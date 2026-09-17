Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia en la competencia y las posibles medallas de hoy, jueves 17 de septiembre

Colombia es tercera en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia conquistó cinco oros y sumó 15 podios en una jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, impulsada por los dos títulos de Ángel Barajas en gimnasia artística y por triunfos en patinaje de velocidad, levantamiento de pesas y triatlón. La delegación se mantuvo tercera en el medallero general con 66 medallas, detrás de Brasil y Argentina.

La jornada elevó el registro colombiano a 26 oros, 23 platas y 17 bronces. Brasil lidera la clasificación con 37 títulos, 37 segundos lugares y 30 terceros puestos, para 104 preseas; Argentina lo sigue con 29 oros, 23 platas y 36 bronces, un total de 88.

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Venezuela ocupa el cuarto puesto con 12 oros, 12 platas y 14 bronces, mientras Chile completa los cinco primeros lugares con 11 títulos, 12 platas y 18 bronces.

Ángel Barajas ganó las barras paralelas con 14.025 puntos, por delante del brasileño Diogo Brajao, que obtuvo 13.600, y del argentino Ivo Chiapponi, tercero con 12.950. Thomas Mejía fue cuarto con la misma puntuación del gimnasta argentino.

El colombiano consiguió luego su segundo título en la barra fija, aparato en el que había ganado la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su presentación recibió 14.450 puntos, frente a los 13.625 de Brajao y los 12.200 del chileno Luciano Letelier; Mejía terminó cuarto con 12.100.

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Ángel Barajas sigue revalidando su condición como mejor gimnasta de Suramérica - crédito Comité Olímpico Colombiano

El patinaje de velocidad aportó un doble podio en los 10.000 metros eliminación femeninos. Yisel Camila Giraldo se quedó con el oro y Gabriela Rueda obtuvo la plata, mientras la venezolana Angy Quintero completó el podio.

En la competencia masculina de esa distancia, Kevin Lenis ganó el bronce. El paraguayo Julio Mirena fue campeón y el argentino Ken Kuwada se ubicó segundo.

Pesas y triatlón, otros dos oros colombianos

María Fernanda Mena se impuso en los 77 kg femeninos de levantamiento de pesas con un total de 250 kg. Gustavo Maldonado ganó la plata en los 85 kg masculinos con 346 kg, detrás del venezolano Ángel Rodríguez, que levantó 367 kg.

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Julieth Rodríguez fue segunda en los 69 kg femeninos al completar 241 kg, dos menos que los 243 kg de la venezolana Claudia Rodríguez. Marcos Bonilla añadió otra plata para Colombia en los 95 kg masculinos con 361 kg.

Carolina Velásquez obtuvo el oro en el Sprint Individual Femenino de triatlón tras completar el recorrido en 59 minutos y 50 segundos. Registró 10:32 en natación y llegó al final del segmento de ciclismo con un acumulado de 43:25, antes de completar la carrera a pie.

Viviana Uribe y Daniela Zapata lograron la plata en el trampolín sincronizado femenino de tres metros con 252,90 puntos. Brasil ganó la prueba con 258,60 y Perú fue tercero con 232,05.

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Samantha Baños ganó la plata de los 200 metros mariposa femeninos con 2:14.28, detrás de la brasileña María De Carvalho, vencedora con 2:12.61. Sirena Rowe también fue segunda en los 50 metros libre femeninos con 25.20 segundos, a siete centésimas de la venezolana Lismar Lyon, campeona con 25.13.

Juan Manuel Morales obtuvo el bronce en los 400 metros libre masculinos con 3:50.39. Los brasileños Stephan Steverink y Guilherme Da Costa ocuparon los dos primeros lugares.

El seleccionado colombiano alcanzó el bronce masculino de Valorant, un videojuego de competencia táctica por equipos. Argentina se quedó con el oro y Chile con la plata.

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En boxeo, Johan Caicedo avanzó a la final de los 90 kg masculinos tras vencer por detención del árbitro al guyanés E. Pompey. Yerlin Quiñones también aseguró su combate por el oro en los 51 kg femeninos al derrotar por decisión dividida 3-2 a la argentina T. Florez.

Así va el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Colombia se coronó campeona de la competencia de clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brasil: 37 medallas de oro; 37 medallas de plata; 30 medallas de bronce. Argentina: 29 medallas de oro; 23 medallas de plata; 36 medallas de bronce. Colombia: 26 medallas de oro; 23 medallas de plata; 17 medallas de bronce. Venezuela: 12 medallas de oro; 12 medallas de plata; 14 medallas de bronce. Chile: 11 medallas de oro; 12 medallas de plata; 18 medallas de bronce.

Colombia en búsqueda de nuevas medallas en bolos, BMX y levantamiento de pesas

La natación ha dado 14 medallas entre plata y bronce en los Juegos Suramericanos - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia buscará superar a Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos con su participación en competencias donde históricamente ha sido referente en la región como el levantamiento de pesas y el BMX. 10 deportes estarán entregando medallería en el quinto día de competencias.

Bolos tendrá sus finales en las competencias de dobles masculinos y femeninos. Juliana Franco y María Rodríguez son la dupla de mujeres, mientras que Óscar Rodríguez y Alfredo Quintana el duo de hombres.

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El boxeo puede asegurar su cuota de medallas con Kely Benítez y Juan Ortíz, que disputarán las semifinales. El ciclismo BMX tendrá las finales en la rama masculina y en esgrima pueden llegar más medallas para Colombia en las competencias por equipos.

El levantamiento de pesas vivirá sus últimos días de competencias y Colombia se pelea con Venezuela al título de campeones suramericanos en el acumulado de medallas.