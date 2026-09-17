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Atlético Nacional terminaría su vínculo con la marca Nike a finales del 2026: esto se sabe

El “Verdolaga” intentaría buscar otras opciones para su indumentaria deportiva para el 2027

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El verde lleva desde 2013 con la marca norteamericana -crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Tras la victoria por 2-3 de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, que tuvo el debut del volante James Rodríguez, el mayor ganador del fútbol profesional colombiano sigue entregando novedades.

En este contexto, el hecho está relacionado con el fin de la relación entre la marca deportiva Nike (que acompaña al equipo de Medellín desde el 2013) y el cuadro “Verdolaga”.

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El periodista que está al día de la información que ocurre con el verde informó sobre el fin del contrato-crédito @juandl84/X
El periodista que está al día de la información que ocurre con el verde informó sobre el fin del contrato-crédito @juandl84/X

El 17 de septiembre de 2026, el periodista Juan David Londoño informó en exclusiva que el acuerdo con Nike y Nacional acabaría en diciembre del presente año, y que el club estaría contemplando la posibilidad de crear su propia marca de ropa deportiva, explicando que entre las partes hubo diferencias que no permitirían la renovación del contrato:

“Confirmado: Atlético Nacional tendrá su marca propia para la camiseta de competencia e indumentaria en general a partir de 2027. Por varias diferencias, el contrato con Nike terminará en diciembre”, explicó.

La institución de Medellín no buscaría un nuevo proveedor entre marcas como Adidas, New Balance o Reebok. La alternativa sería desarrollar una marca propia para la camiseta de competencia y el resto de las prendas oficiales a partir de la próxima temporada.

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El vínculo entre la marca norteamericana y Atlético Nacional recién se renovó en 2026

Atlético Nacional
Atlético Nacional llegó a un acuerdo para renovar con la marca Nike para la confección de sus camisetas - crédito Atlético Nacional

El anuncio toma por sorpresa a los fanáticos del cuadro “Verdolaga”, ya que Atlético Nacional renovó su alianza comercial y estratégica con Nike el 19 de febrero de 2026, en un acuerdo firmado por el presidente del club, Sebastián Arango Botero, y el gerente general de la marca en Colombia, Juan Carlos Galindo.

El vínculo continuará ligado a la indumentaria del equipo durante los próximos años, según informó la institución, aunque no anunciaron en su momento la fecha hasta la cual iría.

La relación entre el club y la compañía deportiva alcanza 13 años, periodo en el que sumaron títulos y presencia en distintos escenarios de Colombia y Sudamérica. La renovación también contempla iniciativas orientadas a fortalecer la conexión con los hinchas y el posicionamiento internacional del equipo.

“Para Atlético Nacional, Nike ha sido mucho más que un patrocinador técnico. Ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”, dijo Arango Botero. Galindo afirmó que la continuidad permitirá acompañar al club con innovación, tecnología y diseño, además de impulsar nuevas iniciativas para sus seguidores.

Atlético Nacional lanzó la camiseta de James Rodríguez

James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
James Rodríguez jugó cerca de 30 minutos en su debut con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

James Rodríguez regresó Atlético Nacional en septiembre de 2026, casi dos décadas después de su única experiencia en el fútbol profesional colombiano, y el club ya puso a la venta la camiseta que usó en su debut en primera división. La prenda, fabricada por Nike, llegará al mercado mientras se define si el capitán de la selección Colombia podrá portar el número 10.

La versión infantil tiene un $258.713, mientras que la camiseta para hombres tendrá un precio de $399.950, de acuerdo con la tienda oficial del equipo antioqueño. Los valores provocaron reacciones en redes sociales, aunque corresponden a una línea asociada a la llegada del volante cucuteño.

James Rodríguez
James Rodríguez ya se puso la camiseta de Atlético Nacional tras su presentación en el verde - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció la comercialización de la indumentaria con un mensaje dirigido a sus aficionados:

“Hay camisetas que se usan. Y hay camisetas hechas para la historia. Ya está disponible la de James Rodríguez”.

El club suma 18 títulos de liga colombiana y dos Copas Libertadores, obtenidas en 1989 y 2016.

Por ahora, la camiseta se venderá únicamente con el nombre James. El número que llevará en la espalda es el 23, ya que la Dimayor no permitió el cambio al número 10 que actualmente el mediocampista Edwin Cardona usa en la actualidad.

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