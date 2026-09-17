Colombia

Digno Palomino, jefe de “Los Pepes”, será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón, Santander: este es el prontuario del criminal

Digno Palomino saldrá desde Bogotá hacia Girón, y hace parte de un plan del presidente Abelardo De la Espriella para impedir que estructuras ilegales operen tras las rejas

Abelardo de la Espriella - Digno Palomino
Palomino permanece en La Picota tras haber sido llevado el 10 de septiembre desde la cárcel Picaleña por orden del Inpec - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - suministrada a Infobae Colombia
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El traslado de Digno José Palomino a Palogordo llevará al señalado jefe de Los Pepes, desde Bogotá hasta la cárcel de máxima seguridad situada en el municipio de Girón, Santander. La medida forma parte de la política de traslados de cabecillas criminales dispuesta por el presidente Abelardo De la Espriella.

Palomino permanece por ahora en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras las autoridades definen su llegada al establecimiento penitenciario de Santander. Su abogada, Angélica Martínez Cujar, confirmó que el proceso todavía no se concretó.

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El traslado de Digno José Palomino Rodríguez responde a una estrategia del Gobierno nacional para reforzar el control sobre internos señalados de dirigir estructuras criminales desde prisión. El líder de Los Pepes fue llevado previamente desde Picaleña, en Ibagué, a La Picota, y espera una decisión sobre su eventual sometimiento a la justicia.

“Está en espera del Gobierno Nacional para que nos dé los lineamientos del sometimiento que ya se manifestó hace 15 días”, dijo Martínez Cujar al diario regional El Heraldo.

Digno Palomino - crédito @primeronoticiaa/X
José Palomino Rodríguez, señalado como jefe de Los Pepes, será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón - crédito @primeronoticiaa/X

La defensora explicó que el movimiento anterior ocurrió el jueves 10 de septiembre. Ese día, Palomino salió de la cárcel Picaleña y fue conducido al centro penitenciario de Bogotá.

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La decisión fue tomada por el director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, de acuerdo con la información publicada por el diario regional. Martínez Cujar sostuvo ante la publicación que su cliente continúa a la espera de definiciones oficiales sobre el mecanismo jurídico planteado por los referentes de Los Pepes.

El anuncio sobre Palomino se produjo después de que el Gobierno impulsara más de un centenar de traslados de cabecillas de bandas y otros detenidos hacia prisiones con mayores condiciones de seguridad.

El martes 15 de septiembre, De la Espriella informó que ordenó nuevos traslados desde centros de reclusión de Quindío y Valle del Cauca hacia cárceles de máxima seguridad en distintas regiones del país.

Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Dino o Sebas, fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en 17 homicidios relacionados con el control de actividades criminales en el Atlántico - crédito Fiscalía General
El Gobierno nacional ya ordenó más de un centenar de traslados de jefes de bandas e internos a penales de mayor seguridad- crédito Fiscalía General

“El orden carcelario se restablece con hechos concretos, autoridad y determinación operativa”, afirmó el presidente en un mensaje divulgado en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que esos movimientos buscaban impedir que los internos mantuvieran actividades delictivas desde las prisiones.

“Para neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones y siguiendo mi instrucción, las autoridades hicieron efectivo el traslado de varios privados de la libertad”, señaló De la Espriella.

El jefe de Estado agregó que su administración pretende reforzar el control penitenciario, desarticular redes criminales y asegurar el cumplimiento de las condenas “sin privilegios ni beneficios para los delincuentes”.

“Las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen”, advirtió el presidente. Luego afirmó que el Estado de Derecho debe ejercerse “con autoridad inquebrantable en cada rincón del país”.

Desde Chocó, De la Espriella también indicó que dio la orden de trasladar a 120 cabecillas de bandas que permanecían recluidos en Buenaventura y otras zonas de la región. “Unos tipos que siguen siendo jefes desde la cárcel... se les acabó esa vaina con el Tigre”, dijo el mandatario al referirse a los internos alcanzados por esa instrucción.

El presidente añadió que los detenidos serían llevados a cárceles donde, según expresó, no hubiera “ni la señal de la Santa Cruz”.

El destino definido para el señalado cabecilla es el penal de máxima seguridad de Palogordo. La orden no modifica su situación judicial, aunque sí busca limitar las condiciones desde las que, según las autoridades, algunos internos mantienen contactos con estructuras criminales.

El nombre de Palomino también apareció vinculado al proyecto conocido como ‘buque cárcel’. Esa iniciativa contempla trasladar a personas consideradas de alta peligrosidad hacia una instalación penitenciaria en altamar.

En los últimos días, Palomino y otros integrantes de ‘Los Pepes’ expresaron públicamente su intención de someterse a la justicia. Por ahora, su traslado a Santander continúa pendiente.

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