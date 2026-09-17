Jerome Sanabria analizó el caso de una pensionada inconforme con el monto de su pensión y cuestionó los subsidios de Colpensiones: “Se merece mucho menos”

Jerome Sanabria sostuvo que las pensiones altas trasladan costos a los jóvenes - crédito @SoyJerome__/X

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Jerome Sanabria cuestionó el cálculo de las mesadas en Colpensiones y afirmó que el sistema traslada a los jóvenes una parte creciente de su costo.

La joven de 20 años, quien participó en el empalme del presidente Abelardo de la Espriella, difundió un video en X en el que examinó el caso de una mujer de 57 años que recibirá una pensión de $5,8 millones mensuales.

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Sanabria afirmó que decidió abordar el tema tras conocer la inconformidad de la afiliada con el valor de su jubilación. Según relató, la mujer le dijo que la cifra era “muy bajita” frente a los aportes que hizo durante su trayectoria laboral y que esperaba una suma mayor.

El análisis parte de una cotización promedio de $7.771.200 durante los últimos 10 años, conocida como Ingreso Base de Liquidación (IBL). La afiliada acumuló 1.702 semanas, por encima de las 1.300 exigidas para acceder a la pensión en el régimen público.

De acuerdo con el ejercicio presentado por Sanabria, el cálculo inicial arrojó una tasa de reemplazo de 62,85%. Ese porcentaje surge de aplicar la fórmula contemplada para el régimen de prima media, que toma como referencia el IBL y el salario mínimo vigente al momento de reconocer la prestación.

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Jerome Sanabria cuestionó el subsidio pensional tras analizar una mesada de $5,8 millones - crédito @SoyJerome__/X

La fórmula establece un porcentaje base y permite incrementos para quienes superen el mínimo de semanas. En el caso expuesto, la mujer tenía cerca de 400 semanas adicionales frente a las requeridas.

La regla vigente reconoce 1,5 puntos porcentuales por cada 50 semanas extra, con un límite de 80% del IBL. Sanabria dividió las 400 semanas excedentes en ocho grupos de 50 y obtuvo un aumento de 12 puntos porcentuales.

Así, la tasa pasó de 62,85% a 74,85%. Al aplicar ese porcentaje sobre el promedio de cotización de $7.771.200, el resultado fue una mesada de aproximadamente $5.816.000.

La joven sostuvo que ese valor contradice la percepción de la afiliada, quien consideraba insuficiente la prestación. “No solamente no se merece mucho más, sino que en realidad se merece mucho menos, me van a funar”, afirmó en el video.

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Sanabria llevó el análisis más allá de la liquidación mensual. Multiplicó los $5,8 millones por las 13 mesadas anuales y estimó un ingreso anual cercano a $75 millones.

Una afiliada recibirá $1.700 millones en 23 años y reabrió el debate sobre Colpensiones, según Jerome Sanabria - crédito @SoyJerome__/X

Luego proyectó esa suma durante 23 años, a partir de la edad actual de la mujer y una expectativa de vida de 80 años. Bajo ese escenario, sin incluir futuros reajustes de la pensión, calculó que la afiliada recibiría más de $1.700 millones en 23 años.

El dato se contrastó con un aporte total que estimó en menos de $600 millones durante toda la vida laboral de la mujer. Según explicó, ese monto incluye el ahorro que acumuló en un fondo privado, cercano a $450 millones, y las cotizaciones efectuadas posteriormente en Colpensiones.

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La comparación contiene una precisión relevante. Los aportes al sistema no provienen únicamente del trabajador: en los empleados dependientes, una parte corresponde al empleador. Además, el cálculo de lo recibido a futuro depende de factores como la longevidad efectiva de la pensionada, los reajustes anuales, los aportes de otros cotizantes y las transferencias estatales.

Aun con esas salvedades, Sanabria utilizó el caso para cuestionar el modelo de financiamiento del régimen público. “Mi generación, sus hijos, los jóvenes, incluso jóvenes que hoy ni siquiera han nacido” pagarán la diferencia, sostuvo.

Jerome Sanabria examinó una pensión de $5,8 millones y cuestionó la fórmula de liquidación - crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

El cuestionamiento de Sanabria coincide con el debate sobre los recursos que requiere el sistema público. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) calculó que Colpensiones necesitaría cerca de $40 billones del Presupuesto General de la Nación en 2026, frente a los $35 billones estimados inicialmente.

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Según ese análisis, el costo total de las pensiones administradas por la entidad se acercaría a $80 billones para cubrir las mesadas de alrededor de 1,4 millones de personas. Las cotizaciones aportarían una parte de esos recursos, mientras el resto dependería de traslados y transferencias públicas.

Por último, Sanabria calificó el diseño como una “pirámide” y cuestionó que la liquidación se concentre, por regla general, en los últimos 10 años de cotización. También rechazó que las prestaciones de mayores ingresos reciban subsidios estatales más altos.

“En Colpensiones recibes 3 veces más de lo que te mereces. Aquí les enseño a liquidar una pensión en Colpensiones. Se darán cuenta cómo a mayor cotización, mayor subsidio les da el Estado. Y eso lo pagamos todos. Es inmoral, injusto e insostenible”, finalizó

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