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Ella es Melanie Pavola, la ‘influencer’ mexicana relacionada con la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer: reveló una supuesta infidelidad del cantante antioqueño

Tras el anuncio de la separación, usuarios retomaron declaraciones de la mexicana sobre un supuesto vínculo con el cantante, una versión que ninguno de los dos integrantes de la expareja confirmó

La historia de Melanie Pavola que volvió a circular tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram
La historia de Melanie Pavola que volvió a circular tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram
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La confirmación de la separación entre J Balvin y Valentina Ferrer reactivó en redes sociales las versiones que vinculan a Melanie Pavola con una supuesta infidelidad, aunque ninguno de los integrantes de la expareja ha señalado públicamente a la modelo mexicana como causa de la ruptura.

Ferrer informó el miércoles 16 de septiembre que terminó su relación con el cantante colombiano, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvín.

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La argentina compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram, donde indicó que la decisión se tomó luego de varios años de relación y con el bienestar de Río, el hijo de ambos, como prioridad. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, expresó Valentina Ferrer en su mensaje. También afirmó que la determinación nació “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram publicada por la cuenta valentinaferrer con un mensaje escrito sobre fondo negro
La modelo Valentina Ferrer confirma el fin de su relación de pareja con el músico J Balvin mediante una declaración publicada en su cuenta de Instagram.

La modelo pidió prudencia ante el momento que atraviesa la familia y remarcó que la crianza de su hijo continuará como un asunto central para ambos. Río nació en 2021 y es el único hijo de la expareja. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, sostuvo Ferrer.

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El comunicado no incluyó explicaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura ni referencias a terceras personas. Tampoco hubo un pronunciamiento individual de J Balvin después de la publicación de la modelo.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó Ferrer. Su mensaje confirmó los rumores de distanciamiento que habían circulado en los últimos días en redes sociales.

Valentina Ferrer reveló cómo organizó la sorpresa para aparecer en el concierto de J Balvin en Bogotá junto a su hijo Río - crédio @valentinaferrer/IG
Ferrer afirmó que el bienestar de Río, el hijo que comparte con J Balvin, seguirá como prioridad para ambos - crédio @valentinaferrer/IG

Tras el anuncio, varios usuarios retomaron declaraciones previas de Melanie Pavola, una modelo, actriz y creadora de contenido mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. La influencer había dicho meses atrás que mantuvo un supuesto vínculo con J Balvin entre 2020 y 2021.

Según esa versión, que el cantante no confirmó, el supuesto acercamiento habría ocurrido durante el embarazo de Ferrer. La información generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales, pero no existe una confirmación independiente sobre una relación sentimental o íntima entre Pavola y el músico.

“Él me invitó a Nueva York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada’ y ella estaba también en Nueva York. Yo agarré mis cosas y me fui y le mandé un mensaje a Valentina diciéndole que habíamos tenido relaciones con su pareja, le dije que no sabía que estaba embarazada, una disculpa... Aguantando cuernos, cualquier relación dura”, dijo la mexicana a comienzos de agosto del 2026 en sus redes sociales.

La modelo e influenciadora Melanie Pavola compartió imágenes y declaraciones en redes sociales que sugieren una relación con el cantante colombiano, provocando reacciones divididas y un intenso debate entre seguidores y usuarios - crédito @soydanielah/ TikTok

Las publicaciones que involucran a Pavola volvieron a circular después de la ruptura, aunque la mexicana no fue mencionada en el comunicado de Ferrer. Las reacciones en plataformas digitales asociaron sus declaraciones con la separación, a partir de una interpretación de los usuarios y sin que haya una afirmación directa de la expareja.

Además de sus declaraciones sobre una presunta infidelidad, el 28 de julio de 2026 Melanie Pavola compartió una imagen junto a J Balvin que, por la apariencia de ambos, correspondería a un encuentro de años anteriores. Algunos usuarios relacionaron esas publicaciones con una posible crisis en la relación del cantante y Valentina Ferrer, una versión que cobró fuerza tras la confirmación de la separación, aunque ninguno de los dos atribuyó públicamente la ruptura a ese episodio.

La propia información conocida hasta ahora impide establecer una relación entre esos rumores y el final del vínculo. Ni Valentina Ferrer ni J Balvin atribuyeron públicamente la separación a una infidelidad o a la participación de Melanie Pavola.

Hombre con cabello verde, bandana y chaqueta de mezclilla besa la frente de mujer con coleta y top blanco, que tiene un tatuaje en el brazo
J Balvin, con cabello teñido de verde y bandana, besa la frente de Valentina Ferrer, quien luce un top sin mangas y un tatuaje en el brazo. (@melaniepavola)

En agosto, la creadora de contenido aseguró que había tenido un encuentro con el artista en Nueva York y que después se enteró de que Ferrer estaba embarazada. También sostuvo que se contactó con la modelo argentina para informarle de su versión y ofrecerle disculpas. Esos dichos no fueron respaldados por J Balvin y las fotografías compartidas por Pavola solo muestran que ambos coincidieron en algún momento.

Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido mexicana, oriunda de Monterrey, Nuevo León. Construyó su presencia pública a través de Instagram, TikTok y plataformas de contenido por suscripción, donde reúne una comunidad de millones de seguidores. Su actividad digital se centra en sesiones fotográficas, moda y estilo de vida. También participó en videos musicales de artistas mexicanos y tuvo apariciones en espacios de entretenimiento.

Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, México - crédito @melaniepavola/ Instagram
Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, México - crédito @melaniepavola/ Instagram

La relación entre J Balvin y Ferrer se mantuvo lejos de las exposiciones frecuentes sobre su vida privada. Ambos compartieron algunas imágenes familiares junto a Río y realizaron apariciones públicas en eventos, aunque preservaron varios aspectos de su vínculo.

La confirmación de la ruptura cerró las dudas sobre el estado de la relación, pero dejó sin respuesta los motivos de la decisión. Hasta el momento, el mensaje de Ferrer se limitó a señalar que ella y el cantante seguirán presentes en la vida de su hijo, mientras las versiones sobre terceros permanecen en el terreno de la especulación.

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