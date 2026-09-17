Jhon Jáder Durán fue titular con el Benfica en la Europa League ante AC Milán, y así lo calificó la prensa portuguesa: “Muy bueno”

El atacante colombiano tuvo su primera titularidad con las "Águilas" de Lisboa-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Guardar

El 16 de septiembre de de 2026, Benfica derrotó por 0-2 al AC Milán por la fecha 1 de la fase de liga de la Europa League en condición de visitante.

El primer gol para las “Águilas” (apodo del Benfica) fue del delantero belga Dodi Lukebakio al minuto 16, y en el segundo tiempo el polaco Jakub Kaminski selló el triunfo al 53, pero por Colombia, la noticia pasó por la titularidad de Jhon Jáder Durán con el cuadro de Lisboa.

PUBLICIDAD

En este contexto, la prensa de Portugal calificó al canterano de Envigado tras los 80 minutos en los cuales estuvo en el campo de juego, y que finalmente terminarían al ser reemplazado por el griego Vangelis Pavlidis.

El diario A Bola elogió al colombiano-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

En primer lugar, el diario A Bola le otorgó una calificación de 6 sobre 10, explicando que su trabajo sin la pelota fue lo más destacado que tuvo durante el juego ante el siete veces campeón de la Champions League:

“Muy bueno jugando sin balón. Apareció pronto, en el minuto 4, intentando culminar una buena combinación del Benfica, pero su disparo fue desviado. En el minuto 35, un centro de Bartesaghi buscaba a Gonçalo Ramos, pero no pudo alcanzar el balón. Importante en los instantes previos al segundo gol, cuando se dio cuenta de que podría estar en fuera de juego y dejó pasar el balón, sin tocarlo, para que El Karouani centrara a Kaminski”, explicaron.

PUBLICIDAD

Por su parte, el diario Record de Portugal detalló que el atacante fue solidario en el momento del ataque con sus compañeros de equipo, y de cinco puntos, le otorgó tres puntos:

“Muy combativo en ataque, ofreció apoyo a sus compañeros”, reseñaron.

Así fue el partido del atacante del Benfica desde las estadísticas

Jhon Jáder Durán fue titular por primera vez en el Benfica ante el AC Milán-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Jhon Durán fue el jugador de Benfica con la nota más baja, 6,3, en la victoria 2-0 ante Milán del miércoles 16 de septiembre en San Siro, por la primera fecha de la fase de liga de la Europa League 2026-2027. El delantero colombiano acumuló siete partidos sin convertir, a un día de que la selección Colombia anuncie su primera convocatoria posterior al Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

La valoración fue elaborada por SofaScore, plataforma de análisis del rendimiento de futbolistas profesionales. Benfica inició el torneo continental con tres puntos y consiguió su primer triunfo sobre el club italiano en siete enfrentamientos entre ambos.

Dodi Lukébakio abrió el marcador cerca del minuto 15. El belga recibió la pelota sobre el costado derecho, se perfiló hacia el centro y definió con un remate colocado.

Jakub Kaminski amplió la diferencia en el segundo tiempo, tras aprovechar un centro de Souffian El Karouani. Las bandas fueron la principal vía de ataque del conjunto portugués, con Lukébakio y el polaco como protagonistas de los goles.

PUBLICIDAD

Koni de Winter y Jhon Durán en el juego entre Benfica y AC Milán-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Durán no marcó ni asistió frente a Milán. Ejecutó un remate desviado, no registró disparos a puerta y tuvo escasa participación en las acciones de definición del equipo dirigido por Marco Silva.

El atacante tocó el balón 25 veces, una cifra reducida para un delantero en un partido de competencia europea. También acumuló seis controles fallidos y perdió la posesión en 11 oportunidades.

En la distribución, completó siete de 11 pases, con una precisión del 64%. En campo rival acertó cinco de nueve entregas, equivalentes al 56%, mientras que en su propia mitad conectó los dos pases que intentó.

El colombiano acertó sus dos envíos largos, aunque esas acciones no generaron oportunidades de peligro para Benfica. Recorrió 39,1 metros con la pelota en cinco conducciones y alcanzó una progresión total de 14 metros.

PUBLICIDAD

Su único intento de regate terminó sin éxito. La producción individual en los últimos metros fue limitada para un futbolista cuya función exige fijar defensores, imponerse en los duelos y participar en la finalización de las jugadas.

Durán recibió tres faltas, pero no logró transformar esas intervenciones de la defensa italiana en remates claros ni en una ventaja sostenida para el visitante. En las labores defensivas, aportó una intercepción y un despeje.

El delantero ganó tres de cuatro duelos por el suelo y se impuso en cuatro de cinco enfrentamientos aéreos. Cometió una falta y ningún adversario consiguió superarlo en el uno contra uno.

PUBLICIDAD

El griego Vangelis Pavlidis es la competencia en el puesto0 de cemtro-delantero de Jhon Jáder Durán-crédito Patricia de Melo Moreira/AFP

El rendimiento ante el conjunto italiano se produjo mientras Durán busca consolidarse en la formación inicial portuguesa. Vangelis Pavlidis aparece como uno de sus principales competidores por el puesto y llegaba de marcar en la victoria 3-1 frente a Gil Vicente, por la Liga de Portugal.

Marco Silva había resaltado la respuesta del colombiano cada vez que recibió minutos. El entrenador afirmó:

“Ha sido fundamental cuando le ha tocado entrar, y sus compañeros confían en él. Lo hemos aprovechado desde el banquillo, donde ha causado un gran impacto”.

El último gol de Durán fue el 18 de agosto de 2026. La sequía contrasta con la situación de otros delanteros que aspiran a integrar la selección Colombia en el proceso encabezado por Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

A sus 22 años, el atacante conserva antecedentes que lo ubican entre las opciones de recambio ofensivo de la Tricolor. En Aston Villa disputó 76 partidos de Premier League y anotó 19 goles.