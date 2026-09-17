Colombia

Yina Calderón habló del video del enfrentamiento entre Epa Colombia y el excongresista Wadith Manzur al parecer, por una cortina: lo señaló de ser el responsable del traslado de la empresaria

La influenciadora sostuvo que la empresaria recibió presuntos malos tratos durante su reclusión en la Escuela de Carabineros y cuestionó su traslado posterior a Ibagué

Calderón afirmó que su amiga ha atravesado un momento difícil y consideró que las medidas adoptadas contra Epa Colombia han sido desproporcionadas e injustas - crédito @yinacalderontv/ Instagram

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Un video compartido por Yina Calderón sobre la permanencia de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en la Escuela de Carabineros volvió a poner el foco sobre las condiciones en las que estuvo recluida antes de su traslado a la cárcel de Ibagué.

En la grabación aparece un hombre que sería Wadith Manzur, mencionado en medio de los cuestionamientos alrededor del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El registro fue divulgado por Calderón en redes sociales junto con un extenso pronunciamiento en el que sostuvo que su amiga fue víctima de “ataque psicológico, verbal” y de una presunta vulneración de derechos durante su paso por la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá.

En el video, Epa Colombia reclama. “Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, se escucha decir a la empresaria a Manzur.

Yina Calderón aseguró que hubo malos tratos en la Escuela de Carabineros

Video de Epa Colombia en Carabineros volvió a poner bajo la lupa a Wadith Manzur - crédito - @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube
Video de Epa Colombia en Carabineros volvió a poner bajo la lupa a Wadith Manzur - crédito - @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Calderón afirmó que las imágenes corresponden a un episodio ocurrido antes de que Barrera Rojas fuera enviada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña. Según su relato, el video mostraría parte de los hechos que ella califica como malos tratos contra la empresaria. “Ahí están ustedes viendo un video del ataque psicológico, verbal, la persecución, la vulneración de sus derechos, de todo lo que le pasó a Epa en la Escuela de Carabineros”, expresó Yina.

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La exparticipante de realities cuestionó que, tras salir de la Escuela de Carabineros, Epa Colombia fuera trasladada a un centro penitenciario en Ibagué y sometida a medidas de seguridad durante sus desplazamientos judiciales. “Como si eso no fuera poco, la mandan a la cárcel de Ibagué tratada como una criminal, porque hasta los pies se los amarran como si fuera la peor criminal de nuestro país”, afirmó Calderón.

Las imágenes que circularon en días anteriores mostraron a Barrera Rojas con esposas en las manos y elementos de sujeción en los tobillos. La empresaria permanece privada de la libertad desde enero de 2025 y cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, por hechos relacionados con daños a estaciones de TransMilenio en noviembre de 2019.

La creadora de contenido habló de presuntos pagos y amenazas en Ibagué

En una entrevista con La Mega, Calderón elevó el tono de sus denuncias y lanzó afirmaciones sobre las razones que, según ella, habrían motivado el traslado de Epa Colombia desde Bogotá hasta Ibagué. “La situación de ella es muy delicada porque el senador Manzur paga para que a ella se le haga el traslado, le paga el subdirector de la cárcel. Por eso digo que es un tema delicado”, afirmó la influenciadora.

Calderón añadió que el subdirector de la Escuela de Carabineros habría sido apartado de su cargo y lo vinculó con las denuncias sobre presuntos abusos dentro de esa institución. “Fue despedido por el presidente”, aseguró, sin aportar en el fragmento divulgado documentos o decisiones oficiales que respalden esa versión.

También sostuvo que Barrera Rojas habría tenido dificultades desde su llegada a la cárcel de Ibagué. “No la han tratado bien en Ibagué, le ha tocado pagar vacunas para que no le pase nada”, dijo durante la conversación radial. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos públicos hechos por Calderón.

El reclamo de Yina Calderón por las sanciones contra la empresa de Epa Colombia

La influenciadora también relacionó la situación penitenciaria de su amiga con las recientes actuaciones contra Productos Epa Colombia S. A. S.. El 16 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó una multa de 140.476.000 pesos contra la empresa por incumplimientos de normas de protección al consumidor.

La sanción se relaciona con la garantía legal, la información suministrada en compras por internet y el derecho de los consumidores a solicitar la reversión de pagos electrónicos. La compañía podrá presentar recursos de reposición y apelación dentro de los plazos establecidos.

Para Calderón, esa decisión hace parte de una cadena de hechos que afecta a Barrera Rojas y a su entorno familiar y laboral. “Hoy ya le quieren agarrar la empresa para joderla también por el lado empresarial”, afirmó en su transmisión.

La creadora de contenido señaló que Epa Colombia no publica contenido comercial en sus redes sociales desde hace cerca de dos años y que Carol, esposa de la empresaria, asumió parte de la promoción de los productos. “Ella vive de la empresa, de eso comen sus empleados, de eso come su hija, su mamá, su papá”, manifestó.

Calderón anunció que abordaría el caso en una entrevista en La Mega Bogotá, donde prometió exponer los elementos que, según ella, respaldan sus denuncias sobre el trato recibido por Epa Colombia durante su reclusión y sus traslados.

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