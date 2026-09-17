Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó importante decisión sobre la intervención en la EPS Famisanar: continuará en funcionamiento

La Entidad Promotora de Salud señaló que enfocará su plan de trabajo en la estabilización financiera y administrativa, la mejora de los servicios y la entrega de medicamentos

Lobby moderno con mostrador de recepción, pared de concreto con el logotipo luminoso de Famisanar EPS, pisos de baldosas y un segundo nivel con barandilla de vidrio.
Gobierno nacional extendió la intervención de Famisanar hasta 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La EPS Famisanar informó que el Gobierno nacional extendió por un año la intervención sobre la entidad, que ahora estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2027. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Ejecutiva 407.

La nueva fase estará a cargo de Carlos Ignacio Cuervo Valencia, nombrado por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) como agente especial interventor el 28 de agosto de 2026.

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El objetivo de este período, según la Entidad Promotora de Salud (EPS), será reforzar la gestión interna, asegurar la continuidad y calidad de los servicios, y optimizar la entrega de medicamentos. Además de avanzar en su recuperación financiera, sin dejar de lado la atención a sus 2.539.930 afiliados.

“Nuestro compromiso es avanzar en las acciones necesarias para fortalecer la gestión, la efectiva prestación de los servicios de salud y la entrega de medicamentos. Vamos a trabajar en la estabilidad financiera de la EPS Famisanar, con la atención de los 2.539.930 afiliados como nuestra prioridad”, expuso.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer suspende sus servicios en Bogotá debido a una deuda acumulada de $4.000 millones con EPS - crédito Google Maps
La Entidad Promotora de Salud señaló que enfocará su plan de trabajo en la estabilización financiera y administrativa, la mejora de los servicios y la entrega de medicamentos - crédito Google Maps

Famisanar también indicó que impulsará un modelo de atención con mayor foco en la prevención y la atención primaria. La propuesta busca ampliar la capacidad de respuesta, acercar los servicios a los afiliados y facilitar el acceso a la atención fuera de los centros hospitalarios.

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“Queremos fortalecer la atención extramural y las herramientas que nos permitan anticiparnos a las necesidades de nuestros afiliados y facilitar su acceso efectivo a los servicios de salud”, señaló.

La EPS aclaró que la prórroga de la intervención no supone la interrupción de los servicios médicos. Famisanar continuará en funcionamiento y prevé reforzar su gestión institucional y su gobierno corporativo, además de cumplir con las instrucciones de las autoridades de inspección, vigilancia y control.

Hasta septiembre de 2027, la entidad enfocará su plan de trabajo en la estabilización financiera y administrativa, la mejora de los servicios y la entrega de medicamentos, junto con la consolidación de un modelo centrado en la prevención y la atención primaria.

Cuervo Valencia sostuvo que la administración concentrará sus esfuerzos en mejorar la operación de Famisanar y responder a las necesidades de los usuarios.

En esa línea, el agente interventor planteó el fortalecimiento de la atención extramural y de los mecanismos que permitan identificar con anticipación las necesidades de los usuarios, con el fin de garantizar un acceso más efectivo al sistema.

Alertan por grave situación de EPS Famisanar

La EPS Famisanar, intervenida por el Gobierno nacional, suspendió temporalmente los trámites administrativos vinculados con su planta de personal y contratación, mientras el senador Andrés Forero alertó que la entidad carece de funcionarios titulares en áreas estratégicas. La decisión alcanza procesos de vinculación, renovación de contratos, provisión de vacantes y movimientos de nómina, con posibles efectos sobre la gestión interna y la estabilidad laboral.

Esta fue la denuncia de Andrés Forero, en sus redes sociales, sobre la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X
Luego de los cuestionamientos del senador sobre la situación de algunos cargos estratégicos, la entidad de salud aseguró que sus áreas directivas cuentan con responsables- crédito @AForeroM/X

La situación ocurre en un sistema en el que las EPS intervenidas o bajo control estatal concentran cerca del 60% de los afiliados, equivalentes a 29,5 millones de usuarios. Sus resultados financieros figuran entre los más comprometidos del sector.

La suspensión fue comunicada a los trabajadores por el agente especial interventor, Mauricio Molina Álvarez. Las actuaciones en curso quedarán detenidas hasta que la administración emita nuevas instrucciones, salvo que el interventor autorice expresamente una excepción.

Forero, senador del Centro Democrático, cuestionó la falta de responsables en puestos centrales de la organización. “No hay gerente financiero, no hay secretario general, no hay tesorero en propiedad, no hay gerente de salud en propiedad, no hay gerente de planeación en propiedad”, afirmó el congresista.

En respuesta a las inquietudes causadas por la circular y las publicaciones en redes sociales, las directivas de Famisanar explicaron detalladamente el panorama de la entidad para tranquilizar a los afiliados.

EPS Famisanar aseguró que no existe un vacío administrativo y que sus funciones continúan con normalidad - crédito EPS Famisanar
EPS Famisanar aseguró que no existe un vacío administrativo y que sus funciones continúan con normalidad - crédito EPS Famisanar

La administración señaló que actualmente avanza en un diagnóstico completo para conocer las necesidades reales de cada área. Además, confirmó que los liderazgos de los departamentos mencionados sí cuentan con personal a cargo de las funciones.

“La entidad se encuentra actualmente en un proceso de empalme y diagnóstico institucional, orientado a evaluar de manera integral los aspectos asistenciales, administrativos, financieros, operativos y de talento humano. Este ejercicio resulta indispensable para identificar las necesidades reales de la organización”, precisó la EPS en un comunicado.

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