada acceda a prisión domiciliaria.

“Por eso la única solución que tenemos es el presidente, que le concedan la casa por cárcel (...) A mí me da miedo que Epa aparezca muerta y que el Estado no hizo nada; si no hablamos de ella, no va a parecer viva”, expresó. Calderón añadió que teme por la integridad de su amiga y reclamó una intervención institucional frente a su estado emocional.

En medio de la entrevista, Yina fue cuestionada si Epa está recibiendo ayuda psicológica por todos los cambios que ha tenido en su vida, a lo que Calderón respondió. “¿Cuál ayuda psicológica si la sacan para una cita médica con brazaletes en los pies como si hubiera matado a quién sabe cuántas personas? La comida de ella es diferente, tiene un trato inhumano", añadió.

La empresaria y exreality contestó en redes sociales qué siente ante la posibilidad de que Barrera no restablezca el contacto después de cumplir su condena - crédito captura de pantalla
Calderón sostuvo que, según su percepción, buscarían aumentar la condena que cumple la empresaria en Ibagué - crédito captura de pantalla

Tras referirse a las situaciones que ha enfrentado la empresaria y a la reciente sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio contra su empresa de keratinas, Yina Calderón sostuvo que Epa Colombia es utilizada como un “conejillo de indias” para, según su interpretación, desviar la atención de otros hechos de los que no dio mayores detalles.

Calderón además advirtió que al parecer le estarían buscando “la caída” a la empresaria para aumentarle la pena de un poco más de 5 años que debe cumplir. “Esto ya no es normal, esto se salió de las manos (...) Si le pasa algo a Epa Colombia, culpo al Estado, yo siento que el presidente es alguien justo y puede por lo menos garantizar la vida y su seguridad”, añadió Calderón.

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